Humaitá bate o Independência e assume liderança do Estadual

O Humaitá bateu o Independência por 3 a 0 nesta quarta, 28, no Tonicão, e assumiu a liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 com 7 pontos. Lucas Coutinho, Diguda e André Lima marcaram os gols do Tourão.

Humaitá dominou

O Humaitá começou marcando forte e tentando construir jogadas de ataque. O Tourão dominava a partida quando Lucas Coutinho acertou um belo chute para fazer 1 a 0.

Na volta para segunda, o técnico Ivan Mazzuia promoveu as entradas de Joel e Gabriel Ramos. Contudo, o Humaitá voltou no mesmo ritmo e ampliou com Diguda.

Aos 22, a bola foi cruzada e André Lima escorou para fechar o placar. Final Humaitá 3 x 0 Independência.

Fala, Pina!

“Fizemos uma grande partida em todos os sentidos. Marcamos forte e conseguimos criar as jogadas. Podemos seguir evoluindo para chegar ainda mais forte na fase decisiva do campeonato”, declarou o técnico do Humaitá, Rogério Pina.

Lanterna e pressão

A derrota deixa o Independência na lanterna do Estadual com 1 ponto e aumenta a pressão sob o técnico Ivan Mazzuia.

