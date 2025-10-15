Homem sobrevive após ser torturado por facção criminosa às margens do Rio Acre, em Rio Branco

Um homem identificado como Adônis Ricardo Nunes, de 30 anos, foi vítima de uma sessão de tortura — conhecida no meio do crime como “disciplina” — após ser flagrado furtando uma residência na noite desta terça-feira (14), no bairro Taquari, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo relato da própria vítima, ele e outro homem cometiam o furto em uma casa localizada na Rua do Passeio, quando foram surpreendidos por membros de uma organização criminosa armada, que rapidamente cercou o local. Os dois foram rendidos e levados até a beira do Rio Acre, onde tiveram início as agressões.

Durante a sessão de tortura, Adônis foi atingido com diversos golpes, inclusive na cabeça, sofrendo exposição da calota craniana. Em um momento de distração dos criminosos, ele aproveitou para pular no rio e fugir a nado. Mesmo ferido, conseguiu atravessar o rio e chegar até a região do bairro Dom Giocondo (Papoco), seguindo depois até as proximidades da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, no centro da cidade, onde pediu ajuda a populares.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico. Após os primeiros socorros, Adônis foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde recebeu atendimento médico. Seu estado de saúde é estável.

A Polícia Militar e a Polícia Civil não foram acionadas para a ocorrência até o momento.

Ainda conforme o relato da vítima, o comparsa que estava com ele durante o furto também foi capturado pelos criminosos e pode ter sido morto às margens do Rio Acre. A suspeita deve ser investigada pelas autoridades.

