Humaitá bate o Independência e assume liderança do Estadual
O Humaitá bateu o Independência por 3 a 0 nesta quarta, 28, no Tonicão, e assumiu a liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 com 7 pontos. Lucas Coutinho, Diguda e André Lima marcaram os gols do Tourão.
Humaitá dominou
O Humaitá começou marcando forte e tentando construir jogadas de ataque. O Tourão dominava a partida quando Lucas Coutinho acertou um belo chute para fazer 1 a 0.
Na volta para segunda, o técnico Ivan Mazzuia promoveu as entradas de Joel e Gabriel Ramos. Contudo, o Humaitá voltou no mesmo ritmo e ampliou com Diguda.
Aos 22, a bola foi cruzada e André Lima escorou para fechar o placar. Final Humaitá 3 x 0 Independência.
Fala, Pina!
“Fizemos uma grande partida em todos os sentidos. Marcamos forte e conseguimos criar as jogadas. Podemos seguir evoluindo para chegar ainda mais forte na fase decisiva do campeonato”, declarou o técnico do Humaitá, Rogério Pina.
Lanterna e pressão
A derrota deixa o Independência na lanterna do Estadual com 1 ponto e aumenta a pressão sob o técnico Ivan Mazzuia.
São Francisco e Rio Branco fazem confronto por vaga dentro do G4
São Francisco e Rio Branco fazem nesta quinta, 29, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, um confronto pela 3ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi 2026. As duas equipes somam três pontos e quem vencer ficará na zona de classificação para semifinal do torneio.
São Francisco
O técnico Daniel Pereira confirmou a volta do atacante Adriano entre os titulares, mas não definiu quem joga no lugar do lateral Weverton, com uma lesão no joelho direito. O São Francisco venceu o confronto diante o Independência e tentará a segunda vitória.
Rio Branco
No Rio Branco, os volantes Tiago e Marlon e o atacante Santini foram regularizados e são opções importantes para o confronto. O Rio Branco vem de derrota e vai tentar a recuperação no Estadual.
Na arbitragem
José Costa apita São Francisco e Rio Branco. Divanilson Martins e Deusdete Bonete serão os auxiliares.
Polícia Civil do Acre realiza duas prisões em operações de combate a facções criminosas
A Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou duas prisões importantes no início desta semana durante ações distintas de enfrentamento às organizações criminosas que atuam no estado. As prisões ocorreram no âmbito das operações “Cartório Central” e “Casa Maior”, ambas voltadas ao combate de crimes como extorsão, tráfico de drogas e arrecadação ilícita de recursos.
No primeiro caso, a PCAC, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), deu cumprimento a dois mandados de prisão que integram a megaoperação “Cartório Central”, deflagrada simultaneamente nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Acre e São Paulo. No Acre, os alvos foram localizados e presos em cumprimento às ordens judiciais expedidas no curso da investigação.
A operação “Cartório Central” tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que mantinha um sistema próprio de arrecadação e repasse financeiro, incluindo cobrança de dívidas ilícitas, comércio de drogas e imposição de regras internas aos integrantes. “Essas organizações criam estruturas paralelas para controlar territórios e movimentar grandes volumes de dinheiro ilícito, e nosso trabalho é justamente quebrar essa engrenagem financeira e operacional”, destacou o coordenador da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), Pedro Paulo Buzolin.
Já a segunda ação integra a operação “Casa Maior”, na qual a Polícia Civil com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) cumpriu um mandado de prisão e dois mandados de busca e apreensão, todos em Rio Branco. O preso é investigado por extorquir comerciantes do bairro Estação Experimental, exigindo pagamentos ilegais para permitir o funcionamento dos estabelecimentos.
Durante as buscas, os policiais apreenderam materiais com anotações financeiras e panfletos relacionados a empréstimos de dinheiro a juros. Segundo Buzolin, as investigações seguem em andamento. “Estamos aprofundando a análise do material apreendido para identificar o fluxo financeiro, outros envolvidos e ampliar a responsabilização criminal, com previsão de novas fases da operação”, concluiu.
Esporte, Juventude e Integração: 6ª Edição da LIGA EBFF é sucesso absoluto em Epitaciolândia
No último domingo, 25 de janeiro de 2026, o município de Epitaciolândia foi palco de mais um grande evento esportivo que já se consolidou no calendário local: a 6ª edição da LIGA EBFF, realizada no Club Arte Eventos. O torneio reuniu atletas, torcedores, famílias e autoridades, transformando o espaço em um verdadeiro espetáculo de esporte, lazer e integração social.
Realizada em parceria com a Prefeitura de Epitaciolândia, com o apoio institucional da SEICT – Secretaria Estadual de Indústria, Ciência e Tecnologia, do vereador José Henrique, além dos apoiadores Barbearia Silveira e DS Telecom, a competição contou ainda com o forte apoio do prefeito Sérgio Lopes, que desde a primeira edição acredita no projeto e contribui diretamente para seu crescimento e fortalecimento. Destaque também para a importante parceria do vice-prefeito Sérgio Mesquita, aliado constante no desenvolvimento da LIGA EBFF.
O evento foi marcado por uma organização exemplar, grande participação do público e elevado nível técnico dos competidores, com disputas emocionantes em diversas categorias. Ao todo, foram distribuídos mais de R$ 5.000,00 em premiações, valorizando o desempenho dos atletas e incentivando ainda mais a prática esportiva no município.
Um dos grandes destaques foi a equipe DREAM TEAM, da Guilda VIPS FF, que se consagrou campeã da competição, conquistando a maior parte das premiações e se firmando como uma das principais forças da LIGA EBFF. A equipe encantou o público com um desempenho de alto nível, estratégia bem definida e forte espírito de equipe.
Mais do que uma competição, a LIGA EBFF se consolida como um verdadeiro movimento de transformação social, promovendo inclusão, oportunidades, lazer saudável e fortalecimento comunitário. A cada edição, o evento cresce em estrutura, visibilidade e impacto, reforçando o esporte como uma poderosa ferramenta de desenvolvimento humano e social.
A 6ª edição entra para a história como uma das maiores já realizadas, aumentando ainda mais a expectativa para as próximas etapas e reafirmando Epitaciolândia como um importante polo de eventos esportivos da região.
