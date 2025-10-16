Homem morre após cair de telhado enquanto trabalhava em fazenda no interior do Acre

O trabalhador Jocianio Camurça de Lima, de 46 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (16) após cair de uma altura de aproximadamente cinco metros enquanto cobria o telhado de uma residência na Fazenda Katilina, localizada no km 30 do Ramal Linha Nova, com acesso pelo km 70 da BR-364, sentido Bujari–Sena Madureira, no interior do Acre.

De acordo com informações de amigos, Jocianio e o filho, Paulo Henrique, realizavam a construção de uma casa que serviria como sede da fazenda. Após o almoço, ele subiu no telhado para continuar o trabalho de cobertura, mas acabou se desequilibrando e caindo, batendo fortemente a cabeça no chão e ficando inconsciente.

Diante da gravidade da situação, o filho colocou o pai na carroceria de uma caminhonete S10 preta e o levou às pressas para Rio Branco. Ao chegar ao estacionamento da Fundação Hospitalar do Acre (FUNDHACRE), Paulo Henrique pediu socorro e recebeu apoio de agentes de portaria e seguranças, que ajudaram a encaminhar Jocianio à sala de emergência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. Mesmo após tentativas de reanimação cardiorrespiratória, a equipe médica confirmou o óbito ainda no local.

Segundo colegas, Jocianio e o filho trabalhavam como vigilantes na empresa VIP e, no momento do acidente, estavam de folga realizando um serviço particular. Companheiros de trabalho compareceram à unidade hospitalar para prestar solidariedade à família.

O corpo foi recolhido por auxiliares de necropsia e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos antes de ser liberado para velório e sepultamento.

