Casal estava separado há dois meses e mulher tinha medida protetiva contra ele. Suspeito de 28 anos ainda não foi localizado pela polícia.

Por Iryá Rodrigues, G1 AC Após desferir cinco golpes de faca contra a ex-mulher, Carina Martins da Silva, de 25 anos, um homem de 28 anos deixou o filho deles de apenas 1 ano de idade ao lado do corpo da mulher. O crime bárbaro ocorreu na noite dessa quarta-feira (15) na cidade de Tarauacá, no interior do Acre.

A mulher foi achada já sem vida dentro de um aperto após vizinhos ouvirem a criança chorando. O suspeito continua foragido e a polícia faz buscas por ele na cidade. _______________ O delegado responsável pelo caso, Valdinei Soares, afirmou que o casal estava separado há cerca de dois meses e que a mulher tinha uma medida protetiva contra o ex. O homem é presidiário e cumpre pena em regime semiaberto. _______________ “Realmente foi o ex-marido que matou ela e a Polícia Civil está diligenciando, no sentido de capturar o mesmo. Ouvi o pai da vítima agora pela manhã e ele também está sendo ameaçado por esse autor. Segundo o registro da ocorrência, no momento em que ele cometeu o crime, deixou junto ao corpo da mãe o filho do casal. O crime só foi descoberto porque os populares escutaram a criança chorando ao lado do corpo”, relatou o delegado.

Na delegacia da cidade há dois procedimentos abertos pela mulher com relação ao crime de violência doméstica. Ainda segundo o delegado, no local, a polícia encontrou a faca de mesa usada no crime e alguns documentos do ex-companheiro.