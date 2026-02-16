Geral
Homem tenta agredir ex-namorada grávida e é preso com mais de R$ 12 mil em espécie em Mâncio Lima
Na zona rural de Mâncio Lima, neste domingo, 15,um homem identificado por Jardesson, de 36 anos, foi preso por lesão corporal dolosa e violência doméstica contra a ex-namorada,que está grávida. Na hora da prisão ele estava com R$ 12 mil em espécie.
A mulher chamou a Polícia Militar e relatou que seu ex-companheiro estaria tentando arrombar sua residência para agredi-la. No local a PM encontrou a vítima com as portas trancadas, acenando pela janela e solicitando ajuda. O autor estava atrás da casa e, ao perceber a presença da guarnição, evadiu-se para uma área de mata sendo contido em seguida.Ao receber voz de prisão apresentava visíveis sinais de embriaguez e comportamento exaltado. A vítima relatou que manteve relacionamento com o autor, porém estão separados há algum tempo, e que ele não aceita o término, tendo inclusive tentado agredi-la na parte da tarde do mesmo dia e que durante a noite estava tentando arrombar a casa para agredi-la.
Na busca pessoal a guarnição encontrou R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais) com o homem, que não soube informar de forma clara a procedência do dinheiro. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.
Bombeiros resgatam mulher que caiu de cavalo em área rural de difícil acesso em Sena Madureira
Vítima foi retirada em rede e transportada por via fluvial após cerca de duas horas de navegação pelo Rio Macauã; fortes chuvas dificultaram o acesso terrestre
Uma mulher foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após sofrer uma queda de cavalo em uma colocação às margens do Rio Macauã, na zona rural de Sena Madureira. O atendimento foi realizado por militares do 6º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndios Florestais (6º BEPCIF).
De acordo com a corporação, o local do acidente apresentava acesso extremamente difícil, agravado pelas fortes chuvas que atingem a região. Os ramais estavam intrafegáveis, o que obrigou a equipe a utilizar via fluvial para chegar até a vítima. Foram cerca de duas horas de navegação pelo Rio Macauã até o ponto mais próximo da ocorrência.
A mulher estava consciente e recebeu os primeiros atendimentos ainda na propriedade. Para a retirada segura, os bombeiros utilizaram uma rede como maca improvisada e a transportaram até a embarcação, enfrentando o terreno alagado e as condições climáticas adversas.
Após o resgate, a vítima foi levada ao Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, onde passou por avaliação médica. O caso evidencia os desafios enfrentados pelas equipes de emergência em áreas rurais durante o período chuvoso, quando o acesso por terra fica comprometido e o socorro exige deslocamento fluvial.
PRF registra três ocorrências criminais na BR-317, em Brasiléia (AC)
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou três ocorrências criminais entre os dias 14 e 15 de fevereiro de 2026, durante fiscalizações realizadas na BR-317, no município de Brasiléia, na região de fronteira do Acre.
Na primeira ação, os agentes abordaram um veículo de passeio e, após consulta aos sistemas, constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o condutor. Confirmada a ordem judicial, ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Epitaciolândia para os procedimentos legais.
Em outra abordagem, também no mesmo trecho da rodovia, os policiais pararam uma motocicleta. Durante a verificação, foi identificado um mandado de prisão vigente contra o motociclista, que igualmente foi conduzido à autoridade policial.
Já na terceira ocorrência, os agentes localizaram uma arma de fogo municiada dentro de um veículo utilitário. O motorista não apresentou documentação que autorizasse o porte do armamento. Diante da situação, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e a arma foi apreendida por suspeita de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Segundo a PRF, as ações reforçam o trabalho de fiscalização na região de fronteira, com foco no cumprimento de decisões judiciais e no combate a crimes nas rodovias federais do estado.
Esquema milionário: camarote interditado na Bahia vira alvo da polícia
Interditado na véspera da abertura do Carnaval de Salvador (BA), o Camarote 305 é apontado pelas investigações da Polícia Civil como um dos meios utilizados por um grupo suspeito de lavar dinheiro oriundo da exploração ilegal de rifas na internet. Desde o sábado (14/2), o espaço passou a ser utilizado pela polícia como ponto estratégico de observação da folia no circuito Dodô (Barra/Ondina).
O camarote pertence ao influenciador Diogo Santos de Almeida, conhecido como Diogo 305. Nas redes sociais, ele se apresenta como youtuber e criador de conteúdo. Os ingressos vendidos para o espaço variavam entre R$ 927 e R$ 1.108.
O passaporte para todos os dias de festa custava R$ 4,8 mil. Diogo foi preso em flagrante na quarta-feira (11q2), na região de Busca Vida, por posse de arma de fogo e munições de uso restrito e permitido, segundo a Polícia Civil.
Leia a reportagem completa no Correio24 horas.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
