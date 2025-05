Humaitá e GAS fazem um duelo entre os últimos do A1

Operário e Galvez iniciam neste domingo, 18, a partir das 14 horas (hora Acre), no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a disputa por uma vaga na terceira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A3. O Operário venceu 2 jogos e perdeu um na primeira fase e as Imperatrizes passaram com três vitórias.

Galvez modificado

O técnico Maurício Carneiro vai realizar mudanças no Galvez. A goleira Cristiane e a lateral Sâmela não jogam e serão substituídas Aline e Maria. A zagueira Marcela viajou e formará a dupla de defesa com a Lorena.

Mesmo padrão

A equipe do Galvez terá o mesmo padrão tático com muito toque de bola no meio e jogando em velocidade com as duas extremas.

“Temos uma maneira de atuar e vamos. É preciso ter alguns cuidados defensivos, mas precisamos jogar”, afirmou Maurício Carneiro.

No apito

Um trio do Mato Grosso do Sul comanda Operário e Galvez. Fábio Felipe Ramos será o árbitro e terá como auxiliares Karina Carvalho e Luiz Felipe de Oliveira.

