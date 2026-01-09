Humaitá derrota o Rio Branco em um amistoso bem disputado

O Humaitá derrotou o Rio Branco por 2 a 0 nesta quinta, 9, no Tonicão, em um jogo amistoso preparatório para a disputa do Campeonato Estadual. Alex e Guilherme marcaram os gols do Tourão.

Humaitá

“Gostei do desempenho da equipe, mas estamos no início do trabalho. Perdemos o nosso treinador(Carlos Alberto Dias), por problemas de saúde, essa mudança também dificultou os treinamentos”, explicou o técnico interino do Humaitá, Alexandro Narcizo.

Rio Branco

“Não gostei do time principalmente com relação aos espaços para o adversário. Tomamos, mais uma vez, um gol no início e precisamos ajustar esses detalhes, importantes, para a estreia no campeonato. Vamos seguir com o trabalho para tentar ajustar a equipe em todos os aspectos”, afirmou o treinador do Rio Branco, Ulisses Torres.

