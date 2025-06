Humaitá busca primeira vitória na Série D em duelo contra o Águia de Marabá

O Humaitá joga contra o Águia, do Pará, neste domingo, 1º, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, e a meta é tentar acabar com a sequência de derrotas no torneio nacional. O Tourão não vence no torneio nacional desde 2023 e na atual edição do torneio perdeu as seis partidas disputadas.

Garotada como base

A comissão técnica do Humaitá deve ter como base os garotos do Sub-20. Ao contrário da equipe profissional, a equipe de base vem apresentando um bom futebol no Campeonato Estadual da categoria.

Águia pressionado

Depois da derrota para o Trem, em Marabá, por 2 a 0, o Águia chega muito pressionado para o duelo contra o Humaitá. Uma derrota na Arena vai manter a equipe fora do G4 e a condição para lutar pela classificação ficará mais complicada.

Trio de arbitragem

Esthedne Cardoso, de Rondônia, comanda Humaitá e Águia. Os acreanos Divanilson Lima e Roseane Amorim serão os auxiliares.

