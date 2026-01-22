Cotidiano
Humaitá e Santa Cruz se enfrentam em busca da 1ª vitória
Humaitá e Santa Cruz se enfrentam nesta quinta, 22, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, na abertura da 2ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi 2026. As duas equipes empataram seus jogos na primeira rodada e irão em busca da primeira vitória no torneio.
Santa Cruz
O técnico Sandro Resende deixou para confirmar o Santa Cruz somente na Arena. O volante Hubeny, com uma lesão no tornozelo, será avaliado para saber se joga ou não.
“Temos boas opções para a partida. Vamos ter um confronto difícil e por isso é necessário avaliar com calma”, disse Sandro Resende.
Humaitá
No Humaitá, o técnico Rogério Pina não poderá contar com o zagueiro Carlos Henrique expulso contra a Adesg. O comandante do Tourão também tem problemas no meio campo e por isso vai esperar a reavaliação dos atletas para definir os titulares.
Presença da torcida
Depois dos primeiros jogos sem a presença da torcida no Tonicão, os torcedores poderão acompanhar as partidas desta quinta nas arquibancadas. A Arena passou por uma reforma no gramado visando à temporada de 2026.
No apito
José Lima apita Humaitá e Santa Cruz. Antônio Costa e Deusdete Cruz serão os auxiliares.
Comentários
Cotidiano
Veja o que abre e fecha no feriadão prolongado de 22 e 23 de janeiro no Acre
Nesta quinta-feira (22) e sexta-feira (23), o Acre terá um feriadão prolongado devido ao Dia do Católico, transferido do dia 20 de janeiro, e ao Dia do Evangélico. Com isso, órgãos públicos estaduais e municipais decretaram ponto facultativo.
O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) informou que não haverá expediente nas unidades jurisdicionais e administrativas nos dois dias. Durante o período, o atendimento ocorrerá exclusivamente em regime de plantão para demandas urgentes. A escala de magistrados e servidores plantonistas pode ser consultada no site oficial do tribunal.
A Defensoria Pública do Estado do Acre também não terá atendimento ao público, mantendo apenas os serviços essenciais em regime de plantão.
As agências bancárias e os Correios permanecerão fechados, assim como as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as centrais de atendimento da Organização em Centros de Atendimento (OCA).
Por outro lado, alguns serviços funcionarão normalmente. O Via Verde Shopping abrirá em horário habitual, das 10h às 22h, e as casas lotéricas também manterão atendimento ao público durante o feriadão.
Comentários
Cotidiano
Disputa acirrada marca a segunda rodada do Campeonato Acreano Série A na Arena da Floresta
Rio Branco–AC e Galvez se enfrentam em duelo de líderes; Humaitá e Santa Cruz–AC buscam a primeira vitória na competição
A segunda rodada do Campeonato Acreano Série A promete fortes emoções nesta quinta-feira (22), com dois jogos programados na Arena da Floresta, em Rio Branco. As partidas devem influenciar diretamente a parte de cima da tabela e definir os primeiros encaminhamentos da competição.
O confronto mais esperado da rodada acontece às 19h (horário do Acre), entre Rio Branco–AC e Galvez. As duas equipes venceram na estreia e brigam diretamente pela liderança do estadual. O Estrelão iniciou a competição com vitória de 3 a 2 sobre o Vasco–AC e ocupa a vice-liderança, somando três pontos. Já o Imperador estreou com goleada de 4 a 1 sobre o São Francisco e lidera o campeonato, também com três pontos, levando vantagem no saldo de gols — três contra um do Alvirrubro.
Mais cedo, às 17h, a Arena da Floresta recebe o duelo entre Humaitá e Santa Cruz–AC, confronto direto entre equipes que empataram na primeira rodada e buscam a primeira vitória no estadual. O Tourão de Porto Acre vem de empate por 1 a 1 contra o Adesg e aparece na quinta colocação, com um ponto. O Santinha também somou um ponto na estreia após empate de 2 a 2 com o Independência, ocupando atualmente a terceira posição na tabela.
Comentários
Cotidiano
Ivan Mazzuia projeta próximos confrontos do Independência
O Independência enfrenta o São Francisco no sábado, 24, às 15 horas, na Arena da Floresta, pela 2ª rodada do Campeonato Estadual Sicredi 2026. Contudo, o comandante do Tricolor prepara a equipe para o confronto, mas não esquece o duelo contra o Humaitá, programado na quarta, 28, no Tonicão.
“Teremos somente três dias entre os dois jogos. É fundamental entender esse início de temporada e controlar a minutagem dos atletas para não correr o risco de perder nenhum jogador por lesão”, explicou Ivan Mazzuia.
Treino tático
Ivan Mazzuia comanda um trabalho tático nesta quinta, 22, no Marinho Monte, e deve definir os titulares para o jogo contra o São Francisco.
“Vamos realizar mudanças na equipe, mas esperar o trabalho para decidir com calma. O mais importante é ter todo o elenco a disposição”, afirmou o treinador.
Você precisa fazer login para comentar.