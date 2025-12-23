Homem nu causa alvoroço no centro comercial de Cruzeiro do Sul na manhã desta terça-feira (23)

População acionou Polícia Militar e Samu; indivíduo aparentava crise de saúde mental e foi atendido por equipes de assistência

Um homem completamente nu circulou pelas ruas do centro comercial de Cruzeiro do Sul na manhã desta terça-feira (23), causando apreensão entre comerciantes e pedestres. Testemunhas relataram que ele caminhava desorientado, aparentando estar em crise de saúde mental ou surto psicótico, mas sem demonstrar agressividade.

A cena chamou a atenção de quem passava pela região, que rapidamente acionou a Polícia Militar e o Samu para prestar assistência ao homem e garantir a segurança no local. Equipes foram deslocadas para conter a situação e preservar a integridade do cidadão. Ele percorreu ruas e avenidas sem se incomodar, nem ser incomodado por ninguém em local de grande movimentação onde há, inclusive, uma escola infantil.

Conforme as imagens, o homem andou no comércio próximo à antiga rodoviária e chegou a parar na frente de algumas lojas, mas não entrou em nenhuma.

A médica Ana Paula Ponce Medeiros, diz que a equipe já havia levado o paciente na noite da última segunda-feira, 22, para a unidade hospitalar e na manhã de hoje, foi novamente chamada pela Polícia Militar para o atendimento à mesma pessoa.

“Chegando ao local, a gente evidenciou que ele realmente estava em estado de surto psicótico, com um pensamento confuso, um discurso desorganizado, um comportamento errático, fora da realidade. O paciente não estava agressivo no momento, mas como tem essa dissociação da realidade, onde ele não consegue diferenciar o que é real e o que são alucinações, geralmente traz risco, tanto para o paciente como para a população em geral. Esse mesmo paciente, a gente recebeu o chamado no dia de ontem, por volta das 9 horas da noite na zona rural, com alucinações”. relatou a médica.

A médica falou ainda que tem se tornado cada vez mais frequente esse tipo de chamado no Samu.

“Está cada vez mais comum, tanto de moradores em situação de rua como de pacientes psiquiátricos, pacientes com dependência de substância. A maioria dos casos é quando o paciente está em surto psicótico, em que ele não está dentro da realidade. Ali o primeiro atendimento, a gente tem que fazer, muitas vezes uma contenção mecânica, uma contenção com medicamento para poder transportar o paciente de maneira segura ao hospital e geralmente a gente faz esse transporte até o PS do hospital aqui do Juruá para que ele passe por avaliação médica e psiquiátrica”, finalizou.

