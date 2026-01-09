Cotidiano
Humaitá derrota o Rio Branco em um amistoso bem disputado
O Humaitá derrotou o Rio Branco por 2 a 0 nesta quinta, 9, no Tonicão, em um jogo amistoso preparatório para a disputa do Campeonato Estadual. Alex e Guilherme marcaram os gols do Tourão.
Humaitá
“Gostei do desempenho da equipe, mas estamos no início do trabalho. Perdemos o nosso treinador(Carlos Alberto Dias), por problemas de saúde, essa mudança também dificultou os treinamentos”, explicou o técnico interino do Humaitá, Alexandro Narcizo.
Rio Branco
“Não gostei do time principalmente com relação aos espaços para o adversário. Tomamos, mais uma vez, um gol no início e precisamos ajustar esses detalhes, importantes, para a estreia no campeonato. Vamos seguir com o trabalho para tentar ajustar a equipe em todos os aspectos”, afirmou o treinador do Rio Branco, Ulisses Torres.
Comentários
Cotidiano
Santa Cruz vai ganhar mais 3 reforços para disputa do Estadual
O Santa Cruz ainda espera as chegadas do lateral/zagueiro Duval e do extremo Pedro Liko, ambos do futebol do Rio Grande do Sul, e o atacante Lucas Sanches, ex-Porto Vitória do Espírito Santo, para a disputa do Campeonato Estadual. Lucas Sanches desembarca no sábado, 9, na capital acreana, e deve ser relacionado para a estreia no Estadual.
Redefiniu preparação
Com a mudança na data da estreia do Estadual, o técnico Sandro Resende redefiniu a programação do Santa Cruz. O elenco ganha um período de recuperação no sábado, 10, e retorna no domingo, 11, para trabalhos em sequência até a véspera do primeiro jogo na temporada.
“Ganhou mais três dias de treinamentos e vamos seguir realizando os ajustes necessários”, disse Sandro Resende.
Estreia no dia 15
O Santa Cruz estreia no Campeonato Estadual na quinta, 15, às 17 horas, no Tonicão, contra o Independência.
Comentários
Cotidiano
Rogério Pina é o escolhido e vai assumir o comando do Humaitá
Rogério Pina será o substituto de Carlos Alberto Dias no comando do Humaitá. A contratação do treinador carioca é para o Campeonato Estadual e o Campeonato Brasileiro da Série D.
Carlos Alberto Dias
Carlos Alberto Dias deixou o comando do Humaitá na segunda, 5, por causa de problemas de saúde e a equipe foi dirigida pelo diretor de futebol Alexandro Narciso.
Chega na segunda
Rogério Pina desembarca em Rio Branco na segunda, 12, e deve dirigir o Humaitá na estreia do Estadual. O primeiro compromisso do Tourão será contra a Adesg no sábado, 17, às 17 horas, no Tonicão.
Comentários
Cotidiano
Cruzeiro do Sul recebe 1º BMF de MMA com lutas por cinturão e atletas de três estados
Evento acontece no dia 28 de fevereiro, no Ginásio Jader Machado, e deve reunir cerca de 2 mil espectadores no interior do Acre.
Você precisa fazer login para comentar.