Homem tenta agredir ex-namorada grávida e é preso com mais de R$ 12 mil em espécie em Mâncio Lima

Sandra Assunção

Na zona rural de Mâncio Lima, neste domingo, 15,um homem identificado por Jardesson, de 36 anos, foi preso por lesão corporal dolosa e violência doméstica contra a ex-namorada,que está grávida. Na hora da prisão ele estava com R$ 12 mil em espécie.

A mulher chamou a Polícia Militar e relatou que seu ex-companheiro estaria tentando arrombar sua residência para agredi-la. No local a PM encontrou a vítima com as portas trancadas, acenando pela janela e solicitando ajuda. O autor estava atrás da casa e, ao perceber a presença da guarnição, evadiu-se para uma área de mata sendo contido em seguida.Ao receber voz de prisão apresentava visíveis sinais de embriaguez e comportamento exaltado. A vítima relatou que manteve relacionamento com o autor, porém estão separados há algum tempo, e que ele não aceita o término, tendo inclusive tentado agredi-la na parte da tarde do mesmo dia e que durante a noite estava tentando arrombar a casa para agredi-la.

Na busca pessoal a guarnição encontrou R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais) com o homem, que não soube informar de forma clara a procedência do dinheiro. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.

