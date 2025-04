Homem morre em acidente com terçado em propriedade rural entre Sena Madureira e Manoel Urbano

Vítima perdeu o equilíbrio e foi atingida pela própria lâmina; caso alerta para cuidados no manuseio de ferramentas cortantes

Um homem identificado como José Augusto morreu na tarde desta quarta-feira (23) após sofrer um acidente com um terçado em uma propriedade rural no Ramal do quilômetro 16, entre Sena Madureira e Manoel Urbano, no Acre. De acordo com relatos de moradores, ele estava com dois colegas quando escorregou e foi atingido pela lâmina afiada, que feriu uma região vital.

A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A Polícia Civil foi acionada para os procedimentos cabíveis, mas as circunstâncias exatas do acidente ainda não foram divulgadas.

O caso, que comoveu a comunidade local, também reacendeu o alerta sobre os riscos no manuseio de ferramentas cortantes, comuns em atividades rurais. Uma imagem supostamente da vítima circulou nas redes sociais, ampliando a comoção.

Populares acionaram a polícia, que compareceu à propriedade para realizar os procedimentos legais e providenciar o resgate do corpo. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o local exato do acidente ou sobre as condições em que tudo ocorreu.

