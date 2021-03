Euzir Afonso Dossimo, de 54 anos, morreu neste domingo (14) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do pronto-socorro de Rio Branco. Ele foi ferido a golpes de faca na madrugada deste sábado (13), no Ramal Pantanal, no Benfica, na região da Vila Acre.

Segundo informações repassadas pela irmã da vítima à reportagem do Contilnet, Euzir estava saindo da casa de um amigo onde participou de uma bebedeira, quando acabou sendo esfaqueado nas costas por um vizinho identificado apenas como Jhonatan. O homem, de posse de uma faca, desferiu dois golpes contra Euzir, sendo um no braço direito e outro no peito direito da vítima. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco. O homem ainda chegou vivo ao hospital e foi levado para o Centro Cirúrgico, e após os procedimentos, foi encaminhado para a UTI, mas não resistiu e morreu na manhã deste domingo (14).

A Polícia Militar ainda não conseguiu encontrar o criminoso que matou Euzir. A motivação do crime pode ter sido uma pequena dívida de 20 reais, tendo em vista, que Jonathan estava devendo a Euzir, e ao invés de procurar pagar, optou por matar a vítima.

O caso já está sendo investigado por policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Comentários