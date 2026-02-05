Cotidiano
Humaitá e Vasco perdem oportunidades e confronto termina empatado
Humaitá e Vasco empataram por 0 a 0 nesta quarta, 4, na Arena da Floresta, em um confronto válido pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Humaitá assume a 2ª colocação com 8 pontos e o Vasco sobe para o 4º lugar somando 4 pontos.
Chances perdidas
Humaitá e Vasco fizeram um jogo de muita marcação e chances perdidas. Os técnicos Rogério Pina, do Humaitá, e Erick Rodrigues, do Vasco, realizaram mudanças na segunda etapa, mas o confronto terminou empatado.
O cara do jogo
Kaike, do Humaitá, foi o cara do jogo. O volante marcou forte e em muitos lances chegou no ataque tentando construir boas jogadas.
Fala, Pedro!
“Esse é um empate tem um gosto amargo. Criamos oportunidades e poderíamos ter vendido a partida. Estamos invictos no Estadual e vamos seguir com o trabalho pensando no jogo contra o Galvez”, declarou o lateral do Humaitá, Pedro.
Tentamos a vitória
Segundo o atacante Titô, o Vasco tentou a vitória desde o início da partida.
“Tivemos chances para ganhar o jogo e infelizmente não conseguimos marcar. Vamos seguir com o trabalho e o nosso objetivo é a classificação”, disse Titô.
Cotidiano
São Francisco e Adesg disputam partida importante na Arena
São Francisco e Adesg disputam nesta quinta, 5, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, uma partida importante pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O São Francisco é 6º com 3 pontos e a Adesg ocupa a 7ª colocação somando 2 pontos.
São Francisco
O elenco do São Francisco trabalhou forte para o confronto a Adesg. O técnico Daniel Pereira deixou para definir a equipe somente na Arena e destacou a importância da vitória para seguir com boas chances de classificação.
Adesg
Na Adesg, o técnico Rodrigo Deião espera a evolução do time e sabe a importância de conquistar a primeira vitória no Estadual. O Leão aposta na dupla Eduardo e Polaco para triunfar.
Trio de arbitragem
São Francisco e Adesg terá Marcos Santos no comando. Os auxiliares serão Carlos Alberto Ramos e Douglas Santos.Foto Glauber Lima: O meia Gu(bola) é um dos destaques do São Francisco
Cotidiano
Prefeitura de Rio Branco mantém apoio à agricultura familiar mesmo durante o inverno amazônico
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária, segue garantindo apoio contínuo aos produtores da agricultura familiar, mesmo durante o período chuvoso do inverno amazônico. Na manhã desta quarta-feira (4), uma equipe técnica da Secretaria, coordenada pela diretora de Apoio à Produção, Amanda Siegloch, realizou uma visita técnica à comunidade do Barro Vermelho, localizada no Ramal do Junqueira.
A ação teve como objetivo acompanhar as condições de produção nas propriedades rurais e reforçar o suporte oferecido pela gestão municipal aos agricultores da região. Durante a agenda, foram visitadas unidades produtivas que recebem assistência técnica, insumos agrícolas e apoio mecanizado.
De acordo com Amanda Siegloch, o acompanhamento é fundamental para garantir que os produtores mantenham suas atividades, mesmo em períodos de maior dificuldade.
“Durante a visita, conseguimos acompanhar alguns produtores e constatar que a Prefeitura continua dando apoio, mesmo no inverno amazônico. Visitamos a produtora Aline, junto com sua mãe, dona Maria, que recebeu calcário, adubo e assistência técnica. Também estivemos na propriedade do seu Sebastião, que trabalha com a produção de hortaliças. Mesmo nesse período chuvoso, a Prefeitura segue acompanhando, oferecendo apoio com tratores para retirada da produção, além de insumos como adubo e calcário, garantindo que eles continuem produzindo”, explicou.
A equipe técnica também visitou a produtora familiar Suzanete dos Reis, que atua na criação de galinha caipira. A agricultora quer ampliar a produção para comercializar nas feiras e mercadinhos da capital. “A minha intenção é criar para vender, porque a galinha caipira tem boa saída. Quero produzir para vender frango e galinha”, ressaltou.
Além do apoio direto no campo, a Secretaria Municipal de Agropecuária atua de forma estratégica no fortalecimento da comercialização da produção rural. Os produtores que participam das feiras de bairro contam com transporte gratuito, estrutura para montagem das bancas e suporte logístico completo, desde a saída das comunidades até o retorno após o encerramento das atividades.
O presidente da Associação dos Produtores do Barro Vermelho, Odair da Silva Lima, destacou a importância do apoio oferecido pela Prefeitura de Rio Branco. Segundo ele, o incentivo vai desde o fornecimento de insumos agrícolas até o escoamento da produção e o acompanhamento dos agricultores nas feiras da cidade.
“Já são dez anos que estamos aqui nesse ramal. Hoje, com o apoio da prefeitura, conseguimos um trator maior, uma carrocinha nova e implementos agrícolas. É um trabalho difícil, mas somos gratos pelo apoio que tem chegado até nossa comunidade”, evidenciou o líder comunitário.
As ações da Prefeitura de Rio Branco ocorrem de forma contínua, tanto no inverno, quanto no verão, assegurando condições adequadas para a produção, o escoamento e a comercialização dos alimentos. A iniciativa fortalece a agricultura familiar, promove o desenvolvimento rural e garante alimentos de qualidade para a população da capital.
Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
Cotidiano
Ministério da Saúde abre 18 vagas no Acre para especialistas em hospitais e ambulatórios do SUS; para Rio Branco, Brasiléia e Cruzeiro do Sul
Inscrições do programa Mais Médicos Especialistas vão até 19 de fevereiro, atualmente, cinco médicos especialistas já atuam pelo programa no Acre, nas áreas de cirurgia ginecológica e oncológica, concentrados na capital
O Ministério da Saúde abriu 18 vagas imediatas do programa Mais Médicos Especialistas para atuação em hospitais e ambulatórios do SUS nos municípios de Rio Branco, Brasiléia e Cruzeiro do Sul. As inscrições seguem até 19 de fevereiro e devem ser feitas exclusivamente pela plataforma da UNA-SUS. O edital integra o segundo ciclo do programa, que visa ampliar o acesso a consultas, exames e cirurgias especializadas na rede pública.
No Acre, atualmente atuam cinco médicos do programa, nas áreas de cirurgia ginecológica e oncológica, todos na capital. A nova chamada busca expandir a cobertura para regiões com maior demanda reprimida e vulnerabilidade social. Em nível nacional, o edital prevê a seleção de 900 profissionais em 16 especialidades prioritárias, como anestesiologia, cirurgia geral, radiologia, mastologia, ginecologia e oncologia clínica.
O Mais Médicos Especialistas está vinculado ao programa Agora Tem Especialistas e permite a contratação imediata de médicos recém-formados em residência, com o objetivo de acelerar a fixação de profissionais no interior e ampliar o atendimento especializado.
Distribuição das especialidades (no país):
O edital nacional prevê 900 vagas em 16 especialidades prioritárias, incluindo anestesiologia, cirurgia geral, radiologia, mastologia, ginecologia e oncologia clínica.
Atualmente, cinco médicos especialistas já atuam pelo programa no Acre, nas áreas de cirurgia ginecológica e oncológica, concentrados na capital. A ampliação visa reduzir filas de espera por consultas, exames e cirurgias em regiões de maior vulnerabilidade social.
Dados nacionais do programa:
-
Atuação atual: 583 especialistas em todo o Brasil
-
Meta com novo edital: Ampliar para 1.500 profissionais
-
Distribuição geográfica: 48,7% atuam no interior, 34% em regiões metropolitanas
Público-alvo:
Médicos recém-formados em residência podem se inscrever, com o objetivo de acelerar a fixação de especialistas na rede pública.
Impacto local:
A expansão do programa pode reduzir a dependência do estado de profissionais volantes(interiorização temporária) e diminuir a migração de pacientes para outros estados em busca de atendimento especializado.Os selecionados serão alocados conforme a necessidade de cada município e receberão bolsa mensal de R$ 18 mil (40h semanais) ou R$ 9 mil (20h).
A inclusão de Brasiléia e Cruzeiro do Sul é estratégica: ambos são municípios-polo de saúde que atendem populações de fronteira e de áreas rurais isoladas, onde a ausência de especialistas é uma das principais causas da mortalidade evitável.
