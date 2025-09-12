Hospital do Rim e Endogastro realizam primeira gastroplastia endoscópica no Acre

O Hospital do Rim, em parceria com a Clínica Endogastro, realizou pela primeira vez no Acre a gastroplastia endoscópica, procedimento inovador no tratamento da obesidade. A intervenção foi conduzida pelo Dr. Luiz Gustavo, da Endogastro Acre, com acompanhamento técnico do Dr. Leonardo Teixeira, do Rio de Janeiro, referência nacional na área, e suporte de Guilherme, representante da Boston Scientific.

A gastroplastia endoscópica é um procedimento minimamente invasivo, realizado por endoscopia, que reduz o volume do estômago em até 80% sem cortes ou internação prolongada. Por meio de suturas internas, o órgão é remodelado em formato tubular, promovendo sensação precoce de saciedade e auxiliando no controle do peso de forma segura e eficaz.

O procedimento representa um avanço importante na medicina acreana, oferecendo aos pacientes uma alternativa com menor risco, recuperação mais rápida e resultados positivos quando associado ao acompanhamento multidisciplinar.

Segundo o Hospital do Rim, a realização desse procedimento inédito reforça o compromisso com a inovação e a qualidade no cuidado à saúde, marcando um novo capítulo na gastroenterologia do estado.

