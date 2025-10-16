Acre
Homem morre após cair de telhado enquanto trabalhava em fazenda no interior do Acre
O trabalhador Jocianio Camurça de Lima, de 46 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (16) após cair de uma altura de aproximadamente cinco metros enquanto cobria o telhado de uma residência na Fazenda Katilina, localizada no km 30 do Ramal Linha Nova, com acesso pelo km 70 da BR-364, sentido Bujari–Sena Madureira, no interior do Acre.
De acordo com informações de amigos, Jocianio e o filho, Paulo Henrique, realizavam a construção de uma casa que serviria como sede da fazenda. Após o almoço, ele subiu no telhado para continuar o trabalho de cobertura, mas acabou se desequilibrando e caindo, batendo fortemente a cabeça no chão e ficando inconsciente.
Diante da gravidade da situação, o filho colocou o pai na carroceria de uma caminhonete S10 preta e o levou às pressas para Rio Branco. Ao chegar ao estacionamento da Fundação Hospitalar do Acre (FUNDHACRE), Paulo Henrique pediu socorro e recebeu apoio de agentes de portaria e seguranças, que ajudaram a encaminhar Jocianio à sala de emergência.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. Mesmo após tentativas de reanimação cardiorrespiratória, a equipe médica confirmou o óbito ainda no local.
Segundo colegas, Jocianio e o filho trabalhavam como vigilantes na empresa VIP e, no momento do acidente, estavam de folga realizando um serviço particular. Companheiros de trabalho compareceram à unidade hospitalar para prestar solidariedade à família.
O corpo foi recolhido por auxiliares de necropsia e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos antes de ser liberado para velório e sepultamento.
Corpo em decomposição é encontrado às margens do Rio Acre, em Rio Branco
O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em avançado estado de decomposição na tarde desta quinta-feira (16), às margens do Rio Acre, nas proximidades da foz do Riozinho do Rola, em Rio Branco.
De acordo com informações, trabalhadores de um areal que atuavam na região avistaram o cadáver por volta das 13 horas e acionaram a Polícia Militar, que imediatamente solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros para realizar a retirada. A operação contou com o apoio da guarnição náutica do 2º Batalhão do CBMAC, além de equipes da PM e da Polícia Civil.
O corpo apresentava indícios de possível execução, mas as causas da morte ainda não foram oficialmente confirmadas. Após o resgate, o cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames periciais e de identificação.
As autoridades policiais aguardam o laudo da perícia para esclarecer as circunstâncias da morte e confirmar a identidade da vítima. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Acre.
Gladson Cameli rompe com bolsonarismo e declara Tarcísio como nome da direita para 2026
Governador do Acre critica “extremismo” e defende pacificação do país; alfineta Eduardo Bolsonaro ao dizer que deputado “precisa saber o que quer da vida”
Em declaração que pode reconfigurar o cenário político da direita nacional, o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), fez duras críticas à ala bolsonarista e apontou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como a principal liderança conservadora para a disputa presidencial de 2026. As afirmações marcam um rompimento público com o discurso mais radical e um alinhamento explícito com o projeto tarcisista.
“Chega dessa discussão do extremismo. Está na hora de pacificar o país”, defendeu Cameli, que também dirigiu críticas ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, afirmando que ele “precisa saber o que quer da vida”. O governador acreano destacou que Tarcísio reúne experiência e credibilidade sem recorrer ao radicalismo, conhecendo realidades diversas como a Amazônia e o maior estado do país.
As declarações reforçam o afastamento de Cameli do núcleo bolsonarista e seu posicionamento por uma direita “mais pragmática e menos personalista”, sinalizando novos contornos no tabuleiro político nacional.
Defesa Civil alerta para possibilidade de sexta cheia consecutiva do Rio Acre em 2025
Retorno do fenômeno La Niña pode intensificar as chuvas na região amazônica, segundo o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão.
O município de Rio Branco pode enfrentar, em 2025, a sexta cheia consecutiva do Rio Acre. O alerta foi feito pelo coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, em entrevista ao ac24horas na noite desta quarta-feira (15). A preocupação surge após a confirmação do retorno do fenômeno climático La Niña, que influencia diretamente o regime de chuvas na região amazônica.
Segundo Falcão, o clima no Acre estava em condição de neutralidade meteorológica, sem a presença de fenômenos como o El Niño ou a La Niña. No entanto, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA) confirmou recentemente o retorno da La Niña, ainda em fase inicial.
“Desde abril passado estamos em neutralidade meteorológica. Mas agora, na segunda quinzena de outubro, já temos novamente a influência do La Niña”, explicou. “Esse fenômeno representa o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, e isso tende a provocar mais chuvas na nossa região.”
Apesar do alerta, o coordenador ressaltou que o fenômeno ainda é considerado fraco e que previsões mais precisas sobre o volume de chuvas e o risco de transbordamento do Rio Acre só poderão ser feitas nos próximos meses.
“Sempre no mês de novembro nos reunimos com todos os órgãos competentes, incluindo meteorologistas, para a chamada reunião pré-cheia. Até agora, o que posso adiantar é que, dependendo da intensificação do fenômeno, há sim a possibilidade de termos bastante chuva – e, com isso, uma nova enchente”, afirmou Falcão.
Ele destacou, porém, que o momento ainda requer cautela. O monitoramento está sendo feito de forma contínua, e ainda é cedo para afirmar com certeza se haverá uma nova cheia. “Não descartamos a possibilidade de termos mais uma enchente pela sexta vez consecutiva. Porém, ainda é prematuro afirmar com certeza. Precisamos observar o comportamento do clima nos próximos meses.”
A próxima reunião técnica da Defesa Civil com meteorologistas e órgãos parceiros está marcada para novembro, quando as análises atualizadas dos modelos climáticos devem oferecer um panorama mais claro sobre o período chuvoso e a possível elevação do nível do Rio Acre.
