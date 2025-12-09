Homem preso por violência doméstica volta a ser detido um dia depois após tentar roubar casa em Cruzeiro do Sul

Irionilson Paula Faustino, de 29 anos, que havia sido preso no domingo (7) por violência doméstica, voltou a ser detido na noite dessa segunda-feira (8) após tentar roubar uma residência em Cruzeiro do Sul, no bairro Boca da Alemanha.

De acordo com a Polícia Militar, Irionilson agia acompanhado de um comparsa. A dupla tentou entrar na casa, mas fugiu sem levar nada após ser atacada pelo cachorro da família. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do imóvel.

Após o crime, Irionilson foi localizado em via pública no bairro Aeroporto Velho, onde foi reconhecido pelas imagens e preso novamente pelos policiais.

Preso um dia antes por agredir a ex-esposa

No domingo, Irionilson já havia sido conduzido à Delegacia de Polícia Civil por lesão corporal e violência doméstica contra a ex-esposa. A mulher relatou que, após o término do relacionamento, foi até a residência do casal buscar seus pertences e acabou agredida por ele com socos e pontapés. Ela apresentou hematomas e escoriações pelo corpo.

Irionilson, por outro lado, alegou que estava dormindo quando a ex-companheira chegou de madrugada, “totalmente drogada”, segundo sua versão, e que a agressão ocorreu durante uma luta corporal após a mulher invadir o imóvel.

A Polícia Militar constatou os ferimentos na vítima e deu voz de prisão a Irionilson, que foi levado para a delegacia. Menos de 24 horas depois, ele voltou a ser preso, agora por tentativa de roubo.

