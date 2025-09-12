Acre
Hospital do Rim e Endogastro realizam primeira gastroplastia endoscópica no Acre
O Hospital do Rim, em parceria com a Clínica Endogastro, realizou pela primeira vez no Acre a gastroplastia endoscópica, procedimento inovador no tratamento da obesidade. A intervenção foi conduzida pelo Dr. Luiz Gustavo, da Endogastro Acre, com acompanhamento técnico do Dr. Leonardo Teixeira, do Rio de Janeiro, referência nacional na área, e suporte de Guilherme, representante da Boston Scientific.
A gastroplastia endoscópica é um procedimento minimamente invasivo, realizado por endoscopia, que reduz o volume do estômago em até 80% sem cortes ou internação prolongada. Por meio de suturas internas, o órgão é remodelado em formato tubular, promovendo sensação precoce de saciedade e auxiliando no controle do peso de forma segura e eficaz.
O procedimento representa um avanço importante na medicina acreana, oferecendo aos pacientes uma alternativa com menor risco, recuperação mais rápida e resultados positivos quando associado ao acompanhamento multidisciplinar.
Feijó aprova lei para fornecer fraldas a crianças e idosos com deficiência
A Prefeitura de Feijó publicou nesta sexta-feira, 12, a Lei nº 1.202/2025, que garante o fornecimento gratuito de fraldas descartáveis para crianças e idosos com deficiência pertencentes a famílias de baixa renda do município. A medida foi sancionada pelo gestor do município, Railson Ferreira (Republicanos).
De acordo com o texto, o benefício será destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, com renda mensal de até dois salários-mínimos, mediante comprovação da necessidade do uso contínuo das fraldas. O objetivo da medida é assegurar condições básicas de saúde, higiene pessoal e prevenção de doenças.
As despesas com a execução da lei serão custeadas com recursos previstos no orçamento municipal, podendo ser suplementadas se necessário. O Poder Executivo terá 90 dias para regulamentar os critérios e procedimentos para a distribuição.
Acre terá fim de semana quente com chuvas isoladas e risco de temporais
O Acre deve enfrentar um fim de semana marcado por calor intenso, sol, nuvens e chuvas rápidas e pontuais, segundo previsão divulgada pelo portal O Tempo Aqui. As condições devem se manter pelo menos até a próxima segunda-feira (15).
Apesar de passageiras, as chuvas podem ser fortes em algumas áreas e acompanhadas de temporais, com ventanias e descargas elétricas. Há risco de transtornos em regiões vulneráveis, como alagamentos repentinos, transbordamento de córregos, queda de galhos de árvores e danos a edificações.
As temperaturas devem variar entre 34°C e 37°C nas máximas à tarde, e entre 21°C e 24°C nas mínimas no início do dia. A umidade relativa do ar pode cair para 30% a 45% no leste e sul do estado, e 40% a 55% no centro e oeste.
Os ventos não terão direção fixa, podendo variar de fracos a fortes ao longo do período.
O portal alerta ainda para a possibilidade de chuvas mais intensas na segunda (15) e na terça-feira (16), que podem atingir qualquer município acreano.
MP prorroga investigação sobre falhas em serviços de emergência
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Tutela do Direito Difuso à Segurança Pública, decidiu prorrogar por mais 90 dias o procedimento preparatório que apura falhas na prestação dos serviços de telefonia de emergência 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros) no estado.
O caso foi instaurado a partir da conversão de uma notícia de fato em procedimento preparatório, após registros de interrupções recorrentes nos canais de atendimento. A investigação busca esclarecer responsabilidades das operadoras e do poder público, bem como adotar medidas para garantir a continuidade dos serviços essenciais de segurança.
Diligências já realizadas
Durante o procedimento, foram expedidos ofícios para diferentes instituições e empresas:
Operadora Oi: foi requisitado o envio de relatórios sobre interrupções, logs técnicos, causas e medidas de correção adotadas;
Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e Sefaz: solicitaram-se cópias de contratos com as operadoras responsáveis e informações sobre fiscalização;
Claro, Tim, Vivo e Digitro Technology: pediram-se relatórios sobre falhas e providências técnicas;
Anatel: o MPAC requisitou cópia de processos de fiscalização e eventuais sanções aplicadas.
Além disso, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT/MPAC) foi acionado para realizar testes práticos nos números de emergência junto às centrais, utilizando diferentes operadoras, por um período mínimo de 30 dias.
Até o momento, já foram juntados aos autos relatórios enviados pela Oi, Claro, Telefônica (Vivo), TIM, Anatel, além de documentos do Corpo de Bombeiros e da própria Sejusp, confirmando registros de interrupções e medidas administrativas adotadas. Algumas operadoras solicitaram prorrogação de prazo para apresentação das informações, pedidos que foram deferidos pela promotoria.
Próximos passos
No novo despacho, o promotor de Justiça Rodrigo Curti determinou a realização das seguintes diligências complementares:
Reiteração do ofício à Sefaz, com prazo de 10 dias para resposta;
Aguardar a conclusão do relatório técnico do NAT/MPAC;
Agendar reunião com o coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle para discutir os resultados.
Segundo o MPAC, as medidas são necessárias para subsidiar uma decisão futura sobre o arquivamento do procedimento, a conversão em inquérito civil ou o ajuizamento de ação civil pública. A decisão foi publicada no Diário Eletrônico do MPAC desta quinta-feira, 11 de setembro de 2025.
