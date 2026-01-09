Conecte-se conosco

Cotidiano

Humaitá derrota o Rio Branco em um amistoso bem disputado

Publicado

2 horas atrás

em

Foto Glauber Lima: Humaitá e Rio Branco ainda irão evoluir para a disputa do Estadual

O Humaitá derrotou o Rio Branco por 2 a 0 nesta quinta, 9, no Tonicão, em um jogo amistoso preparatório para a disputa do Campeonato Estadual. Alex e Guilherme marcaram os gols do Tourão.

Humaitá

“Gostei do desempenho da equipe, mas estamos no início do trabalho. Perdemos o nosso treinador(Carlos Alberto Dias), por problemas de saúde, essa mudança também dificultou os treinamentos”, explicou o técnico interino do Humaitá, Alexandro Narcizo.

Rio Branco

“Não gostei do time principalmente com relação aos espaços para o adversário. Tomamos, mais uma vez, um gol no início e precisamos ajustar esses detalhes, importantes, para a estreia no campeonato. Vamos seguir com o trabalho para tentar ajustar a equipe em todos os aspectos”, afirmou o treinador do Rio Branco, Ulisses Torres.

Comentários

Cotidiano

Santa Cruz vai ganhar mais 3 reforços para disputa do Estadual

Publicado

4 minutos atrás

em

9 de janeiro de 2026

Por

Foto Sueli Rodrigues: O goleiro João Pedro treina forte para estreia no Estadual

O Santa Cruz ainda espera as chegadas do lateral/zagueiro Duval e do extremo Pedro Liko, ambos do futebol do Rio Grande do Sul, e o atacante Lucas Sanches, ex-Porto Vitória do Espírito Santo, para a disputa do Campeonato Estadual. Lucas Sanches desembarca no sábado, 9, na capital acreana, e deve ser relacionado para a estreia no Estadual.

Redefiniu preparação

Com a mudança na data da estreia do Estadual, o técnico Sandro Resende redefiniu a programação do Santa Cruz. O elenco ganha um período de recuperação no sábado, 10, e retorna no domingo, 11, para trabalhos em sequência até a véspera do primeiro jogo na temporada.

“Ganhou mais três dias de treinamentos e vamos seguir realizando os ajustes necessários”, disse Sandro Resende.

Estreia no dia 15

O Santa Cruz estreia no Campeonato Estadual na quinta, 15, às 17 horas, no Tonicão, contra o Independência.

Comentários

Cotidiano

Rogério Pina é o escolhido e vai assumir o comando do Humaitá

Publicado

27 minutos atrás

em

9 de janeiro de 2026

Por

Foto arquivo pessoal: Rogério Pina comandou várias equipes no futebol do Rio de Janeiro

Rogério Pina será o substituto de Carlos Alberto Dias no comando do Humaitá. A contratação do treinador carioca é para o Campeonato Estadual e o Campeonato Brasileiro da Série D.

Carlos Alberto Dias

Carlos Alberto Dias deixou o comando do Humaitá na segunda, 5, por causa de problemas de saúde e a equipe foi dirigida pelo diretor de futebol Alexandro Narciso.

Chega na segunda

Rogério Pina desembarca em Rio Branco na segunda, 12, e deve dirigir o Humaitá na estreia do Estadual. O primeiro compromisso do Tourão será contra a Adesg no sábado, 17, às 17 horas, no Tonicão.

Comentários

Cotidiano

Cruzeiro do Sul recebe 1º BMF de MMA com lutas por cinturão e atletas de três estados

Publicado

45 minutos atrás

em

9 de janeiro de 2026

Por

Evento acontece no dia 28 de fevereiro, no Ginásio Jader Machado, e deve reunir cerca de 2 mil espectadores no interior do Acre.

O empresário do ramo de suplementos Gabriel Rodrigues está à frente da organização do 1º BMF, evento de MMA que promete movimentar Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. A competição será realizada no dia 28 de fevereiro, no Ginásio Jader Machado, com expectativa de público em torno de 2 mil pessoas.

O card contará com 24 atletas distribuídos em 12 combates, incluindo duas lutas com estreantes e três disputas de cinturão. Outros três confrontos ainda estão em fase de negociação, com a possibilidade de participação de um lutador estrangeiro em uma das lutas válidas por título.

Segundo o organizador, os duelos que ainda faltam ser definidos serão anunciados nos próximos dias. Do total de atletas confirmados, metade é do Acre, enquanto os demais representam os estados do Amazonas e de Rondônia, reforçando o caráter regional do evento.

Os ingressos do primeiro lote devem começar a ser comercializados até o fim deste mês, com valores a partir de R$ 30 para arquibancada e R$ 50 para a área VIP.

Comentários

