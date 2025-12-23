Acre
Homem nu causa alvoroço no centro comercial de Cruzeiro do Sul na manhã desta terça-feira (23)
População acionou Polícia Militar e Samu; indivíduo aparentava crise de saúde mental e foi atendido por equipes de assistência
Um homem completamente nu circulou pelas ruas do centro comercial de Cruzeiro do Sul na manhã desta terça-feira (23), causando apreensão entre comerciantes e pedestres. Testemunhas relataram que ele caminhava desorientado, aparentando estar em crise de saúde mental ou surto psicótico, mas sem demonstrar agressividade.
A cena chamou a atenção de quem passava pela região, que rapidamente acionou a Polícia Militar e o Samu para prestar assistência ao homem e garantir a segurança no local. Equipes foram deslocadas para conter a situação e preservar a integridade do cidadão. Ele percorreu ruas e avenidas sem se incomodar, nem ser incomodado por ninguém em local de grande movimentação onde há, inclusive, uma escola infantil.
Conforme as imagens, o homem andou no comércio próximo à antiga rodoviária e chegou a parar na frente de algumas lojas, mas não entrou em nenhuma.
A médica Ana Paula Ponce Medeiros, diz que a equipe já havia levado o paciente na noite da última segunda-feira, 22, para a unidade hospitalar e na manhã de hoje, foi novamente chamada pela Polícia Militar para o atendimento à mesma pessoa.
“Chegando ao local, a gente evidenciou que ele realmente estava em estado de surto psicótico, com um pensamento confuso, um discurso desorganizado, um comportamento errático, fora da realidade. O paciente não estava agressivo no momento, mas como tem essa dissociação da realidade, onde ele não consegue diferenciar o que é real e o que são alucinações, geralmente traz risco, tanto para o paciente como para a população em geral. Esse mesmo paciente, a gente recebeu o chamado no dia de ontem, por volta das 9 horas da noite na zona rural, com alucinações”. relatou a médica.
A médica falou ainda que tem se tornado cada vez mais frequente esse tipo de chamado no Samu.
“Está cada vez mais comum, tanto de moradores em situação de rua como de pacientes psiquiátricos, pacientes com dependência de substância. A maioria dos casos é quando o paciente está em surto psicótico, em que ele não está dentro da realidade. Ali o primeiro atendimento, a gente tem que fazer, muitas vezes uma contenção mecânica, uma contenção com medicamento para poder transportar o paciente de maneira segura ao hospital e geralmente a gente faz esse transporte até o PS do hospital aqui do Juruá para que ele passe por avaliação médica e psiquiátrica”, finalizou.
Veja vídeo com Juruá Online:
Acre
Governo do Acre antecipa salário dos servidores ativos para quinta-feira (25)
Pagamento estava previsto para o dia 27; aposentados já receberam nesta terça (23). Medida busca facilitar compras de fim de ano e movimentar economia local
O governo do Acre antecipou o pagamento dos servidores públicos ativos para esta quinta-feira (25), três dias antes da data original, que seria 27 de dezembro. A medida segue a antecipação já concedida aos aposentados, que receberam nesta terça-feira (23). A decisão foi anunciada pelas Secretarias de Administração (Sead) e da Fazenda (Sefaz).
O valor será creditado no dia 25 para quem recebe pelo Banco do Brasil. Para os demais bancos, o depósito ocorrerá na sexta-feira (26). O governador Gladson Cameli afirmou que o objetivo é ajudar os servidores a se organizarem para as compras de fim de ano e fortalecer a economia local.
— A medida ajuda os servidores a se organizarem, comprarem os presentes, honrarem seus compromissos e celebrarem este período com mais tranquilidade — disse Cameli.
Os contracheques já estão disponíveis para consulta no site contracheque.ac.gov.br, no Portal de Serviços do Estado e no aplicativo MeuAC. A antecipação deve movimentar o comércio e os serviços no estado, especialmente nos setores de alimentação, vestuário e presentes, em um período tradicionalmente movimentado pelas festas de final de ano.
Acre
Gladson Cameli enfrenta teste para manter união do grupo com muitos nomes e poucas vagas ao Senado
Bittar, Velloso, Jéssica Sales e agora Petecão disputam espaço no palanque de Mailza Assis; governador terá que equilibrar apoios para 2026
O governador Gladson Cameli (PP) tem pela frente um desafio político de alto nível nos preparativos para 2026: acomodar uma lista crescente de aliados que desejam uma vaga ao Senado no palanque da pré-candidata ao governo Mailza Assis, enquanto ele próprio também é cotado para uma delas.
Além de Gladson, Márcio Bittar (PL) — chamado pelo governador de “parceiro predileto” —, o deputado federal Eduardo Velloso (União Brasil), a ex-deputada Jéssica Sales (MDB) e, agora, o senador Sérgio Petecão (PSD) manifestaram interesse em compor a chapa. Com apenas duas vagas disponíveis para o Senado, a conta não fecha sem algum tipo de ajuste ou frustração.
Gladson, conhecido por solucionar conflitos com carisma e habilidade negociadora, terá que equilibrar egos e ambições para evitar rachas no grupo que sustenta a candidatura de Mailza. Até agora, ele sempre conseguiu desatar nós políticos, mas a complexidade desta equação será um teste decisivo para sua liderança na reta final do mandato.
O desfecho dessa articulação definirá não apenas a composição das candidaturas ao Senado, mas também a força da coalizão que tentará eleger Mailza e manter a influência do grupo de Gladson no cenário nacional.
Acre
Natal Criança Feliz leva sorrisos e esperança à Baixada da Sobral com entrega de brinquedos
O prefeito Tião Bocalom destacou o impacto social da ação e o compromisso da gestão em cuidar de quem mais precisa
Dando continuidade às ações do programa Natal Criança Feliz, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou, na manhã desta terça-feira (23), a entrega de brinquedos às crianças em situação de vulnerabilidade social cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Sobral, na Baixada da Sobral.
A iniciativa transformou a manhã em um momento de emoção, alegria e esperança, reunindo famílias inteiras que acompanharam de perto a felicidade das crianças ao receberem seus presentes de Natal. O prefeito Tião Bocalom destacou o impacto social da ação e o compromisso da gestão em cuidar de quem mais precisa.
“Em cada CRAS que eu chego, vejo a alegria das crianças, dos papais, das mamães, das vovós, das tias, que vêm acompanhar essas crianças. Muitas delas, infelizmente, não teriam a visita do Papai Noel, como a gente costuma dizer quando é criança: ‘Cadê o Papai Noel?’. E, graças a Deus, neste ano, a Prefeitura de Rio Branco, com o apoio dos secretários e dos vereadores que aprovaram a lei, conseguiu garantir esse presente para cada criança das famílias atendidas. Isso nos deixa muito felizes”, ressaltou o prefeito.
O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz, enfatizou que o programa alcançou resultados expressivos e superou expectativas na capital.
“Graças a Deus, estamos conseguindo atingir a meta. Só aqui na Baixada da Sobral foram mais de 10 mil brinquedos distribuídos, beneficiando cerca de 10 mil crianças. É muita alegria e emoção. O Natal Criança Feliz é um grande sucesso, e tenho certeza de que o prefeito Tião Bocalom ainda anunciará coisas muito boas para o futuro, porque vimos como é importante ajudar quem mais precisa”, destacou o gestor.
Moradora da Baixada da Sobral, Dona Francisca Farias, que foi buscar o brinquedo para o neto, aprovou a iniciativa e se emocionou ao falar sobre a ação.
“Estou muito feliz pelas crianças e pela Baixada. Nem todo ano existe essa oportunidade de as crianças ganharem um brinquedo, porque, muitas vezes, os pais não têm condições. Com essa iniciativa da Prefeitura, meu coração fica cheio de alegria. Esses brinquedinhos fazem toda a diferença”, afirmou.
O programa Natal Criança Feliz reforça o compromisso da Prefeitura de Rio Branco com a inclusão social, a valorização da infância e a construção de um Natal mais humano, solidário e cheio de esperança para milhares de famílias da capital.
