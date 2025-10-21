Geral
Homem morre por choque elétrico em propriedade rural de Sena Madureira
Francisco Vilaça não resistiu aos ferimentos; outra vítima foi socorrida e levada ao hospital; Samu não enviou ambulância inicialmente por suspeita de trote
Um homem identificado como Francisco Vilaça faleceu na tarde desta segunda-feira (20) após sofrer uma descarga elétrica em uma propriedade rural localizada no Polo Elias Moreira, km 2 da BR-364, em Sena Madureira, interior do Acre. O Corpo de Bombeiros informou que outra vítima que estava com Francisco foi socorrida e transportada para o Hospital João Câncio Fernandes.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) comunicou que recebeu um chamado por volta das 17h50 informando sobre o acidente com choque elétrico. Porém, a ligação caiu. Os atendentes então tentaram retornar para entender o que havia ocorrido, mas não foram atendidos e por temer ser trote, uma ambulância não foi enviada.
Sequência dos fatos:
17h50: Samu recebe chamado sobre acidente com choque elétrico, mas a ligação cai
Tentativa de retorno: atendentes tentam contato sem sucesso
Suspeita de trote: ambulância não é enviada inicialmente
Ação de populares: levam as duas vítimas ao hospital
Chegada dos bombeiros: encontram Francisco já sem sinais vitais
A Polícia Militar foi acionada e isolou a área, enquanto uma equipe da Energisa realizou o isolamento elétrico do local. O caso evidencia desafios no sistema de emergência, com a suspeita inicial de trote impedindo o envio imediato de socorro especializado. A outra vítima permanece sob cuidados médicos, enquanto as circunstâncias exatas do acidente ainda são investigadas.
Divulgada convocação de aprovados no processo seletivo de estágio do TJAC
O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) tornou pública a convocação de estagiários nesta terça-feira, 21. Foram chamados aprovados das áreas de Administração, Ciências Contábeis, Direito e Sistema de Informação, ainda foram chamados nível pós-graduação na área de Administração e Direito. Todos serão lotados em Rio Branco.
Confira as listas:
As candidatas e candidatos devem enviar a documentação exigida para o e-mail: [email protected], no prazo de cinco dias úteis. A íntegra dos certames está disponível na edição n.° 7.885 do Diário da Justiça, a partir da página 67, desta terça-feira, 21.
Polícia Civil prende quatro acusados de tortura e posse de drogas em ação integrada em Marechal Thaumaturgo
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Marechal Thaumaturgo, realizou no último domingo, 19, uma ação conjunta com as demais forças de segurança do município que resultou na prisão de quatro indivíduos acusados de tortura e posse de entorpecentes.
A operação foi deflagrada após a Polícia receber informações de que membros de uma facção criminosa local haviam aplicado uma “disciplina”, termo usado por organizações criminosas para designar punições internas em um morador da comunidade Triunfo, acusado de praticar furtos na região.
De acordo com relatos de populares, após o ato criminoso, os suspeitos estariam se deslocando de barco em direção à sede do município. Diante das informações, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, com o apoio do Exército Brasileiro, montaram uma ação de interceptação fluvial e conseguiram abordar as embarcações, prendendo os envolvidos.
O delegado responsável pelo caso, Marcílio Laurentino, explicou que, durante o depoimento, a vítima tentou alterar a versão dos fatos, mas as evidências físicas e testemunhais confirmaram a agressão.
“A vítima apresentava lesões evidentes nas costas, provocadas por instrumento contundente, e três dos conduzidos confessaram o crime. As provas foram suficientes para confirmar o ato de tortura”, destacou o delegado.
Um dos detidos, que foi flagrado com quatro invólucros de substância entorpecente do tipo skunk, negou envolvimento com os demais e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), sendo liberado em seguida.
Os outros três presos permanecem à disposição da Justiça e deverão passar por audiência de custódia nesta terça-feira, 21.
Fonte: PCAC
Polícia Civil prende homem acusado de perseguição, ameaça e falsa identidade em Rodrigues Alves
A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, prendeu na tarde desta segunda-feira, 20, um homem acusado de perseguição, ameaça, injúria e falsa identidade. A ação foi coordenada pelo delegado Marcílio Laurentino, que destacou o rápido trabalho investigativo da equipe após a vítima apresentar provas contundentes dos crimes.
De acordo com o delegado, o autor, que já responde a diversos processos por estelionato, utilizou fotos de um cidadão do Estado do Maranhão e passou a enviar mensagens à vítima se passando por policial militar da ROTAM de Cruzeiro do Sul. Durante as conversas, o homem proferia xingamentos, fazia ameaças e chegou a dizer que autuaria o pai da vítima, além de prometer causar-lhe mal.
Os crimes tiveram início no último sábado, 18, e na manhã desta segunda-feira o autor intensificou as ameaças, enviando inclusive uma foto da residência da vítima pelo aplicativo WhatsApp. Assustada, a vítima procurou imediatamente a Delegacia de Rodrigues Alves.
“Diante das provas apresentadas, os policiais reconheceram a voz do acusado, já conhecido da equipe por responder a outros crimes. Fomos até a residência dele, onde confessou a prática dos delitos”, relatou o delegado Marcílio Laurentino.
O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de perseguição, ameaça, injúria e falsa identidade. Como as penas somadas não ultrapassam quatro anos de detenção, foi arbitrada fiança no valor de R$ 10 mil. Contudo, o acusado não efetuou o pagamento e será apresentado em audiência de custódia.
Laurentino alertou que outras pessoas podem ter sido vítimas do mesmo autor. “Quem tiver sido lesado por esse indivíduo deve procurar a Delegacia de Rodrigues Alves para registrar ocorrência. Em situações semelhantes, é fundamental buscar a Polícia Civil o quanto antes, para garantir a responsabilização dos autores e evitar novas vítimas”, enfatizou.
Fonte: PCAC
