Humaitá e Independência em confronto direto por vaga na semifinal

Um jogo onde somente a vitória interessa para as duas equipes. Assim será o confronto entre Humaitá e Independência neste sábado, 8, a partir das 17 horas, no Florestão. O Humaitá é 5º com 6 pontos e o Independência ocupa a 4ª colocação com 8.

Sem revelar

O Humaitá chega para o confronto precisando vencer e por isso Emanoel Sacramento deve montar um time mais ofensivo. Contudo, o treinador deixou para divulgar os titulares somente momentos antes do início da partida.

Independência indefinido

O técnico Álvaro Miguéis testou várias formações durante os últimos treinamentos e não definiu os titulares. O atacante Eduardo, recuperado de lesão muscular, participou do último treinamento e poderá ser escalado na partida.

No apito

Humaitá e Independência terá Jackson Rodrigues no apito. Antônio Ecídio e José Douglas serão os auxiliares.

