Hortência chega a Rio Branco para participar do programa Desperte a Liderança, em Sena Madureira

A ex-jogadora de basquete e ícone do esporte brasileiro, Hortência Marcari, chegou a Rio Branco nesta quarta-feira, 30, para participar de mais uma edição especial do programa Desperte a Liderança que Existe em Você, promovido pelo Estado, por meio da Secretaria de Governo (Segov), que será realizado a partir das 14 horas em Sena Madureira, distante da capital 143 quilômetros.

Ao desembarcar, Hortência foi recepcionada pelo secretário de Governo, Luiz Calixto, acompanhado de Janete Melo, procuradora-geral do Estado; Alana Albuquerque, presidente do Procon/AC; e Mayara Lima, controladoria-geral do Estado, representando o time de gestoras que integram o governo acreano, onde as mulheres ocupam cada vez mais espaços de liderança e protagonismo.

Com simpatia e entusiasmo, Hortência agradeceu o acolhimento, disse que se sente honrada com o convite e destacou a importância de iniciativas que valorizam o potencial das pessoas.

“Falar sobre liderança é falar sobre acreditar em si mesmo, ter foco, disciplina e saber que o trabalho em equipe é essencial para conquistar resultados. Estou muito feliz em participar deste projeto que incentiva as pessoas a despertarem seu potencial e a transformarem suas realidades”, afirmou a ex-capitã da seleção brasileira.

Em seguida, Hortência seguiu pela Rodovia 364, para o município de Sena Madureira, onde ministrará a palestra Lições de uma vida: estratégias, valores e atitudes de uma campeã, que encerra a programação do Desperte a Liderança, cujas oficinas técnicas sobre comunicação, inovação e empreendedorismo serão ministradas pela tarde.

O secretário Luiz Calixto ressalta que a iniciativa do governo tem como objetivo levar formação, motivação e troca de experiências entre lideranças comunitárias, gestores públicos, jovens e empreendedores.

“A presença de Hortência marca um momento especial do programa, que tem como proposta inspirar cidadãos acreanos a desenvolverem habilidades de comunicação, trabalho em equipe, protagonismo e liderança, valores que a campeã do Basquete representa com excelência dentro e fora das quadras”, acrescentou.

A programação terá início às 14 horas, na escola Dom Júlio Mattioli, onde serão ministradas as oficinas e a palestra principal por Hortência.

