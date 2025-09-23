Homem que matou ex-mulher no Acre já foi preso por abusar sexualmente das filhas

Raimundo Prudência da Silva, 61 anos, que matou a ex-esposa Maria José de Oliveira, 51 anos, a facadas nesta terça-feira, 23, no bairro O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul, é acusado de abusar sexualmente das próprias filhas. A informação foi repassada pela própria Polícia Militar, que conta ainda que uma das filhas teria chegado a engravidar.

Segundo o capitão Thales, subcomandante da PM de Cruzeiro do Sul, o homem matou a ex-mulher na frente de três filhos.

“Raimundo executou a ex-esposa a golpes de faca na frente dos próprios filhos menores. Ele já tem um histórico de violência doméstica, bem como passagem por abusar das próprias filhas. Ele já tinha sido preso por abusar das próprias filhas e contra ele tinha uma medida protetiva. Então ele já tem um histórico de violência doméstica, não começa de um dia para o outro esse conjunto de ações”, conta o militar.

O acusado foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Ele foi detido por vizinhos logo após matar a mulher e chegou a ser agredido por populares. “Quando a Polícia Militar chegou ao local, o indivíduo já estava contido pela população, que estava revoltada com o crime bárbaro e o suspeito tinha algumas escoriações pelo corpo. Garantimos a lei e agimos rapidamente o prendendo“, conta o militar.

