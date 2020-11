Uma ação realizada na noite desta quinta-feira (19) por policiais do 4° de Polícia Militar do Acre (4° BPM), localizado no município de Senador Guiomard, resultou na prisão de cinco pessoas suspeitas de participar de um roubo ocorrido na quarta-feira (18), em que a família foi feita refém e teve a caminhonete e vários objetos roubados.

Os militares foram acionados para tentar abordar um veículo ocupado por cinco homens que teriam praticado crimes na cidade. Os policiais conseguiram fazer a abordagem e três suspeitos negaram a participação nos crimes, mas um dos detidos, um homem de 22 anos, confessou sua participação e entregou uma aliança, tênis e roupas das vítimas. O quinto indivíduo estava com um mandado de prisão em aberto.

Os policiais militares encaminharam todos os suspeitos para delegacia, para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

