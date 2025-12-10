Homem que atropelou por desentendimento em grupo de WhatsApp é liberado para cumprir prisão domiciliar em Xapuri

O homem de 28 anos, identificado pelas iniciais J.O.S., ficou à disposição da Justiça após se apresentar espontaneamente à Delegacia de Xapuri e confessar ter atropelado um conhecido na tarde de terça-feira (9), nas proximidades do Corpo de Bombeiros da cidade.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por um desentendimento considerado fútil, decorrente de comentários feitos em um grupo de WhatsApp da igreja da qual ambos fazem parte. Em depoimento, o suspeito afirmou que decidiu procurar a vítima para tirar satisfações.

De acordo com o relato de J.O.S., ele foi ao local de trabalho do rapaz, uma academia de ginástica, e o encontrou trafegando de bicicleta nas imediações. Tomado pela raiva, jogou o carro contra o ciclista, que foi violentamente atropelado. A vítima (não identificada) sofreu ferimentos graves e precisou ser transferida com urgência para Rio Branco, onde segue internada em recuperação.

Na manhã desta quarta-feira (10), o acusado passou por audiência de custódia. Após ser ouvido, a Justiça determinou que ele cumprirá prisão domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica.

Entre as restrições impostas, está a proibição de sair de casa, salvo autorização judicial. Caso descumpra as medidas, poderá ser encaminhado a um presídio.

O caso segue sob investigação pela Polícia Civil.

Relacionado

Comentários