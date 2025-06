Humaitá enfrenta o GAS neste sábado em Boa Vista

Neste sábado, 28, o Humaitá entra em campo para enfrentar o GAS-RR pela 10ª rodada do Grupo A1 do Campeonato Brasileiro Série D. A partida será realizada no Estádio Canarinho, em Boa Vista (RR), a partir das 18h (horário de Brasília).

O time acreano chega ao confronto em situação crítica na competição: ocupa a última colocação da chave, com apenas um ponto conquistado em nove jogos e a pior campanha entre todos os participantes da Série D 2025. A delegação do Humaitá viajou para a capital roraimense na última quinta-feira, 26.

Já o GAS-RR, mandante do jogo, também vive momento de pressão. A equipe é a penúltima colocada do grupo, com oito pontos, e está a seis de distância da zona de classificação para a próxima fase, restando apenas quatro rodadas para o fim da etapa classificatória.

O confronto é decisivo para ambos os lados, especialmente para o Humaitá, que precisa de uma sequência de vitórias e combinação de resultados para sonhar com uma recuperação na tabela.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários