Humaitá e Santa Cruz se enfrentam em busca da 1ª vitória

Humaitá e Santa Cruz se enfrentam nesta quinta, 22, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, na abertura da 2ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi 2026. As duas equipes empataram seus jogos na primeira rodada e irão em busca da primeira vitória no torneio.

Santa Cruz

O técnico Sandro Resende deixou para confirmar o Santa Cruz somente na Arena. O volante Hubeny, com uma lesão no tornozelo, será avaliado para saber se joga ou não.

“Temos boas opções para a partida. Vamos ter um confronto difícil e por isso é necessário avaliar com calma”, disse Sandro Resende.

Humaitá

No Humaitá, o técnico Rogério Pina não poderá contar com o zagueiro Carlos Henrique expulso contra a Adesg. O comandante do Tourão também tem problemas no meio campo e por isso vai esperar a reavaliação dos atletas para definir os titulares.

Presença da torcida

Depois dos primeiros jogos sem a presença da torcida no Tonicão, os torcedores poderão acompanhar as partidas desta quinta nas arquibancadas. A Arena passou por uma reforma no gramado visando à temporada de 2026.

No apito

José Lima apita Humaitá e Santa Cruz. Antônio Costa e Deusdete Cruz serão os auxiliares.

