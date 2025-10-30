Geral
Hortência chega a Rio Branco para participar do programa Desperte a Liderança, em Sena Madureira
A ex-jogadora de basquete e ícone do esporte brasileiro, Hortência Marcari, chegou a Rio Branco nesta quarta-feira, 30, para participar de mais uma edição especial do programa Desperte a Liderança que Existe em Você, promovido pelo Estado, por meio da Secretaria de Governo (Segov), que será realizado a partir das 14 horas em Sena Madureira, distante da capital 143 quilômetros.
Ao desembarcar, Hortência foi recepcionada pelo secretário de Governo, Luiz Calixto, acompanhado de Janete Melo, procuradora-geral do Estado; Alana Albuquerque, presidente do Procon/AC; e Mayara Lima, controladoria-geral do Estado, representando o time de gestoras que integram o governo acreano, onde as mulheres ocupam cada vez mais espaços de liderança e protagonismo.
Com simpatia e entusiasmo, Hortência agradeceu o acolhimento, disse que se sente honrada com o convite e destacou a importância de iniciativas que valorizam o potencial das pessoas.
“Falar sobre liderança é falar sobre acreditar em si mesmo, ter foco, disciplina e saber que o trabalho em equipe é essencial para conquistar resultados. Estou muito feliz em participar deste projeto que incentiva as pessoas a despertarem seu potencial e a transformarem suas realidades”, afirmou a ex-capitã da seleção brasileira.
Em seguida, Hortência seguiu pela Rodovia 364, para o município de Sena Madureira, onde ministrará a palestra Lições de uma vida: estratégias, valores e atitudes de uma campeã, que encerra a programação do Desperte a Liderança, cujas oficinas técnicas sobre comunicação, inovação e empreendedorismo serão ministradas pela tarde.
O secretário Luiz Calixto ressalta que a iniciativa do governo tem como objetivo levar formação, motivação e troca de experiências entre lideranças comunitárias, gestores públicos, jovens e empreendedores.
“A presença de Hortência marca um momento especial do programa, que tem como proposta inspirar cidadãos acreanos a desenvolverem habilidades de comunicação, trabalho em equipe, protagonismo e liderança, valores que a campeã do Basquete representa com excelência dentro e fora das quadras”, acrescentou.
A programação terá início às 14 horas, na escola Dom Júlio Mattioli, onde serão ministradas as oficinas e a palestra principal por Hortência.
Geral
Policiais penais apreendem 300 gramas de maconha no presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul
Droga embalada para venda foi localizada durante inspeção surpresa no bloco 3; direção investiga como o entorpecente entrou na unidade
Durante uma inspeção realizada na última segunda-feira (27), policiais penais encontraram cerca de 300 gramas de maconha embalados para venda dentro do presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul. A apreensão foi divulgada nesta quinta-feira (30) pela direção da unidade prisional.
O entorpecente foi localizado no bloco 3, enquanto os detentos participavam do banho de sol. Segundo o diretor do presídio, Elves Barros, a operação foi planejada a partir de informações obtidas por meio de investigações internas.
“Nós fizemos esse trabalho de investigação no presídio, trabalhamos com as informações e montamos uma equipe especializada junto com a equipe de serviço para uma ação rápida, no período de banho de sol — algo que ainda não tínhamos feito. Pelo efeito surpresa, conseguimos encontrar uma quantidade significativa de entorpecentes fora dos esconderijos (‘mocós’) utilizados pelos presos”, explicou o diretor.
A direção do presídio agora tenta identificar quem estava comercializando a droga dentro da unidade e de que forma ela foi introduzida no local. “É aberto um procedimento administrativo e uma sindicância para responsabilizar os reeducandos envolvidos. O valor comercial do entorpecente dentro do presídio é muito alto e causa transtornos tanto aos detentos quanto às famílias, que muitas vezes são obrigadas a pagar pelas dívidas geradas”, acrescentou Barros.
O diretor destacou ainda que já houve casos de mulheres presas tentando entrar com drogas escondidas no corpo. “Estamos trabalhando para identificar e coibir essas práticas e reforçar o combate à entrada de ilícitos na unidade”, concluiu.
Geral
Filho de vereador de Cruzeiro do Sul é preso por tráfico de drogas durante Operação Centúria
Douglas Fernandes, lutador de boxe amador e filho do vereador Keleu (PP), está entre os 12 presos na ação que mira uma organização criminosa no Vale do Juruá.
Entre os 12 presos na Operação Centúria, deflagrada na manhã desta quinta-feira (30) em municípios do Vale do Juruá, está o lutador de boxe amador Douglas Fernandes, filho do vereador Keleu, do Partido Progressistas (PP), de Cruzeiro do Sul.
Segundo o delegado Heverton Carvalho, coordenador da operação e responsável pelo Núcleo Especializado de Investigações Criminais (NEIC), o jovem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.
“Ele vende drogas e tem envolvimento com a organização criminosa”, afirmou o delegado.
A Operação Centúria foi conduzida pela Polícia Civil do Acre (PCAC), com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Acre (MPAC). A ação teve como objetivo cumprir 16 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão, expedidos pelo Poder Judiciário.
As investigações apontam para uma facção criminosa com estrutura hierarquizada e divisão de tarefas, envolvida em tráfico de entorpecentes, roubos, homicídios, ocultação de cadáver e associação criminosa.
O delegado Heverton Carvalho destacou que a operação representa o fortalecimento da presença do Estado e o compromisso das forças de segurança no enfrentamento ao crime organizado.
“A Operação Centúria simboliza o comprometimento das forças de segurança na defesa da sociedade acreana. É uma demonstração clara de que o Estado está presente e atuante, e de que nenhuma estrutura criminosa se sobrepõe à lei”, afirmou.
A promotora de Justiça Maísa Arantes, integrante do GAECO, ressaltou o caráter estratégico e conjunto da ação.
“Essa operação é fruto de um trabalho coordenado, baseado em provas robustas e investigação minuciosa. O objetivo é desarticular as organizações criminosas que ameaçam a tranquilidade pública, enfraquecendo suas estruturas e restabelecendo o controle do Estado e a sensação de segurança da população”, disse.
As diligências ocorreram simultaneamente em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, reforçando o trabalho integrado entre Polícia Civil e Ministério Público no combate ao crime organizado no interior do Acre.
Geral
Carreta sai da pista ao desviar de buraco na BR-364 e reacende alerta sobre más condições da rodovia
Motorista escapou sem ferimentos, mas o incidente reforça as queixas de quem trafega pela principal ligação entre o Acre e o restante da região Norte.
Uma carreta saiu da pista e parou às margens da BR-364 na noite desta quarta-feira (29), após o motorista tentar desviar de um buraco no trecho conhecido como São João, logo depois da comunidade Liberdade. Segundo informações, o condutor perdeu o controle do veículo, que por pouco não chegou a tombar.
Apesar do susto, o motorista não se feriu. Até a manhã desta quinta-feira (30), o veículo ainda permanecia no local, aguardando a remoção.
O caso reacendeu as críticas às condições da rodovia, onde motoristas relatam aumento no número de buracos e riscos constantes de acidentes. A situação se agrava durante a noite, quando a visibilidade é reduzida.
A BR-364 é considerada a principal rota de ligação entre o Acre e outros estados da região Norte, essencial para o escoamento da produção local e o transporte de passageiros e cargas. A deterioração da pista tem sido alvo de protestos e cobranças por manutenção urgente, diante do perigo crescente para quem depende da estrada.
