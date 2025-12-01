Homem sofre fratura no braço após ser agredido com pedaço de madeira em Rio Branco

Cunhado é apontado como autor da agressão e fugiu após o crime; vítima foi socorrida pelo Samu

Um homem identificado como Raimundo Canudos da Silva, de 56 anos, ficou ferido após ser agredido com um pedaço de madeira durante uma discussão na noite desta segunda-feira (1°), na Travessa Curitiba, bairro Eldorado, região alta de Rio Branco.

Segundo relatos de moradores, Raimundo e o cunhado — que não teve o nome divulgado — estavam ingerindo bebida alcoólica dentro da residência quando iniciaram uma discussão. Durante o conflito, o cunhado teria se armado com um pedaço de madeira e atingido Raimundo, fugindo em seguida e tomando rumo ignorado.

No momento da agressão, uma equipe do Suporte Básico do Samu retornava de outra ocorrência pela Estrada do São Francisco e foi abordada por populares pedindo socorro. Os profissionais prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Raimundo foi levado ao setor de Ortopedia, onde passou por avaliação médica. Ele teve fratura no braço direito, mas seu estado de saúde é considerado estável.

A Polícia Militar não chegou a ser acionada para atender a ocorrência.

