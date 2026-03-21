Homem reage a assalto, entra em luta com criminoso e fica ferido em Rio Branco

Sob aplausos, fogos de artifício e a presença de moradores, autoridades e empresários, a Prefeitura de Rio Branco inaugurou, na noite desta sexta-feira (20), o elevado Mamedio Bittar — uma obra que já se consolida como símbolo de modernidade e transformação urbana na capital acreana.

Com investimento total de mais de R$ 27,3 milhões, viabilizado por emenda do senador Márcio Bittar e recursos próprios do município, o elevado foi construído em um dos pontos mais críticos do trânsito: a interseção das avenidas Ceará e Dias Martins.

A estrutura possui 278 metros de extensão, incluindo 202 metros de plataforma principal e rampas de acesso de 44 metros, no sentido bairro, e 32 metros, no sentido centro. Projetado com duas pistas de sentido único, o elevado foi pensado para reorganizar completamente o fluxo viário da região, reduzindo conflitos e garantindo mais fluidez e segurança para milhares de motoristas que passam diariamente pelo local.

Mais do que uma solução de engenharia, o elevado representa um novo momento para a cidade. Elevados e viadutos são, historicamente, marcos do desenvolvimento urbano — e, em Rio Branco, a obra passa a simbolizar um novo tempo, com mais integração, eficiência e perspectivas de crescimento.

Durante a solenidade, visivelmente emocionado, o prefeito Tião Bocalom destacou o impacto da obra. “Queremos uma cidade com cara de capital, e é isso que estamos entregando hoje. Ver essa obra pronta, moderna e bonita emociona. É a prova de que Rio Branco pode se tornar uma das capitais mais belas da Amazônia e atrair investimentos. Nosso povo merece isso”, afirmou.

O vice-prefeito Alysson Bestene ressaltou o significado coletivo da construção. “Não é apenas concreto. É o resultado do trabalho de pessoas que se dedicaram todos os dias para entregar algo que antes só víamos em outros estados. Hoje, vemos uma cidade mais moderna, mais pulsante”, evidenciou.

A obra também carrega um forte valor simbólico e afetivo. O elevado homenageia Mamedio Bittar, pai do senador Márcio Bittar, que se emocionou ao relembrar a trajetória da família.

“Meu pai ainda viu o início dessa obra. Hoje, ver esse elevado com o nome dele é uma emoção imensa. É uma homenagem não só a ele, mas a todos que ajudaram a construir o Acre com trabalho e coragem”, declarou.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, a obra coloca a capital em um novo patamar.

“É uma das mais importantes obras de mobilidade urbana que o nosso estado passa a ter. Uma estrutura moderna, inédita na região Norte”, afirmou.

Tecnologia, urbanismo e inovação

Além da grandiosidade estrutural, o elevado se destaca pelo conjunto de soluções modernas. A iluminação é totalmente em LED, com postes de braço duplo e fitas luminosas ao longo das barreiras, além de sistema decorativo que valoriza a estética da obra.

Na parte inferior, o espaço foi urbanizado com 15 espelhos d’água, quatro floreiras e áreas gramadas, transformando o local em um ambiente mais agradável e integrado à cidade.

Outro diferencial é a aplicação de uma técnica artística inovadora, conhecida como stop-motion graffiti, que cria a ilusão de movimento quando vista por motoristas em deslocamento. As imagens de cavalos correndo e de um pássaro em voo devem chamar a atenção de crianças e adultos, transformando o trajeto em uma experiência visual única.

“É uma ilusão de ótica que dá a sensação de movimento. Quem estiver passando vai perceber os desenhos ganhando vida. É algo que deixa a obra ainda mais bonita”, explicou o secretário.

Obra estratégica para o futuro

Executado em cerca de 20 meses, o elevado foi projetado para resolver um gargalo histórico da cidade, onde a rotatória existente já não suportava o volume de tráfego, especialmente nos horários de pico.

Com a nova estrutura, há a separação dos fluxos de veículos, reduzindo congestionamentos, diminuindo o tempo de deslocamento e contribuindo até para a redução no consumo de combustível e nos impactos ambientais.

Em meio à celebração, o sentimento predominante era de orgulho. Para muitos, o elevado representa mais do que mobilidade: é sinal de progresso, valorização urbana e esperança. Foi exibido na solenidade um vídeo onde profissionais liberais, secretários, médicos, empresários, advogados, motoristas, estudantes e moradores elogiaram a obra executada pela gestão municipal e enalteceram a funcionalidade do elevado.

Na noite em que os fogos iluminaram o céu de Rio Branco, o elevado Mamedio Bittar também iluminou um novo horizonte — o de uma cidade que avança, se moderniza e reafirma seu potencial.



























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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

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