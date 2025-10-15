Acre
Homem sobrevive após ser torturado por facção criminosa às margens do Rio Acre, em Rio Branco
Um homem identificado como Adônis Ricardo Nunes, de 30 anos, foi vítima de uma sessão de tortura — conhecida no meio do crime como “disciplina” — após ser flagrado furtando uma residência na noite desta terça-feira (14), no bairro Taquari, região do Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo relato da própria vítima, ele e outro homem cometiam o furto em uma casa localizada na Rua do Passeio, quando foram surpreendidos por membros de uma organização criminosa armada, que rapidamente cercou o local. Os dois foram rendidos e levados até a beira do Rio Acre, onde tiveram início as agressões.
Durante a sessão de tortura, Adônis foi atingido com diversos golpes, inclusive na cabeça, sofrendo exposição da calota craniana. Em um momento de distração dos criminosos, ele aproveitou para pular no rio e fugir a nado. Mesmo ferido, conseguiu atravessar o rio e chegar até a região do bairro Dom Giocondo (Papoco), seguindo depois até as proximidades da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, no centro da cidade, onde pediu ajuda a populares.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico. Após os primeiros socorros, Adônis foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde recebeu atendimento médico. Seu estado de saúde é estável.
A Polícia Militar e a Polícia Civil não foram acionadas para a ocorrência até o momento.
Ainda conforme o relato da vítima, o comparsa que estava com ele durante o furto também foi capturado pelos criminosos e pode ter sido morto às margens do Rio Acre. A suspeita deve ser investigada pelas autoridades.
Indígena Kaxinawá sofre disparo acidental de espingarda em aldeia no Alto Purus
Um jovem indígena identificado como Genilson Kaxinawá, de 20 anos, ficou gravemente ferido após um disparo acidental de espingarda nesta terça-feira (14), na aldeia Fortaleza, localizada na região do Alto Purus, em Manoel Urbano.
De acordo com informações preliminares, Genilson limpava a arma quando ela disparou de forma acidental, atingindo-o e causando um ferimento grave. Moradores da comunidade acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o helicóptero da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para realizar o resgate.
O jovem foi encaminhado de helicóptero até o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde passou por cirurgia. Segundo informações médicas, o estado de saúde de Genilson é estável.
As circunstâncias do disparo serão apuradas pelas autoridades competentes.
Polícia Civil prende tesoureiro de facção Comando Vermelho em Cruzeiro do Sul por envolvimento em homicídio
Durante a operação, agentes do NEIC apreenderam quase R$ 40 mil em espécie com o suspeito, apontado como responsável pelo setor financeiro da organização criminosa
A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo de Investigação Criminal (NEIC), prendeu na manhã desta terça-feira (14), em Cruzeiro do Sul, um homem identificado como tesoureiro da facção Comando Vermelho, investigado também por envolvimento direto no homicídio de João Vitor, morto por determinação do chamado “Tribunal do Crime”.
Durante a ação policial, foram apreendidos cerca de R$ 40 mil em dinheiro vivo, valor que, segundo as investigações, seria proveniente das atividades criminosas da facção na região do Vale do Juruá.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito utilizava diversos vulgos para dificultar a identificação, sendo conhecido anteriormente como “Iniesta”, “Pirlo” e, mais recentemente, “Real Fubá”. Ele ocupava uma posição de liderança no grupo, com atuação direta no setor financeiro e participação em uma chamada de vídeo que resultou na execução da vítima.
O delegado Heverton Carvalho, responsável pela operação, ressaltou a importância da prisão no combate ao crime organizado no interior do estado:
“Essa prisão representa um golpe importante na estrutura da facção criminosa em Cruzeiro do Sul. Conseguimos tirar de circulação um dos responsáveis pelo setor financeiro do grupo, que também esteve envolvido em um homicídio cruel. Além disso, a apreensão de uma quantia significativa em dinheiro mostra que estamos atingindo diretamente o caixa da organização”, destacou.
O preso foi encaminhado à audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça. As investigações continuampara identificar e responsabilizar outros integrantes da facção envolvidos em crimes na região.
Atualização: Após IML liberar corpo do pai, filho de 16 anos sobrevivente é transferido de UTA para Rio Branco
Colisão deixou um morto e três feridos; vítima fatal era caminhoneiro boliviano que morava em Cobija
O adolescente R.I.M., de 16 anos, sobrevivente do grave acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (14) em Epitaciolândia, inicialmente seria transferido de helicóptero para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb)devido à gravidade dos ferimentos.
O acidente resultou na morte do caminhoneiro Riony Inturias Ayala, de nacionalidade boliviana, morador da cidade de Cobija, capital do departamento de Pando. Segundo informações, Riony seguia com a esposa e os dois filhos para uma escola localizada a poucos metros do local do acidente, quando o carro em que estavam colidiu violentamente contra uma carreta estacionada em frente ao estádio municipal.
Riony aproveitava a carona com a família para seguir até o caminhão que conduzia, estacionado nas proximidades. Com o impacto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O filho mais velho, de 16 anos, sofreu politraumatismo e, devido à gravidade do quadro clínico, a equipe médica considerou arriscada a transferência por via terrestre, foi solicitando o apoio aéreo para o transporte até Rio Branco, mas houve uma mudança de última hora e o jovem foi transferido de Unidade de Transporte Avançado – UTA para a capital. Já o menino mais novo, de 6 anos, permanece fora de perigo e segue em observação no Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia.
A motorista do veículo, Katerine Melgar Moreno, esposa de Riony, também foi encaminhada à unidade hospitalar. Ela chegou consciente, mas em estado de choque, sendo amparada pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O corpo de Riony foi liberado aos familiares após passar por exame de necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco. As causas do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades competentes.
