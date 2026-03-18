Humaitá joga pelo empate contra o Santa Cruz para disputar a decisão

Humaitá e Santa Cruz disputam nesta quarta, 18, no Tonicão, a segunda vaga na final do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. Os dois times empataram por 0 a 0 a primeira partida da semifinal nesse sábado, 14, e com a melhor campanha na primeira fase, o Tourão joga pelo empate.

Humaitá

O técnico Rogério Pina não confirmou os titulares do Humaitá. Entretanto, o comandante do Touro deve repetir a formação inicial da última partida. Os atacantes Davi e Wallace Gladiador são duas opções importantes.

Santa Cruz

JP Bardales é a principal dúvida do técnico Sandro Resende para o jogo decisivo. O atacante será avaliado na manhã desta quarta, 18, para saber se joga ou não.

“É o jogo mais importante desse início de história do Santa Cruz. Uma classificação significa muito para o trabalho da SAF”, afirmou Sandro Resende.

No apito

Julian Negreiros vai comandar Humaitá e Santa Cruz e vai ter como auxiliares serão Renô Lorêdo e José Douglas.

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