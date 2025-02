Humaitá enfrenta o Operário/PR e tenta avançar pela 1ª vez

Prefeito Carlinhos do Pelado se reúne com forças de segurança e anuncia reforço no policiamento; evento terá 10 bandas, martinês e novidades como entrada com térmicas de bebidas

Em preparação para o Carnaval 2023, o prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, se reuniu nesta terça-feira (26) com representantes das forças de segurança pública para definir o planejamento estratégico de segurança durante as cinco noites de festa na Praça Hugo Poli. O evento, que acontece de 28 de fevereiro a 5 de março, promete agitar a fronteira com shows, blocos tradicionais e novidades para os foliões.

Participaram da reunião o Comandante do 5° BPM, Tenente Tales Rafael, o Comandante do 5° CBM do Alto Acre, Ricardo Moura, o Coordenador da Polícia Regional, Delegado Dr. Erik Maciel, e o Coordenador da CIFTRAN Brasiléia/Regional Alto Acre, Edson Assis de Araújo, além de secretários municipais envolvidos na organização do evento.

Cada força de segurança apresentou seu planejamento, com foco no reforço de equipes e na mobilização durante os dias de festa. O objetivo é garantir a tranquilidade e a segurança dos foliões que circularão pela praça carnavalesca. “Estamos trabalhando em conjunto para oferecer um Carnaval seguro e organizado, onde todos possam curtir com tranquilidade”, afirmou o prefeito Carlinhos do Pelado.

A programação do Carnaval em Brasileia inclui a apresentação de 10 bandas, entre músicos e DJs, duas martinês dedicadas a crianças e idosos, a escolha da realeza do Carnaval, o concurso de melhor bloquinho e o tradicional desfile do Bloco das Rolinhas do Coronel. Uma das novidades deste ano é a permissão para os foliões entrarem na praça com térmicas de até 50 litros de bebidas em latas. A festa seguirá até às 3h da madrugada, garantindo animação até o último minuto.

Com o planejamento de segurança em andamento e uma programação diversificada, a expectativa é que o Carnaval de Brasileia atraia milhares de pessoas e consolide-se como um dos principais eventos da região.

