Homem sofre acidente com cavalo e é transferido em estado grave para Rio Branco

Jailson Silva Granjeiro, de 39 anos, foi atingido após animal perder equilíbrio e cair sobre ele na zona rural de Boca do Acre (AM)

Na tarde desta quarta-feira (24), um homem identificado como Jailson Silva Granjeiro, de 39 anos, ficou gravemente ferido após sofrer um acidente enquanto manuseava um cavalo na zona rural de Boca do Acre (AM).

O caso ocorreu no Ramal do Monte, a cerca de 36 km do município. De acordo com informações, Jailson se preparava para prender o animal e embarcá-lo em um caminhão quando o cavalo pisou em um buraco, perdeu o equilíbrio e caiu sobre ele.

Populares que presenciaram a cena prestaram os primeiros socorros e o levaram em um carro particular até o Hospital Regional Maria Geny Lima. Diante da gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida para o Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

No atendimento inicial, médicos identificaram trauma na região pélvica e ausência de movimentos nos membros inferiores. Jailson encontra-se em estado estável, internado no Setor de Ortopedia, onde passa por avaliações mais detalhadas.

