Da redação com jornais do Acre

João Batista Martins, 39 anos, foi baleado no tórax, no início da tarde desta quinta-feira (2), na Travessa Edna, no Bairro 6 de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, João estava na companhia de alguns amigos, próximo a uma quadra de esportes que fica localizado na cabeceira da 4° Ponte, quando um homem em uma motocicleta passou pelo local e, de posse de uma arma de fogo, realizou cerca de 10 disparos.

Todos que estavam na rua saíram correndo e não foram alvejados pelos disparos, apenas João foi baleado com um tiro no tórax. O projétil ficou alojado no corpo da vítima.

Homem é baleado por dupla em moto na frente da esposa e do filho na Baixada da Sobral

Luiz Henrique Gomes dos Santos, 26 anos, foi atingido por dois tiros, na noite desta quinta-feira (2), na Rua da Hosana, no Bairro João Eduardo 2, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Luiz estava com sua esposa e seu filho na frente da própria residência, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e o passageiro, de posse de uma arma de fogo, efetuou ao menos sete disparos contra a vítima. Luiz foi atingido no braço por dois dos disparos. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Criminosos em moto ferem dois amigos a tiros em frente de casa no Belo Jardim

Johnny da Costa Oliveira, de 33 anos, e um homem não identificado foram baleados na noite desta quinta-feira (2), na Rua 15 de Novembro, no Bairro Belo Jardim I, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Johnny estava conversando com um amigo na frente da própria residência, quando dois homens em uma motocicleta chegaram no local e o passageiro, que estava armado, atirou contra as vítimas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros as vítimas que foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar esteve no local, nas tentativas de assassinato, colheu as informações mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

As motivações dos crimes é mais um capítulo da guerra entre facções criminosas que voltou com força total no estado. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

