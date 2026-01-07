Conecte-se conosco

Cotidiano

Humaitá fica sem Carlos Alberto Dias e deixa Porto Acre

Publicado

1 hora atrás

em

Foto Glauber Lima: Alexandro Narciso veio para ser o diretor de futebol e assumiu como interino

A diretoria do Humaitá anunciou o técnico Carlos Alberto Dias como treinador para a temporada de 2026, Campeonato Estadual e o Brasileiro da Série D, mas por questões de saúde o treinador não seguirá no comando do Tourão e retorna para o Paraná na sexta, 10.

Mudou a base

O elenco do Humaitá iniciou a preparação para o Estadual em Porto Acre. Contudo, o local dos trabalhos no município determinou o retorno para a Rio Branco e o treino dessa terça, 6, foi realizado no campo do Airton.

Amistoso contra o Rio Branco

O técnico interino Alexandro Narciso comanda um trabalho nesta quarta, 7, no Florestinha, e vai definir  os titulares para o amistoso contra o Rio Branco. A partida será disputada nesta quinta, 8, a partir das 15 horas, no Tonicão.

Cotidiano

Ulisses Torres comanda tático e definirá titulares para o amistoso

Publicado

39 minutos atrás

em

7 de janeiro de 2026

Por

Foto Glauber Lima: Ulisses Torres segue tentando encaixar as peças no Mais Querido

O técnico Ulisses Torres comanda um trabalho tático nesta quarta, 7, no José de Melo, e vai definir os titulares do Rio Branco para o amistoso contra o Humaitá. A partida será disputada nesta quinta, 8, a partir das 15 horas, no José de Melo.

“Teremos um bom amistoso contra o Humaitá e a meta é aproveitar ao máximo o trabalho. Esse é o momento de seguir melhorando e ajustando a equipe para estreia”, declarou Ulisses Torres.

Abandonou o treinamento

O volante Israel abandonou o treinamento dessa terça, 6, no José de Melo, após uma discussão e terá uma reunião com a comissão técnica do Estrelão. O atleta será cobrado pelo ato de indisciplina.

Apresenta reforços

A diretoria do Rio Branco segue no mercado e pretende apresentar reforços ainda nesta semana. Um goleiro, um lateral direito e um volante são esperados no José de Melo.

Cotidiano

Peru, Emirados Árabes e Turquia concentram exportações do Acre em 2025

Publicado

55 minutos atrás

em

7 de janeiro de 2026

Por

Vendas externas somaram US$ 98,9 milhões, com crescimento de 13%, impulsionadas principalmente por carne bovina, soja e carne suína

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

O comércio exterior do Acre em 2025 foi marcado pela forte concentração das exportações em poucos mercados internacionais, com destaque para o Peru, os Emirados Árabes Unidos e a Turquia. Juntos, esses três países responderam pela maior parcela das vendas externas do estado, que totalizaram US$ 98,9 milhões ao longo do ano, representando crescimento de 13% em relação a 2024 e movimentando mais de meio bilhão de reais.

O Peru liderou como principal destino dos produtos acreanos, concentrando 27,2% do total exportado. Em seguida aparecem os Emirados Árabes Unidos, com participação de 11,7%, e a Turquia, responsável por 7% das exportações, consolidando-se como os três maiores compradores da produção local.

Outros mercados também tiveram papel relevante no desempenho do comércio exterior acreano. Hong Kong respondeu por 6,5% das exportações, seguido pelas Filipinas (6,2%) e por China e Espanha, ambas com 5,7%. Países do Norte da África, Europa e América Latina também figuram entre os destinos estratégicos, como Argélia (4,4%), Itália (3,1%), Uruguai (2,9%), México (2,7%) e Egito (2,6%).

A lista de compradores inclui ainda Marrocos (1,6%), Países Baixos (1,7%), Estados Unidos (1,4%) e Alemanha (1%). Os demais países tiveram participações individuais inferiores a 1% no total exportado.

A pauta exportadora do Acre segue concentrada no setor agropecuário. A carne bovina fresca, refrigerada ou congelada lidera as vendas externas, representando 27,9% do total. A soja aparece na sequência, com 20,6%, seguida pela carne suína, com 16,8%.

Também se destacam as exportações de frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas, que somam 12,5%, além de animais vivos (exceto pescados e crustáceos), com 5,2%, e madeira, com cerca de 5%. Outras carnes e miudezas comestíveis respondem por 3,3%, enquanto matérias-primas de origem animal representam 4,8%.

Em valores absolutos, os principais produtos exportados pelo Acre em 2025 foram a carne bovina e seus derivados, com cerca de US$ 27 milhões; a soja, com aproximadamente US$ 20 milhões; a carne suína, que superou US$ 17 milhões; a castanha-do-brasil, com US$ 12 milhões; e a madeira, que alcançou cerca de US$ 5 milhões em vendas externas.

Cotidiano

Independência e Galvez empatam em um duelo amistoso no Marinho Monte

Publicado

1 hora atrás

em

7 de janeiro de 2026

Por

Foto Sueli Rodrigues: João Bravo e Dudu fizeram um dos bons duelos do amistoso

Independência e Galvez empataram por 2 a 2 nesta terça, 6, no Marinho Monte, em um duelo amistoso como preparação para a disputa do Campeonato Estadual de 2026. João Bravo e Kaike anotaram os gols do Tricolor e Anderson e Marcos Júnior fizeram os gols do Imperador.

Avaliação Tricolor

O técnico Ivan Mazzuia aprovou o treinamento do Independência e elogiou a evolução da parte física e tática.

“Conseguimos melhorar bastante em relação ao primeiro amistoso e essa evolução é fundamental. A meta é chegar no melhor nível na estreia contra o Santa Cruz”, afirmou o treinador do Tricolor.

Fala, Maurício!

“Ainda temos alguns atletas precisando evoluir na parte física e tática, mas o resultado do trabalho foi bastante satisfatório. Temos uma semana para a estreia e vai ser melhorar em todos os fundamentos”, comentou o técnico do Galvez, Maurício Carneiro.

