Humaitá joga contra o São Francisco e pode assumir liderança

O Humaitá joga contra o São Francisco nesta terça, 24, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, pela 6ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 e se vencer assumirá a liderança.

Humaitá

O técnico Rogério Pina poderá contar com elenco completo. Contudo, o comandante do Tourão deixou para confirmar os titulares somente na Arena.

O meia Everthon completamente recuperado de uma lesão no tornozelo, pode ser a novidade da equipe para começar o jogo.

São Francisco

O São Francisco, último colocado somando 3 pontos, precisa vencer para seguir com chances de disputar o Estadual da 1ª Divisão em 2027.

O técnico Daniel Pereira deixou o comando Católico e a equipe terá um treinador interino na partida.

No comando

Fabio Santos apita Humaitá e São Francisco. Renô Lorêdo e Verônica Severino serão os auxiliares.

