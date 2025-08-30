Homicídio na fronteira: ex-presidente da Câmara de Capixaba vai a júri popular em novembro

Sessão marcada para o dia 10 deve julgar Teio Tessinari, acusado de matar colono em território boliviano

A Justiça do Acre marcou para o dia 10 de novembro deste ano o julgamento do ex-presidente da Câmara de Vereadores de Capixaba, Mauristélio Tessinari de Souza, conhecido como Teio Tessinari. A data foi confirmada pelo cartório da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

O ex-parlamentar é acusado de assassinar o colono Antônio Deuzimar Santiago da Silva, crime ocorrido em 16 de junho de 2022, na Vila Macparro, região boliviana que faz fronteira com o município acreano de Capixaba. A vítima, também moradora da cidade, foi atingida por quatro disparos de arma de fogo.

Segundo as investigações, o homicídio teria sido motivado por uma discussão envolvendo o sumiço de gado.

Tessinari chegou a ter o nome incluído na lista de difusão vermelha da Interpol e foi preso em 20 de setembro de 2023, quando compareceu à audiência de instrução e julgamento. Atualmente, responde em liberdade. A defesa é conduzida pelo advogado Sanderson Moura.

