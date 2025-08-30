Flash
Homicídio na fronteira: ex-presidente da Câmara de Capixaba vai a júri popular em novembro
Sessão marcada para o dia 10 deve julgar Teio Tessinari, acusado de matar colono em território boliviano
A Justiça do Acre marcou para o dia 10 de novembro deste ano o julgamento do ex-presidente da Câmara de Vereadores de Capixaba, Mauristélio Tessinari de Souza, conhecido como Teio Tessinari. A data foi confirmada pelo cartório da 1ª Vara do Tribunal do Júri.
O ex-parlamentar é acusado de assassinar o colono Antônio Deuzimar Santiago da Silva, crime ocorrido em 16 de junho de 2022, na Vila Macparro, região boliviana que faz fronteira com o município acreano de Capixaba. A vítima, também moradora da cidade, foi atingida por quatro disparos de arma de fogo.
Segundo as investigações, o homicídio teria sido motivado por uma discussão envolvendo o sumiço de gado.
Tessinari chegou a ter o nome incluído na lista de difusão vermelha da Interpol e foi preso em 20 de setembro de 2023, quando compareceu à audiência de instrução e julgamento. Atualmente, responde em liberdade. A defesa é conduzida pelo advogado Sanderson Moura.
Polícia apreende quase 45 quilos de skunk e arma em operação do Gefron no Acre
Ação resultou na prisão de um homem e prejuízo de mais de R$ 400 mil ao crime organizado
Uma operação do Grupamento Especializado em Fronteira (GEFRON) resultou na apreensão de quase 45 quilos de skunk na região de Assis Brasil, interior do Acre. A ação começou na tarde de sexta-feira (29) e foi concluída somente às 10h da manhã de sábado (30), no Ramal do 59, localizado às margens da BR-317.
Um homem de 44 anos, responsável pelo transporte da droga, foi preso em flagrante. Além do entorpecente, os agentes também apreenderam uma arma de fogo. Estima-se que a apreensão tenha causado um prejuízo de mais de R$ 400 mil ao crime organizado.
O skunk, versão mais potente da cannabis, apresenta elevado teor de THC e baixo nível de CBD, aumentando os riscos de dependência, psicose e danos cognitivos, sobretudo entre os mais jovens.
Com operações contínuas e estratégicas, o GEFRON tem se consolidado como a principal força de enfrentamento aos crimes transfronteiriços no Acre.
VÍDEO: Idoso de 77 anos é atropelado em avenida movimentada
Bento Alberto foi socorrido pelo SAMU com ferimentos na cabeça e corpo, mas chegou ao Pronto-Socorro em estado estável
Um acidente de trânsito registrado no fim da manhã desta sexta-feira (28) deixou ferido o idoso Bento Alberto, de 77 anos, na Avenida Dr. Pereira Passos, no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco.
De acordo com testemunhas, o idoso tentava atravessar a via quando foi atingido por um veículo. Com o impacto, caiu ao solo e sofreu corte com sangramento ativo na cabeça e no nariz, trauma ocular, perda de dentes, além de escoriações pelo corpo.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.
Policiais Militares do Batalhão de Trânsito atenderam a ocorrência, e o motorista envolvido foi liberado após os procedimentos de praxe.
Após 30 anos de espera, Estrada Variante de Xapuri será inaugurada no dia 6 de setembro
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), realiza na sexta-feira, 6 de setembro, a inauguração da Rodovia Estadual AC-380, conhecida como Estrada da Variante, em Xapuri. O evento acontecerá às 16h, na entrada da Variante, e toda a população está convidada a participar.
O governador Gladson Camelí destacou a importância da obra para a região. “Teremos mais oportunidades, com facilidades no escoamento da produção, incentivo ao turismo na região, que naturalmente já é movimentada por ser rota de acesso à fronteira e saída para o Pacífico”, afirmou.
A obra, realizada com investimento de R$ 48 milhões, provenientes do Estado e do senador Márcio Bittar, será entregue oficialmente à população. O acesso à Estrada da Variante, saindo de Rio Branco pela BR-317, está localizado no quilômetro 160, à direita do entroncamento. A partir desse ponto, é possível chegar diretamente à área urbana de Xapuri, beneficiando a mobilidade e o escoamento da produção local. O trecho asfaltado tem 17,5 quilômetros de extensão e também é conhecido como Estrada das Laranjeiras, aguardada pelos moradores há mais de 30 anos.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, também comentou sobre a entrega: “Essa inauguração representa não apenas a conclusão de uma obra aguardada há décadas, mas também o compromisso do governador Gladson Camelí com o desenvolvimento de Xapuri e a melhoria da vida de sua população”.
A inauguração da AC-380 reforça o compromisso do governo do Acre em investir na melhoria da infraestrutura viária, fortalecendo a economia local e proporcionando mais segurança e qualidade de vida para os cidadãos de Xapuri e região.
