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Cotidiano

Humaitá joga pelo empate contra o Santa Cruz para disputar a decisão

Publicado

33 minutos atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: Everthon e João Marcos são peças importantes no Humaitá e no Santa Cruz

Humaitá e Santa Cruz disputam nesta quarta, 18, no Tonicão, a segunda vaga na final do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. Os dois times empataram por 0 a 0 a primeira partida da semifinal nesse sábado, 14, e com a melhor campanha na primeira fase, o Tourão joga pelo empate.

Humaitá

O técnico Rogério Pina não confirmou os titulares do Humaitá. Entretanto, o comandante do Touro deve repetir a formação inicial da última partida. Os atacantes Davi e Wallace Gladiador são duas opções importantes.

Santa Cruz

JP Bardales é a principal dúvida do técnico Sandro Resende para o jogo decisivo. O atacante será avaliado na manhã desta quarta, 18, para saber se joga ou não.

“É o jogo mais importante desse início de história do Santa Cruz. Uma classificação significa muito para o trabalho da SAF”, afirmou Sandro Resende.

No apito

Julian Negreiros vai comandar Humaitá e Santa Cruz e vai ter como auxiliares serão Renô Lorêdo e José Douglas.

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Cotidiano

Semulher promove palestra sobre crescimento profissional e liderança feminina

Publicado

9 minutos atrás

em

18 de março de 2026

Por

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), realiza no dia 19, às 14h, no auditório da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), em Rio Branco, a palestra “Os degraus ocultos da carreira feminina: vieses inconscientes, barreiras invisíveis e mindset de crescimento”, ministrada pela advogada e empreendedora Nara Pinski.

Nara Pinski ministra palestra sobre os desafios da carreira feminina no dia 19. Foto: Divulgação/Semulher

A atividade integra a programação do movimento “Março Delas: Acre pelas mulheres” e tem como objetivo promover reflexões sobre os desafios que ainda impactam a trajetória profissional das mulheres, como preconceitos estruturais, barreiras invisíveis no ambiente de trabalho e a importância do desenvolvimento de uma mentalidade de crescimento.

Com mais de 20 anos de atuação em mentorias, consultorias e palestras voltadas ao empreendedorismo feminino, Nara Pinski compartilhará experiências e estratégias para fortalecer a presença feminina em espaços de liderança, incentivar o protagonismo das mulheres e ampliar oportunidades no mercado de trabalho.

A iniciativa busca criar um espaço de diálogo, aprendizado e troca de experiências, contribuindo para o fortalecimento da autonomia, da liderança e da participação das mulheres nos diferentes setores da sociedade.

As inscrições são limitadas e seguem abertas. As pessoas interessadas podem se inscrever por meio do link disponível no perfil oficial da Semulher no Instagram (@semulherac).

The post Semulher promove palestra sobre crescimento profissional e liderança feminina appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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Cotidiano

Câmara aprova projeto que exige percentual mínimo de cacau no chocolate

Publicado

11 horas atrás

em

17 de março de 2026

Por

Tycoon751/ Getty Images
foto colorida de barra de chocolate - Metrópoles

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (17/3) um projeto de lei que estabelece o percentual mínimo de cacau nos chocolates e obriga a indicação do total nos rótulos de produtos nacionais e importados. O texto segue agora para análise do Senado.

O projeto detalha ainda os percentuais mínimos de cacau em diferentes tipos de chocolates e derivados, que devem obedecer aos seguintes padrões:

  • Chocolate em pó: 32% de cacau;
  • Chocolate intenso: 35% de cacau, dos quais ao menos 18% devem ser de manteiga e 14%, isentos de gordura;
  • Chocolate ao leite: 25% de cacau e mínimo de 14% de leite ou seus derivados;
  • Chocolate branco: 20% de manteiga de cacau e o mínimo de 14% de leite;
  • Achocolatados e chocolates fantasia: mínimo de 15% de cacau ou manteiga de cacau;
  • Bombons ou chocolates recheados: chocolate com recheio de substâncias comestíveis;
  • Chocolate doce: mínimo de 25% de cacau, sendo 18% de manteiga e 12% de sólidos isentos de gordura.

Segundo o projeto, cada produto derivado do cacau tem uma definição específica.

Entenda

  • Os nibs de cacau são os cotilédones limpos da amêndoa;
  • a massa, pasta ou liquor de cacau é obtida a partir da transformação das amêndoas limpas e descascadas;
  • a manteiga de cacau é a gordura extraída dessa massa;
  • o cacau em pó é produzido pela pulverização da massa sólida resultante da prensagem, devendo conter no mínimo 10% de manteiga de cacau e no máximo 9% de umidade;
  • e os sólidos totais de cacau correspondem à soma da manteiga de cacau com os sólidos secos desengordurados, obtidos apenas de amêndoas limpas, fermentadas, secas e descascadas.
  • O cacau solúvel, por sua vez, é o cacau em pó ao qual são adicionados ingredientes que permitem sua dissolução em líquidos.

O projeto deixa claro que cascas, películas ou quaisquer outros subprodutos da amêndoa não entram nos sólidos totais de cacau.

Além disso, os rótulos dos produtos devem obrigatoriamente informar o percentual de cacau, com a declaração “Contém X% de cacau”, que deve ocupar no mínimo 15% da área frontal da embalagem, em caracteres legíveis e com contraste adequado, garantindo fácil visualização pelo consumidor.

Produtos que não se enquadram nas definições de chocolate devem apresentar denominação de venda clara, proibindo o uso de imagens, cores ou outros elementos gráficos que possam induzir o consumidor a erro quanto à natureza do produto.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

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Cotidiano

MEC divulga lista de faculdades de medicina punidas no Enamed; veja

Publicado

14 horas atrás

em

17 de março de 2026

Por

Marcelo Camargo/Agência Brasil
ministerio da educacao - Metrópoles

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta terça-feira (17/3), a lista de instituições de ensino superior punidas por baixo desempenho no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). O ato foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

A portaria também instaura a “suspensão da possibilidade de celebrar contratos de Financiamento Estudantil (Fies)”.

Segundo o ato, os cursos também estão em processo regulatório para aumento de vagas e restrição da possibilidade de participação em outros programas de acesso ao ensino do governo.

Pontuação baixa no Enamed

A decisão foi tomada após 107 cursos de medicina (30% do total do país) apresentarem resultados ruins no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), que mede o nível de conhecimento dos alunos na área de atuação. O resultado foi divulgado no mês passado.

Entre as sanções estão a proibição de abertura de vagas e o cancelamento do vestibular em faculdades que tiveram notas muito baixas. As punições variam de acordo com a pontuação, que vai de 1 a 5, sendo 5 a mais alta e 1 a mais baixa.

ABMES se manifesta

Segundo a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), a notícia foi recebida pelo setor com preocupação.

“A aplicação de sanções de forma padronizada, sem a devida previsão em ato normativo específico que estabeleça critérios, limites e procedimentos, gera insegurança jurídica e compromete a previsibilidade regulatória necessária ao funcionamento das instituições de ensino superior. A ABMES ressalta que, no âmbito dos atos normativos, a imposição de penalidades exige previsão legal clara, sendo princípio fundamental que ninguém pode ser punido sem a devida base normativa.”

Veja a lista:

  • Centro Universitário Presidente Sntônio Carlos
  • Universidade Brasil
  • Universidade do Contestado
  • Universidade de Mogi das Cruzes
  • Universidade Nilton Lins
  • Centro Universitário de Goiatuba Centro Universitário das Américas
  • Faculdade da Saúde e Ecologia Humana
  • Centro Universitário Ceuni – fametro
  • Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras
  • Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul
  • Faculdade Zarns – Itumbiara
  • Faculdade de Medicina de Barbacena
  • Universidade Nove de Julho
  • Centro Universitário de João Pessoa
  • Universidade Cidade de São Paulo
  • Faculdade Santa Marcelina
  • Universidade Luterana do Brasil
  • Universidade Anhembi Morumbi
  • Afya Universidade Unigranrio
  • Centro Universitário de Volta Redonda
  • Faculdade de Medicina de Campos
  • Universidade Vale do Rio Doce
  • Universidade de Taubaté
  • Universidade Anhanguera
  • Universidade de Gurupi
  • Universidade Ceuma
  • Universidade do Vale do Taquari
  • Centro Universitário Aparicio Carvalho
  • Universidade de Itaúna
  • Centro Universitário Facisa
  • Centro Universitário Zarns – salvador
  • Centro Universitário Unime
  • Centro Universitário Faminas
  • Centro Universitário Unifacig
  • Faculdade São Leopoldo Mandic
  • Faculdades integradas do extremo sul da bahia
  • Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga
  • Faculdade de Minas BH
  • Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró – Facene/RN
  • Centro Universitário Metropolitano da Amazônia
  • Centro Universitário Vértice
  • Afya Centro Universitário de Araguaína
  • Afya Faculdade de Ciências Médicas de Marabá
  • Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista
  • Afya Faculdade de Parnaíba
  • Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunapolis Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna
  • Faculdade Ages de Medicina
  • Faculdade Atenas Sete Lagoas
  • Faculdade Ages de Medicina de Irecê

Cursos de medicina com conceito Enade 1 e menos de 30% dos concluintes proficientes

  • Universidade Estácio de Sá
  • União das Faculdades dos Grandes Lagos
  • Centro Universitário de Adamantina
  • Faculdade de Dracena
  • Centro Universitário Alfredo Nasser
  • Faculdade Metropolitana
  • Centro Universitário Uninorte
  • Centro Universi

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

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