Homem sai para pescar e morre afogado em açude na zona rural de Brasiléia

“Se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova” Mahatma Gandhi

Aborto Legal

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou uma adolescente de 13 anos a passar pelo procedimento de aborto legal. A medida foi tomada após duas magistradas negarem a interrupção da gravidez para a jovem, que foi estuprada por um homem de 24 anos.

Justa homenagem

O ex-governador Romildo Magalhães, falecido no início do mês, terá seu nome no complexo viário no cruzamento das avenidas Ceará e Getúlio Vargas, no centro da capital acreana.

Após conversa

Após conversa com Gladson Cameli, Senador Márcio Bittar deverá compor palanque do atual prefeito Zequinha Lima, em Cruzeiro do Sul e em Brasiléia o de Carlinhos.

Aos 40 do segundo tempo

Depois de algumas reuniões e debates internos, o nome de Carlinhos do Pelado foi escolhido como pré-candidato a prefeito pelo partido progressista em Brasiléia

Que o papai do Céu abençoe Suly

Suly é uma menina guerreira e batalhadora, mas, acredito que ficou claro que política não é sua praia, logo, foi uma decisão correta procurar trata sua doença

Antes tarde do que nunca

Enquanto Suly se trata, o pré-candidato Carlinhos segue trabalhando intensamente sua pré-campanha para prefeito de Brasiléia, algo que talvez deseje desde quando entrou na vida pública

Humilde e Popular

Carlinhos é visto por grande parte da população como um menino simples e popular, algo que na Política é uma moeda valiosa

Sabe disso

A ex-prefeita e ex-deputada Leila Galvão, sabe que o cenário agora é outro do que tinha há alguns dias

Mudança de estratégia

De acordo com algumas fontes, o rumo das estratégias da pré-campanha de Leila, deve mudar nos próximos dias

Muita gente

Fato é que centenas de pessoas lotaram a quadra para receber e abraçar Carlinhos pré-candidato a prefeito de Brasiléia

Fazia muito tempo

Fazia muito tempo que um evento político não arrastava uma multidão como a que compareceu no evento do PP em Brasiléia

Acredite, não faz muita diferença

Na próxima quinta-feira, dia 1º de agosto de 2024, a Câmara Municipal de Brasileia retoma suas atividades legislativas após o recesso do mês de julho. O anúncio foi feito pelo presidente do Parlamento mirim

Martelo quase batido

Na querida Assis Brasil, mar calmo no campo político, nada de muito novo, atual prefeito e pré-candidato Jerry segue tomando café na casa do seu João e Dona Maria, eita menino (…) pode se embalar na rede

Recorde

A arrecadação do governo federal apresentou um aumento real, descontada a inflação, de 9,08%, no primeiro semestre de 2024, informou hoje (25) a Receita Federal. No período, a arrecadação alcançou o valor de R$ 1,289 trilhão.

Em junho

Em junho, a arrecadação total das Receitas Federais atingiu, o valor de R$ 208,8 bilhões, registrando acréscimo real, descontado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 11,02% em relação a junho de 2023.

Isenção de taxas

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), concedeu, por meio da Lei Complementar nº 468/2024, um pacote de benefícios com isenção tributária de taxas, fortalecendo a cidadania fiscal no estado.

Confira as isenções

Estão isentos da cobrança de taxas, por isenção ou não tributação, a baixa de inscrição estadual; alterações de endereço e de capital social; abertura de Cadastro de Contribuintes, bem como outras alterações cadastrais; requerimentos para isenção de IPVA; inclusão e alteração no Cadastro de Credores para pessoa natural e jurídica.

Entrevista Coluna Dimas Gurgel com Vera Mendonça gestora da OCA em Brasiléia

O que significa OCA?

Organização em centros de atendimento.

Quais os serviços ofertados?

Na OCA Brasileia temos até 180 possibilidades de serviços oferecidos.

Quais órgãos públicos estão presentes na OCA Brasileia?

Pav – Ponto de Atendimento Virtual(Receita Federal)

Ageac – Agência Reguladora dos Serviços Públicos

Prefeitura municipal de Brasileia

Sine – Sistema Nacional de Emprego

Saneacre – Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre

Dire – Divisão de registro escolar

Sefaz – Secretaria de estado da Fazenda

Procon – Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor

Instituto de Identificação (Resp. pela emissão de Identidade)

Serviços Digitais (Ofertamos diversos serviços tais como: certidões, antecedentes, segunda via de título, CPF e outros)

Recentemente a OCA foi elogiada em uma pesquisa feita pelo Senac, isso motiva de alguma forma os colaboradores e a gestão?

Com certeza nos motiva e nos incentiva a continuarmos sempre em busca de melhorias na oferta dos serviços públicos, com o zelo e eficiência que o cidadão merece ser atendido.

O que a população pode esperar do atendimento?

A OCA tem como missão, democratizar e expandir o acesso á informação e execução dos serviços públicos, ou de natureza pública, com qualidade, transparência, celeridade e eficiência, sem discriminação ou privilégios, garantindo ao cidadão um atendimento digno e respeitoso. Então pode ter certeza, que é isso que cada um cidadão que busca por nossos serviços receberá.

Qual a importância do trabalho em equipe dentro da instituição?

É fundamental, uma vez que trabalhamos com vários órgãos parceiros, e precisamos de um excelente alinhamento para que os resultados sejam positivos, tanto para nossa boa relação enquanto parceiros e principalmente para que os resultados sejam satisfatórios ao cidadão.

Quem pode procurar a OCA?

A OCA é um lugar para todo cidadão, sem discriminação, além de ofertar serviços, costumo sempre dizer que ofertamos amor também, todos são muito bem acolhidos em nossa central.

Qual o número de atendimentos realizados até essa entrevista?

Desde a implantação em 21 de junho de 2023 foram realizados 549 atendimentos.

Lembra de algum atendimento que por algum motivo chamou atenção?

Sim, quando uma cidadã que veio da zona rural, em busca de atendimento para seus filhos, um sendo autista, ela chorou muito agradecendo a equipe por ter conseguido realizar o que precisava para receber o benefício de seu filho, essas cenas mexem com a gente.

Recado para população…

A OCA Brasileia está de portas abertas para atender a todos, ser referência em qualidade, modernização e respeito no atendimento ao público. E graças a Deus, temos uma equipe disposta a ofertar sempre o melhor com dedicação, zelo e muito amor.

Considerações finais e agradecimentos…

Agradeço pela entrevista, e nos colocamos sempre a disposição de toda população. Obrigada!

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários