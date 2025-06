Homem se retrata após usar nome de facção para ameaçar frigorífico em Brasiléia

Hélio do Nascimento Bezerra Júnior segue preso por envolvimento com drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro; juiz também aceitou denúncia por posse ilegal de munição

A Justiça Federal negou o pedido para revogar a prisão preventiva de Hélio do Nascimento Bezerra Júnior, ex-líder do PP Jovem no Acre, investigado por tráfico internacional de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A decisão, do juiz Jair Facundes Júnior, da 1ª Vara Federal do estado, destacou a ausência de novos fatos que justificassem a soltura.

Além de manter a prisão, o magistrado aceitou a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) por posse ilegal de munição de uso restrito. Durante uma operação da Polícia Federal em abril, foram encontradas na casa do acusado 46 munições calibre .223 Remington e um carregador de fuzil e um pacote contendo R$ 25 mil. A defesa alegou que o material seria para tiro esportivo, mas o argumento foi rejeitado.

O julgamento do caso está marcado para 8 de julho, em formato telepresencial. Outros sete investigados continuam presos, enquanto uma mulher, mãe de uma criança de quatro anos, teve a prisão convertida para domiciliar.

Investigação aconteceu na segunda semana de Abril

A ação de grande impacto conduzida pela Polícia Federa de combate ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de capitais realizada em abril, revelou uma série de achados que levantam novos questionamentos sobre a atuação e as conexões do investigado.

Durante o cumprimento do mandado expedido pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Acre, os agentes foram recebidos por Hélio e sua esposa, Nycole de Souza Formiga. Ambos entregaram espontaneamente dois celulares, mas se recusaram a fornecer as senhas ou permitir acesso ao conteúdo. A decisão, segundo consta no relatório policial, comprometeu o avanço imediato das investigações digitais.

Ao serem questionados sobre dinheiro em espécie na residência, Hélio indicou um pacote marrom escondido em um armário da cozinha. Dentro, R$ 25 mil. Ele afirmou que o valor seria parte de um acordo informal com um amigo para iniciar um negócio de compra e aluguel de máquinas, mas não apresentou nenhum dado que comprovasse a existência desse parceiro ou da negociação. No quarto do casal, foi encontrada outra quantia em dinheiro, não contabilizada nem justificada.

No pátio da casa, os agentes localizaram quatro veículos. A surpresa veio durante a vistoria em um dos carros de Hélio Bezerra, onde foi encontrado um carregador de fuzil com 27 munições calibre .222 Remington (5.56 mm) e mais 19 munições do mesmo tipo, armazenadas separadamente.

Além disso, a PF apreendeu dois estojos de armas que, segundo as investigações, pertencem a pistolas legais mantidas em sua fazenda. Também foram encontrados um carregador de pistola calibre 9mm dentro de uma gaveta da cozinha e um rádio comunicador portátil — item comumente associado ao modus operandi de organizações criminosas. Hélio, no entanto, alegou que o equipamento seria utilizado apenas para comunicação comum.

Depoimento e silêncio estratégico

No depoimento prestado à Polícia Federal na época, Hélio Bezerra tentou justificar a posse das munições de fuzil. Afirmando que participaria de uma competição de tiro esportivo, no clube Século XXI, e que o armamento seria utilizado no torneio. Porém, admitiu não possuir nenhuma documentação regular das munições ou do carregador. Quando questionado sobre a origem exata do material — onde, como, com quem e quando adquiriu — optou por permanecer em silêncio, alegando temor por sua segurança pessoal.

A negativa de fornecer informações sobre a procedência dos artefatos, somada à presença de rádio comunicador e ao dinheiro em espécie sem origem comprovada, reforça os indícios investigados pela PF de que Hélio Bezerra poderia estar envolvido em um esquema criminoso de grande alcance.

A operação segue em andamento sob sigilo parcial. Hélio já foi preso por porte ilegal de arma de fogo em Rio Branco, em 2021. Na época, foi processado e fez acordo de não persecução penal. Hélio do Nascimento Bezerra Júnior permanece detido à disposição da Justiça Federal.

