Humaitá bate o Rio Branco e se aproxima da classificação no Estadual

Foto Glauber Lima: Humaitá e Rio Branco fizeram um jogo bastante disputado

O Humaitá bateu o Rio Branco por 3 a 1 nesta quinta, 29, no Florestão, e se aproximou da classificação para a 2ª fase do Campeonato Estadual Sub-20 somando 10 pontos. Kauã, Sayuk e Alê Júnior fizeram os gols do Tourão e Vitor Hugo descontou para o Rio Branco.

Muito disputado

Humaitá e Rio Branco fizeram um jogo muito disputado desde o início e com muitas jogadas mais fortes.

A partida começou a ser decidida aos 20, do primeiro tempo, quando Kauã fez 1 a 0, Humaitá. Aos 23, o zagueiro Vinícius, do Rio Branco, foi expulso do por reclamação. Aos 37, Sayuk ampliou para 2 a 0.

O Rio Branco tentou uma reação na segunda etapa com Vitor Hugo, mas nos acréscimos Alê Júnior fechou o placar.

Fala, Kekel!

“A expulsão do Negão (Vinícius) acabou com a nossa equipe. Jogamos mais de 70 minutos com um a menos e fica muito complicado”, declarou o meia do Rio Branco, Kekel.

Evolução da equipe

Kinho Brito gostou do desempenho do Humaitá, mas espera uma evolução da equipe no momento decisivo.

“Rodamos o elenco porque teremos Série D no domingo e na terça voltamos para mais uma partida do Sub-20. Estamos no caminho certo para podermos chegar ao nível ideal na fase eliminatória”, afirmou o técnico do Tourão.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários