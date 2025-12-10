Homem saudável sofre AVC após consumir 8 energéticos por dia; veja riscos

A FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos) também recomenda não mais que 400 miligramas por dia

Ele tinha 54 anos, era saudável e em boa forma física, um corredor dedicado sem vícios — não fumava, não bebia e não usava drogas. Então, quando repentinamente começou a sentir fraqueza no lado esquerdo, dormência e dificuldades com equilíbrio, caminhada, deglutição e fala, um familiar o levou às pressas para uma clínica especializada em AVC.

“Sua pressão arterial estava altíssima — cerca de 254 por 150 milímetros — ainda assim, ao olhar para ele, você nunca saberia, pois ele parecia tão bem. É por isso que chamamos a hipertensão de assassina silenciosa”, disse o Sunil Munshi, médico consultor do Hospital Universitário de Nottingham do NHS (Sistema Nacional de Saúde) do Reino Unido.

Munshi é o autor principal de um relatório de caso sobre o homem, um trabalhador de armazém de Sherwood, Nottingham, cujo nome foi mantido em sigilo para proteger sua privacidade. O artigo foi publicado na terça-feira (9) na revista científica BMJ Case Reports.

A pressão arterial normal para adultos é menor que 120 por 80 mmHg (milímetros de mercúrio). Pressão arterial de 180 por 120 ou superior é considerada uma crise médica que requer atendimento de emergência imediato.

“Seu lado esquerdo estava dormente, e as tomografias mostraram que ele teve um AVC na parte mais profunda do cérebro, o tálamo, o que explica a instabilidade”, disse Munshi. “Ele foi internado, e o tratamos com cinco medicamentos diferentes até sua pressão arterial cair para 170.”

De volta para casa, a pressão arterial do homem continuou a subir, chegando a 220 apesar dos diversos medicamentos. Munshi e sua equipe procuraram respostas por semanas, realizando extensivos exames que resultaram negativos. Então, um dia, o homem contou a Munshi sobre seu hábito de consumir bebidas energéticas.

“Todos os dias ele consumia oito bebidas energéticas altamente potentes para se manter alerta no trabalho — duas latas em quatro momentos diferentes durante o dia”, disse Munshi. A marca foi omitida do estudo. “Cada uma das bebidas continha 160 miligramas de cafeína. Repentinamente o diagnóstico ficou claro.”

Algumas bebidas energéticas podem ter até 500 miligramas de cafeína, em comparação com 30 miligramas no chá e 90 miligramas no café, disse o primeiro autor do estudo, Martha Coyle, médica residente do Hospital Universitário NHS de Nottingham.

“No Reino Unido, as diretrizes sugerem 400 miligramas de cafeína por dia, entre duas e quatro xícaras”, disse Coyle. “Este paciente estava consumindo entre 1.200 e 1.300 miligramas, três vezes a quantidade recomendada.”

A FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos) também recomenda não mais que 400 miligramas por dia.

Apenas algumas semanas após interromper o consumo da bebida energética, a pressão arterial do homem voltou ao normal. Hoje, anos após o incidente, ele está saudável, mas ainda convive com as sequelas do AVC.

“Obviamente, eu não estava ciente dos perigos que as bebidas energéticas estavam me causando”, disse o homem aos seus médicos. “Fiquei com dormência no lado esquerdo da mão e nos dedos, no pé e nos dedos dos pés, mesmo depois de 8 anos.”

Combinação de ingredientes “causa estragos”

Não é apenas o alto nível de cafeína. As bebidas energéticas atuais também contêm ingredientes que aumentam a pressão arterial, como o aminoácido taurina, explicou Munshi.

“Bebidas energéticas que contêm cafeína mais taurina produzem pressão arterial significativamente mais alta do que a cafeína sozinha”, disse ele. “Elas também contêm altos níveis de glicose — sabemos que o açúcar danifica os vasos sanguíneos no diabetes, o que leva a danos cardíacos.”

As bebidas energéticas também costumam conter ginseng, que afeta o metabolismo, e guaraná, uma planta que contém cafeína em concentração duas vezes maior que um grão de café, segundo o estudo. Estimulantes mais leves como a teofilina, encontrada no cacau, e a teobromina, encontrada no chá, também são frequentemente incluídos, disse Coyle.

Tais bebidas energéticas podem causar arritmias cardíacas, danificar o endotélio, o tecido que reveste os vasos sanguíneos, e agregar plaquetas sanguíneas, explicou Munshi.

“Quando as plaquetas são agregadas, especialmente em um ambiente com alta glicose, elas podem produzir coágulos sanguíneos.”

“Os jovens frequentemente estão dispostos a experimentar bebidas energéticas, especialmente em combinação com outras drogas como cocaína ou metanfetamina, que têm efeitos similares, e todas essas substâncias juntas podem causar destruição.”

A literatura médica está repleta de exemplos dos danos causados por bebidas energéticas, então este caso, embora alarmante, não é um evento isolado, afirmou Munshi.

“Temos visto outros pacientes que desenvolveram batimentos cardíacos irregulares, o que chamamos de fibrilação atrial”, disse. “Outro paciente desenvolveu uma hemorragia intracelular no cérebro, enquanto um outro paciente teve um derrame cerebral devido a um coágulo sanguíneo.”

Munshi acredita que os médicos precisam se conscientizar mais sobre o impacto das bebidas energéticas e questionar sobre seu consumo durante as consultas de rotina, “especialmente quando pessoas mais jovens apresentam problemas cardiovasculares ou derrames.”

“A natureza dessas bebidas está mudando. Elas têm se tornado cada vez mais perigosas e mais potentes”, acrescentou. “Propomos um aumento na regulamentação das vendas de bebidas energéticas e das campanhas publicitárias, que frequentemente são direcionadas aos mais jovens.”

