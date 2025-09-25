Acre
Hospital em Sena Madureira apresenta falhas estruturais e risco de contaminação, aponta Sindmed-AC
_O levantamento aponta falta de médicos, improvisos estruturais e risco de contaminação em unidade da regional do Purus._
O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) apresentou relatório para autoridades apontando falhas estruturais e risco de contaminação no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira (AC), em agosto. Em nova visita técnica, no sábado, 19, os membros da entidade verificaram que as falhas não foram sanadas.
O levantamento cita consultórios improvisados, corredores estreitos que dificultam a circulação de macas e cadeiras de rodas, além da ausência de blindagem adequada na sala de radiologia, o que expõe trabalhadores e pacientes à radiação. Entre os problemas, estão a improvisação da sala de observação em um espaço reduzido e sem condições mínimas de privacidade.
A escala médica também foi apontada como crítica. Em alguns plantões, apenas um profissional permanece no hospital, enquanto outro acompanha transferências do Serviço Móvel de Urgência (Samu) até Rio Branco, em viagens de cerca de seis horas.
O relatório alerta ainda que o hospital atende pacientes que buscam medicamentos e consultas que poderiam ser realizadas em unidades básicas de saúde, ampliando a sobrecarga. A falta de medicamentos injetáveis, como omeprazol, prometazina e tramadol, também foi destacada, assim como o risco de contaminação cruzada em razão da circulação de servidores e visitantes em áreas assistenciais.
O diretor do sindicato, Osvaldo Leal, afirmou que a ampliação do hospital está paralisada e que a unidade opera acima da sua capacidade. “A escala médica é insuficiente para dar cumprimento aos serviços ofertados, agravada pelas transferências frequentes feitas pelo Samu. A incorporação imediata de pelo menos mais um médico por plantão ajudaria a minimizar o problema.”
Em reforma desde 2020, foram apontados dados do governo de que o hospital recebe investimento superior a R$ 12 milhões, com apoio de emendas parlamentares e parceria da prefeitura. A ampliação prevê melhorias em enfermarias, pronto-socorro, centro cirúrgico, climatização e acessibilidade, mas está atrasada, apesar de decisão judicial que cobra a conclusão de áreas críticas.
O hospital é a principal unidade de saúde da regional do Purus, atendendo não apenas Sena Madureira, com cerca de 41 mil habitantes, segundo dados do IBGE, mas também municípios vizinhos como Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus. Em levantamento feito pelo governo, a unidade registra atualmente cerca de 5 mil atendimentos e 40 mil exames por mês, desempenhando papel crucial no atendimento de emergências que, em alguns casos, requerem transferência para Rio Branco.
Comentários
Acre
Cerca de 45% dos médicos apresentam algum quadro de doença mental, aponta pesquisa
_Quase um terço dos médicos do Norte relata sintomas de ansiedade sem acompanhamento_
Com rotinas de trabalho que podem ultrapassar 70 horas semanais e uma pressão constante pela excelência em toda jornada, médicos enfrentam condições que favorecem o esgotamento emocional. Nova pesquisa Qualidade de Vida do Médico, realizada pelo Research & Innovation Center da Afya, maior ecossistema de educação e tecnologia em medicina no Brasil, mostra que cerca de 45% desses profissionais apresentam algum quadro de doença mental.
A pesquisa, realizada entre os dias 29 de janeiro e 1º de abril deste ano, com uma amostra de 2.147 médicos brasileiros, aponta que 1 a cada 2 médicos (58,2%) já vivenciaram algum grau de esgotamento relacionado ao trabalho, enquanto 4 em cada 10 convivem com um diagnóstico de transtorno de ansiedade. Apenas 24,7% afirmam nunca ter apresentado sintomas de ansiedade — o que significa que mais de 75% já vivenciaram algum grau de sofrimento ansioso ao longo da vida.
No recorte feito por região, 36% dos médicos nortistas apresentam sinais de burnout sem acompanhamento profissional, taxa acima da média nacional. A região ainda lidera em diagnósticos atuais de transtornos com acompanhamento (5%), o que indica uma busca por tratamento, mas também expõe um cenário de sofrimento intenso.
Quando o assunto é autocuidado, a situação também preocupa. Apenas 33% dos médicos da região Norte mantêm uma rotina regular de atividade física — prática reconhecida como fator protetivo contra sintomas de doenças psíquicas.
O estudo destaca também que regiões com menor adesão a atividades preventivas coincidem justamente com os maiores índices de automedicação, sugerindo que a falta de hábitos saudáveis estaria sendo compensada por estratégias individuais e, muitas vezes, arriscadas de manejo da saúde mental.
Bora se Cuidar
Para dar visibilidade à questão da saúde dos médicos brasileiros e criar um espaço de acolhimento, neste Setembro Amarelo, a Afya lançou a campanha “Bora se Cuidar”, que aposta na leveza para tratar da saúde mental e se propõe a ser um porto seguro não só para médicos, mas também para os estudantes, que enfrentam uma carga horária acima da média de outros cursos.
A campanha conta com um vídeo protagonizado pelo influenciador médico Ricardo Kores, que traz a proposta “do riso à reflexão”. Além disso, há conteúdos de outros profissionais, podcasts e uma landing page exclusiva, que reúne diferentes formatos de apoio, como chat de ajuda, cartilha de autocuidado e calendário de eventos, permitindo que cada pessoa escolha o conteúdo que melhor se encaixa em seu momento.
“A formação médica exige dedicação integral, o que, somado à cobrança por excelência e à dificuldade de reservar tempo para si, pode favorecer o esgotamento emocional. A Afya quer tornar essa jornada menos solitária e mais sustentável do ponto de vista emocional. O cuidado precisa começar ainda na base, durante a graduação, e se estender por toda a trajetória da Medicina”, destaca Stella Brant, vice-presidente de Marketing e Sustentabilidade da Afya.
A Afya tem uma forte relação com a Amazônia, com 16 unidades de graduação e pós-graduação na Região Norte. O estado do Acre conta com uma instituição de graduação (Afya Cruzeiro do Sul). Tem ainda oito escolas de Medicina em outros estados da Região: Amazonas (2), Acre (1), Pará (4), Rondônia (2) e Tocantins (3). Além delas, a Afya também está presente na região com 3 unidades de pós-graduação médica nas capitais Belém (PA), Manaus (AM) e Palmas (TO).
Comentários
Acre
Bebê indígena de 7 meses é transferida de helicóptero para Rio Branco
Uma bebê indígena de 7 meses, da Aldeia Boa Vista, em Feijó, precisou ser transferida de forma emergencial para Rio Branco na manhã de quarta-feira (24) após apresentar quadro grave de desidratação e fraqueza. O transporte aéreo foi realizado pelo helicóptero Harpia 07, do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), em parceria com o Samu de Rio Branco.
Segundo a médica reguladora do Samu, Nadia Beatriz Destro, a criança chegou em estado crítico, com episódios de diarreia e vômitos, e precisou passar por procedimentos de estabilização, incluindo intubação, antes do deslocamento.
Durante a operação, a equipe enfrentou a fumaça de queimadas e chuvas isoladas. No trajeto, a bebê apresentou instabilidade grave, incluindo uma parada cardiorrespiratória, revertida pela equipe.
A criança permanece em estado grave, porém estável, sob cuidados intensivos no pronto-socorro da capital.
Com informações da Agência de Notícias do Acre
Comentários
Acre
Sala de Situação aponta possível efeito do La Niña em chuvas intensas no Acre
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas em cidades do Acre, válido até às 10h da sexta-feira, 26. O aviso prevê precipitações entre 20 e 30mm por hora, podendo chegar a 50mm por dia, acompanhadas de ventos fortes, com rajadas entre 40 e 60 km/h. Há risco baixo para cortes de energia, queda de galhos, alagamentos pontuais e descargas elétricas.
Todas as informações climáticas são acompanhadas pela sala de situação do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema). Além disso, na última semana o Acre passou a integrar o sistema Defesa Civil Alerta, que passou a funcionar no estado como ferramenta estratégica para prevenir e salvar vidas em situações de risco.
A Organização Meteorológica Mundial (OMM) previu o possível retorno do fenômeno La Niña a partir de setembro, o que pode influenciar os padrões climáticos. Espera-se que as temperaturas globais ainda permaneçam acima da média, apesar do resfriamento.
Segundo boletim do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), “as temperaturas da superfície do mar (TSM) no Pacífico Equatorial permanecem dentro da faixa de normalidade na região do Niño 3.4, e os modelos de previsão indicam a continuidade desse padrão ao longo do trimestre setembro, outubro e novembro. No Atlântico, a previsão indica que águas anomalamente aquecidas devem se concentrar no Atlântico Norte, favorecendo o posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) em latitudes mais ao norte da climatologia. Além disso, espera-se uma transição entre a estação seca e a chuvosa, com ocorrência mais frequente de pancadas de chuva no sudoeste da região”.
Diante de tais condições, o prognóstico climático para o trimestre setembro, outubro e novembro de 2025 é de chuvas abaixo da média no Amapá e na faixa norte dos estados do Pará e Maranhão. Acima da média no Acre, sudoeste do Amazonas, oeste e sul de Rondônia e sudoeste do Mato Grosso, mantendo-se na normalidade nas demais áreas da Amazônia Legal.
Você precisa fazer login para comentar.