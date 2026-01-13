Conecte-se conosco

Homicídio em Tarauacá é esclarecido pela Polícia Civil do Acre após trabalho minucioso

3 horas atrás

PCAC elucida homicídio e prende três envolvidos em Tarauacá. Foto: cedida

Após mais de um mês de intensas investigações, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de Investigadores da Delegacia-Geral de Tarauacá, elucidou o homicídio que vitimou Gilberlândio de Castro Souza. Nesta segunda-feira, 12, foi realizado o cumprimento de três mandados de prisão contra os autores do crime.

Os mandados foram em desfavor de M.A.O.V. e dois irmãos da etnia Kaxinawá, apontados como responsáveis pelo homicídio. De acordo com a Polícia Civil, os três investigados são réus confessos, tendo admitido a participação no crime durante os atos investigatórios.

“Ao longo da apuração, a equipe policial realizou conduções de pessoas à delegacia, colheu diversos depoimentos, efetuou um levantamento minucioso de provas e analisou informações fundamentais que levaram à identificação dos autores”, enfatizou o delegado José Ronério, que preside o inquérito policial.

Diante da robustez do conjunto probatório e das confissões dos envolvidos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos investigados. O pedido foi devidamente analisado e deferido pelo Poder Judiciário.

Os autores foram presos e permanecem à disposição da Justiça, onde responderão pelo crime e às demais providências legais cabíveis.

 

Fonte: PCAC

PM e ICMBio prendem caçadores com 11 animais silvestres abatidos dentro de terra indígena no Acre

8 minutos atrás

13 de janeiro de 2026

Operação na Terra Indígena Kampa do Amônia apreendeu armas artesanais, munições e carne de porcos-do-mato, macacos, jacaré e mutum; indígenas haviam denunciado invasão

Na embarcação, os policiais localizaram cinco armas de fogo artesanais nos calibres 16 e 28, diversas munições intactas e instrumentos usados para caça. Foto: captada 

Uma ação conjunta do 6º Batalhão da Polícia Militar do Acre e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) resultou na prisão de dois homens por caça predatória dentro da Terra Indígena Kampa do Amônia, no município de Marechal Thaumaturgo. A operação foi acionada após denúncias de indígenas sobre a invasão de moradores da área urbana.

Durante a abordagem no igarapé Arara, foram encontrados jabutis vivos e carne de 11 animais silvestres abatidos — incluindo quatro porcos-do-mato, cinco macacos guariba, um jacaré e um mutum —, além de seis quilos de sal e insumos para conservação. Na embarcação dos suspeitos, os policiais apreenderam cinco armas de fogo artesanais, munições e equipamentos de caça.

Os envolvidos confessaram que estavam caçando há cinco dias dentro da área protegida. Foram presos em flagrante sem resistência e levados à delegacia de Marechal Thaumaturgo junto com todo o material apreendido.

Barco com time de futebol naufraga no Rio Tarauacá; um jogador está desaparecido

1 hora atrás

13 de janeiro de 2026

Acidente ocorreu na manhã desta terça (13) quando equipe seguia para Copa São Sebastião em Jordão; bombeiros devem levar 7 horas para chegar ao local

Durante o trajeto, por motivos ainda desconhecidos, o barco acabou naufragando, fazendo com que todos os ocupantes caíssem na água. Foto: captada 

Um barco que transportava um time de futebol naufragou na manhã desta terça-feira (13) no Rio Tarauacá, acima da comunidade São Luiz, a cerca de duas horas de viagem até Tabocau. A embarcação levava atletas do time Napole para a Copa São Sebastião, no município de Jordão.

A maioria dos passageiros conseguiu se salvar, mas um homem conhecido como “Poeta” está desaparecido nas águas. O Corpo de Bombeiros de Tarauacá foi acionado e deve iniciar as buscas nas próximas horas, mas a viagem até o local pode levar cerca de sete horas devido à distância, à cheia do rio e à grande quantidade de troncos e detritos que dificultam a navegação.

O acidente ocorreu em um período de cheia dos rios amazônicos, quando o aumento do volume de água e a presença de obstáculos naturais elevam os riscos para embarcações. Familiares e moradores das comunidades ribeirinhas aguardam com apreensão o início das operações de resgate.

O caso chama atenção para os riscos da navegação neste período de cheia dos rios amazônicos, quando o volume de água e os obstáculos naturais aumentam consideravelmente o perigo para embarcações.

Amigos, familiares e moradores das comunidades ribeirinhas acompanham a situação com grande apreensão, enquanto aguardam a chegada dos bombeiros para o início das buscas. Foto: captada 

Gladson Cameli autoriza nomeação de 91 aprovados no concurso do Detran/AC

3 horas atrás

13 de janeiro de 2026

Convocados devem ter nomes publicados no DOE ainda nesta semana; órgão não realizava concurso há 15 anos

O governador Gladson Cameli autorizou a nomeação de 91 candidatos aprovados no concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), medida que reforça o quadro de servidores efetivos da autarquia.

Segundo informações da Agência de Notícias do Acre, a publicação das nomeações no Diário Oficial do Estado (DOE) está prevista para ocorrer ainda nesta semana. Após a divulgação, os convocados deverão cumprir os prazos estabelecidos em edital, apresentar a documentação exigida e se submeter à avaliação da Junta Médica Oficial do Estado, etapa obrigatória do processo admissional.

A presidente do Detran/AC, Taynara Martins, ressaltou que a convocação representa um avanço significativo para o órgão. De acordo com ela, o Detran não realizava concurso público há 15 anos, e a chegada dos novos servidores permitirá o fortalecimento da estrutura interna e a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.

O governador Gladson Cameli destacou que a nomeação faz parte de um conjunto de ações voltadas à modernização do Detran. Segundo ele, além da fiscalização, o órgão passou a desempenhar um papel social mais amplo, que será ampliado com a incorporação dos novos profissionais.

