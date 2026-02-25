Cotidiano
Humaitá goleia o São Francisco e assume liderança do Estadual
O Humaitá goleou o São Francisco por 7 a 0 nesta terça, 24, na Arena da Floresta, e assumiu a liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual de 2026 somando 14 pontos. Everthon(4), Aldair(2) e Alexandro marcaram os gols do Tourão.
Atuação profissional
Mesmo enfrentando um adversário desorganizado e “derrotado”, o Humaitá atuou com muito profissionalismo desde o início da partida. O Tourão pressionou no início da partida e foi construindo um grande resultado para ser líder do Estadual.
Fala, Pina!
“Fizemos um jogo dentro do trabalhado. A equipe vem evoluindo e a nossa meta agora é garantir uma vantagem nas semifinais e chegar ainda mais forte no momento decisivo da competição”, declarou o técnico do Humaitá, Rogério Pina.
Próximo do rebaixamento
A goleada para o Humaitá deixa o São Francisco muito próximo do rebaixamento. Para fugir da 2ª Divisão, os Católicos precisam vencer o Vasco na última rodada e contar com uma combinação de resultados.
Estado inicia ano letivo em Cruzeiro do Sul e amplia ensino integral para mais nove escolas
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Acre (SEE), iniciou na segunda-feira, 23, o ano letivo da rede estadual em Cruzeiro do Sul, com a implantação do ensino integral em mais nove escolas. Com a ampliação, o município passa a contar com 14 unidades nessa modalidade.
Ao todo, mais de 20 escolas urbanas deram início às aulas nesta semana. Na zona rural, as unidades de fácil acesso também começaram o calendário letivo. Outras escolas rurais iniciarão as atividades no dia 2 de março, conforme o segundo calendário estabelecido pela rede.
Cruzeiro do Sul possui 63 escolas estaduais e atende cerca de 16 mil estudantes.
Segundo o coordenador-geral da Representação da SEE no município, Aderlan Gomes, a ampliação do ensino integral faz parte do planejamento da Secretaria para fortalecer a aprendizagem.
“Antes tínhamos cinco escolas integrais, sendo três de ensino médio e duas de ensino fundamental. Este ano estamos implementando mais nove escolas, tanto na zona urbana quanto na rural. O aluno terá uma matriz curricular diversificada e mais tempo na escola, com conteúdo que contribui para uma formação de qualidade”, afirmou.
Na Escola Flodoardo Cabral, uma das unidades que oferta ensino integral, o ano letivo começou com a acolhida aos estudantes. A gestora Tátila Lopes informou que a escola conta atualmente com 370 alunos matriculados e ainda dispõe de vagas.
A unidade funciona das 7h às 15h15, com sete períodos diários, dois intervalos e uma hora de almoço. A escola mantém foco nas turmas de 3ª ano do ensino médio, com preparação voltada ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Para o professor Manoel de Sousa Araújo, que leciona Filosofia e Estudo Orientado, o início do calendário em fevereiro contribui para o cumprimento do ano letivo dentro do prazo previsto. “Já tivemos duas semanas de planejamento. A educação integral oferece ferramentas diferenciadas e estamos realizando uma semana de acolhida para os estudantes”, destacou.
O estudante Davi Lucas Clemente Silva, de 17 anos, que cursa a 3ª ano do ensino médio, afirmou que pretende intensificar os estudos ao longo do ano. “Vou estudar tanto na escola quanto em casa para me preparar para o Enem”, disse.
Com a ampliação do ensino integral, a SEE reforça a política de permanência do estudante na escola por mais tempo, com atividades pedagógicas e matriz curricular ampliada. A expectativa é que a medida contribua para a melhoria dos indicadores educacionais no município e no estado.
Deracre reforça fiscalização e cobra conclusão integral da Ponte da Sibéria
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), realizou nesta terça-feira, 24, vistoria técnica na Ponte Josimar Oliveira, conhecida como Ponte da Sibéria, em Xapuri. A agenda acompanhou a execução da junta de dilatação, a finalização das calçadas de concreto e tijolo e a execução do guarda-corpo, serviços previstos em contrato.
A inspeção foi conduzida pela presidente do Deracre, Sula Ximenes, acompanhada por engenheiros e técnicos responsáveis pela fiscalização contratual. Conforme cronograma apresentado pelo engenheiro Leandro Vieira, representante do Consórcio Rio Acre, a colocação da junta de dilatação se inicia nesta quarta-feira, 25, e deve ser concluída até sábado, 28. As calçadas têm previsão de finalização até 3 de março, e o guarda-corpo deverá ser concluído e pintado até 16 de março.
Durante a vistoria, Sula Ximenes reforçou a cobrança pelo cumprimento integral do contrato. “A ponte foi entregue à população, e seguimos fiscalizando cada etapa prevista para garantir que o cronograma seja cumprido conforme o planejamento técnico”, afirmou.
Orçada em R$ 40,7 milhões, a obra foi viabilizada com R$ 30,9 milhões de recursos próprios do Estado e R$ 16,6 milhões provenientes de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar. Com 365m de extensão em concreto armado, a estrutura liga a Comunidade da Sibéria ao Primeiro Distrito de Xapuri e integra pavimentação, rede de drenagem, sinalização e implantação de interseção viária.
Espaço urbanístico e preservação
A intervenção também contemplou o entorno da ponte. O espaço sob a estrutura foi transformado em área de convivência, com parquinho infantil e praça com bancos. Durante a vistoria, a equipe identificou que parte do parquinho foi alvo de depredação após a entrega do equipamento público.
“O Estado executa e fiscaliza. A preservação é responsabilidade de todos. Quando há depredação, o prejuízo é da própria comunidade”, destacou a presidente.
Após a inauguração, a manutenção do espaço infantil passou a ser de responsabilidade da prefeitura. A estrutura da ponte permanece sob gestão do Deracre, que mantém a fiscalização dos serviços previstos em contrato até a conclusão integral das etapas complementares.
Galvez perde virada para o Oratório e é eliminado da Copa do Brasil Sub-17
O Galvez perdeu para o Oratório por 2 a 1, de virada, no estádio Augusto Antunes, em Santana, no Amapá, e foi eliminado da Copa do Brasil Sub-17. Faustino e Marcelinho marcaram os gols do time amapaense e Yuri anotou para o Galvez.
Partida bem disputada
Galvez e Oratório realizaram um jogo bem disputado. Após um primeiro tempo de muita marcação, a partida ficou mais aberta no segundo tempo.
Yuri fez 1 a 0 para o Galvez aos 3 minutos, mas aos 23 e 35 o Oratório conseguiu a virada com gols de Faustino e Marcelinho.
Na reta final do jogo, o Galvez passou a pressionar e ainda perdeu oportunidades de levar a decisão para as penalidades.
Será o IAPE
Na segunda fase, o Oratório vai enfrentar o IAPE. O time do Maranhão empatou por 1 a 1 com o Interporto, em Tocantins, e nas penalidades venceu por 3 a 2.
