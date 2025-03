Humaitá inicia preparação visando o Estadual Sub-20

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) confirmou as semifinais e a decisão do Campeonato Estadual na Arena da Floresta.

As semifinais entre Vasco x Galvez e Adesg x Independência serão disputadas no sábado, dia 22, a partir das 15 horas, na Arena da Floresta.

“A decisão também vai ser na Arena da Floresta no sábado dia 29. Essa foi uma definição importante e agora vamos trabalhar nos detalhes para podermos organizar da melhor maneira a fase decisiva do Estadual”, explicou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.

