Homem que vendeu passagens falsas tem condenação mantida
A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre manteve a condenação de um homem que usou identidade falsa para oferecer, em domicílio, a venda de passagens aéreas que nunca foram emitidas. Ele recebeu o valor antecipadamente, mas não realizou a compra dos bilhetes.
De acordo com o processo, o homem vendeu a um casal seis passagens no total de R$ 2.330,00. As vítimas só perceberam o golpe depois que souberam do envolvimento dele em outros escândalos semelhantes. Ao tentar reaver o dinheiro, não obtiveram resposta. O homem acabou sendo preso posteriormente em Natal (RN) pela prática de estelionato.
O acusado havia recorrido da sentença de 1º grau, afirmando não haver provas suficientes. No entanto, o recurso foi negado pela relatora, desembargadora Denise Bonfim, com acompanhamento dos desembargadores Samoel Evangelista e Francisco Djalma. Ele permanece condenado a ressarcir o prejuízo, pagar R$ 1 mil por danos morais e prestar serviços à comunidade.
Em seu voto, a relatora destacou que ficou evidente a má-fé do réu ao ocultar sua identidade durante a negociação. “A má-fé do apelante já fica evidente, inclusive, a começar pelo fato de ter este feito se passar por outra pessoa, ocultando, assim, sua real identidade frente às vítimas, ou clientes, na ocasião dos fatos”, afirmou.
Com informações do TJAC
Sicoob reúne lideranças na sexta edição do Pense Sicoob e fortalece diretrizes estratégicas para o futuro da instituição
O Sicoob realizou, nos dias 12 e 13 de novembro, a sexta edição do Pense Sicoob, encontro bianual que reúne as principais lideranças da instituição para discutir temas estratégicos e orientar as prioridades de médio e longo prazo. A edição deste ano contou com mais de 800 participantes das cooperativas singulares, das cooperativas centrais e do Centro Cooperativo Sicoob (CCS), além de autoridades, parceiros institucionais e especialistas convidados, fortalecendo o evento como o principal fórum de alinhamento estratégico da organização.
Com o tema “Conectando ideias que dão certo”, o encontro reafirmou o papel do Pense Sicoob como espaço de reflexão e alinhamento institucional, promovendo debates sobre as prioridades estratégicas do Sistema diante de um cenário financeiro cada vez mais competitivo e marcado por rápidas transformações tecnológicas e regulatórias. Na abertura, conduzida por Miguel Oliveira, presidente do Conselho de Administração do Sicoob, foi destacada a importância de fortalecer a integração entre as instâncias do Sicoob e de manter uma atuação alinhada às demandas futuras do mercado.
A programação contou com a participação do presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, que apresentou uma análise sobre o papel das cooperativas de crédito no fomento à inclusão financeira e na ampliação da concorrência no setor. Galípolo também abordou avanços regulatórios e tecnológicos, como a evolução do Pix e o desenvolvimento do Drex, sinalizando oportunidades relevantes para instituições que priorizam inovação e eficiência.
Outro destaque foi a palestra de Salim Ismail, autor do best-seller “Organizações Exponenciais”, que trouxe tendências globais sobre tecnologia, impacto social e modelos organizacionais adaptativos. Sua contribuição estimulou reflexões sobre como instituições cooperativas podem modernizar seus processos sem perder a essência de atuação orientada ao coletivo.
O diretor-presidente do Sicoob, Marco Aurélio Almada, apresentou uma visão abrangente dos avanços institucionais recentes, destacando a evolução do modelo de negócios, o fortalecimento da estrutura operacional, os movimentos de modernização e a ampliação da presença nacional. Almada ressaltou a importância de um crescimento sustentado por planejamento, responsabilidade e foco na geração de valor aos cooperados.
Ao longo dos dois dias, as lideranças do Sicoob participaram de discussões sobre temas fundamentais para o futuro da instituição, como inovação, governança, gestão de riscos, transformação digital, sustentabilidade, negócios e experiência do cooperado. As reflexões geradas nas câmaras temáticas contribuíram para consolidar entendimentos e perspectivas que subsidiarão o planejamento estratégico dos próximos anos e outras iniciativas institucionais prioritárias.
O Pense Sicoob se consolidou como um ambiente de reflexão estratégica e troca de experiências entre as lideranças da instituição. As discussões realizadas ao longo do encontro fortalecem a capacidade do Sicoob de planejar seus próximos ciclos com visão integrada, foco no cooperado e atenção constante às transformações do setor financeiro.
Sobre o Sicoob
Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 9,3 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferece serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. É formado por 323 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,6 mil pontos de atendimento, e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente. Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.
Concurso do IBGE oferece 162 vagas para o Acre e salário até R$ 3.379,00
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta quarta-feira, 19 de novembro, dois editais que abrem 9.590 vagas temporárias para atuação em pesquisas econômicas e sociodemográficas em todo o país. Entre elas, 162 são destinadas ao Acre, distribuídas entre Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Tarauacá, conforme os quadros de vagas anexados aos editais. O primeiro processo seletivo, referente ao Edital nº 04/2025, oferece 8.480 vagas para a função de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM), com remuneração de R$ 2.676,24 e exigência de ensino médio completo
No Acre, são 111 vagas para Rio Branco, 16 para Cruzeiro do Sul e 13 para Tarauacá, incluindo oportunidades de ampla concorrência e reservas para pessoas pretas e pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. As funções envolvem visitas a domicílios e estabelecimentos para coleta de dados estatísticos, registros em sistemas eletrônicos e apoio a levantamentos cartográficos, além da elaboração de relatórios técnicos.
O segundo edital abre 1.110 vagas para Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ), com remuneração de R$ 3.379,00 e exigência adicional de Carteira Nacional de Habilitação categoria B dentro do prazo de validade. No Acre, estão disponíveis 22 vagas, sendo 18 para Rio Branco, duas para Cruzeiro do Sul e duas para Tarauacá, também com distribuição entre ampla concorrência e reservas para grupos específicos. As atribuições incluem planejamento e gestão das atividades de coleta, supervisão das equipes, avaliação da qualidade dos dados recebidos, apoio técnico aos agentes e elaboração de relatórios analíticos que auxiliam o acompanhamento das pesquisas.
As provas objetivas dos dois processos ocorrerão no dia 22 de fevereiro de 2026, nos próprios municípios onde há oferta de vagas. As seleções são organizadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e todas as publicações, incluindo inscrições e locais de prova, serão disponibilizadas no portal oficial da banca. Os contratos terão vigência inicial de 30 dias, com possibilidade de renovações sucessivas, podendo chegar a até três anos conforme a necessidade de continuidade das pesquisas e disponibilidade de orçamento.
Acesse os editais: https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssibge25
UPAs de Rio Branco passam por fiscalização do TCE
Três equipes de auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) realizam, nesta sexta-feira (21), uma fiscalização simultânea nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Segundo Distrito, da Baixada e da Cidade do Povo, em Rio Branco.
A inspeção, coordenada pela 3ª Coordenadoria Especializada de Controle Externo (Coecex), tem como objetivo avaliar as condições estruturais das unidades, o funcionamento dos serviços, o fornecimento de medicamentos e a qualidade do atendimento prestado à população.
Com a ação, o Tribunal busca verificar a efetividade da aplicação dos recursos públicos na saúde, identificar eventuais fragilidades e contribuir para o aprimoramento das políticas públicas voltadas à assistência em urgência e emergência no município.
