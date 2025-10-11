Extra
Homem monitorado por tornozeleira eletrônica é executado a tiros em Rio Branco
Vítima de 26 anos foi assassinado com disparos na boca e no peito ao chegar em casa; Polícia Civil investiga o caso
O monitorado por tornozeleira eletrônica Daniel Oliveira da Costa, de 26 anos, foi executado com dois tiros na noite deste sábado (11), quando chegava à própria residência, localizada na Rua Peru, no bairro Baixada da Habitasa, em Rio Branco.
De acordo com informações da Polícia Militar, Daniel havia acabado de chegar em casa quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta. Após uma breve conversa, ele tentou correr para dentro do apartamento, mas foi atingido por dois disparos de arma de fogo, um na boca e outro no peito. Em seguida, os criminosos fugiram do local.
O proprietário do imóvel relatou ter ouvido ao menos três tiros e acionou a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada, mas os socorristas apenas constataram o óbito da vítima.
A área foi isolada para o trabalho da Perícia Criminal, e o corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos.
Equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), estiveram no local e coletaram as primeiras informações. O caso segue sob investigação.
Conforme registros policiais, Daniel respondia a processo por tráfico de drogas.
Comentários
Extra
Prefeitura de Epitaciolândia realiza grande festa e entrega de brinquedos em comemoração ao Dia das Crianças
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, em parceria com demais secretarias e colaboradores, promoveu na tarde desta sexta-feira, 10, uma grande celebração em homenagem ao Dia das Crianças. O evento aconteceu na Praça 28 de Abril, dentro da quadra sintética, e reuniu centenas de famílias em um clima de alegria e diversão.
O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vice-prefeito Sérgio Mesquita e da secretária de Assistência Social Lindaci Franco e, os vereadores Eliade silva e José Henrique, participou durante toda a programação, que contou com brincadeiras, concursos de dança, distribuição de pipoca, picolé, brinquedos, além de atrações como pula-pula e parquinho.
Para garantir a organização e que todas as crianças fossem contempladas, a equipe da Assistência Social distribuiu pulseiras de identificação, facilitando o controle e a entrega dos presentes.
Durante o evento, o prefeito Sérgio Lopes destacou a importância de comemorar essa data especial.
“Aqui nós distribuímos os brinquedos, mas quem ganha o maior presente somos nós, por poder passar uma tarde com essas crianças, que nos contagiam com tanta alegria e energia positiva. Elas são o nosso futuro, e por isso, todos os anos, com muito carinho, fazemos questão de promover esse momento para elas”, afirmou.
O vice-prefeito Sérgio Mesquita também ressaltou a relevância de cuidar bem das crianças.
“São elas que vão comandar o futuro do nosso município. Quando garantimos saúde, educação e momentos de lazer, estamos plantando sementes que renderão bons frutos em um futuro muito próximo”, destacou.
A secretária Lindaci Franco agradeceu a todos os parceiros e servidores envolvidos.
“Estamos muito felizes por mais uma vez realizar essa linda ação. Nosso agradecimento especial a todos que contribuíram e compareceram para celebrar conosco este dia tão especial”, disse.
De acordo com a organização, centenas de brinquedos foram entregues, tornando a tarde inesquecível para as crianças epitaciolandesnses, os brinquedos foram doados por empresários parceiros.
Comentários
Extra
Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo 2025
O Conselho de Jovens Empresários do Acre (CONJOVE), em parceria com a ACISA, realiza nesta sexta-feira, dia 10 de outubro, às 19h, no Gran Reserva, a grande noite de celebração do Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo 2025.
Vamos valorizar iniciativas inovadoras, sustentáveis e inspiradoras que estão transformando o ambiente de negócios no Acre.
Os Finalistas
Após semanas de votação popular e análise técnica, foram definidos os finalistas das seis categorias que representam o novo momento do empreendedorismo acreano:
1. Inovação em Gestão
2. Transformação Digital
3. Responsabilidade Socioambiental
4. Empreendedorismo Feminino
5. Revelação Empresarial
6. Associativismo e Impacto Coletivo
Empresas e lideranças que se destacam pela visão de futuro, compromisso com o desenvolvimento local e pela capacidade de inspirar uma nova geração de empreendedores estão entre os indicados.
A lista completa dos finalistas está disponível nas redes oficiais da ACISA, FEDERACRE e CONJOVE.
A Festa
O evento é aberto ao público e promete ser uma noite inesquecível para celebrar o espírito empreendedor acreano.
A cerimônia contará com jantar completo, open bar, ilha de drinks, corredor instagramável, ativações de marcas parceiras e apresentações musicais exclusivas, em um ambiente elegante e tecnológico que simboliza o tema da noite — “Um brinde ao futuro”.
Durante a celebração, será realizada uma homenagem especial à família de Rodrigo Pires, reconhecendo o legado e a contribuição do empresário para o desenvolvimento econômico e social do Acre.
Quem foi Rodrigo Pires:
Empresário visionário e exemplo de liderança, Rodrigo Pires deixou uma marca profunda no cenário empresarial Acreano.
Fundador de negócios de destaque e entusiasta da inovação, acreditava no poder do associativismo e da colaboração para transformar realidades.
Sua trajetória continua inspirando jovens empreendedores, e o prêmio que leva seu nome é uma forma de perpetuar sua visão de um Acre mais empreendedor, solidário e próspero.
Ingressos e Convites
Os ingressos estão disponíveis ao público e podem ser adquiridos com a equipe do CONJOVE e da ACISA.
Cada ingresso dá direito ao jantar completo, open bar e acesso a todas as experiências da noite.
Data: Sexta-feira, 10 de outubro
Horário: 19h
Local: Gran Reserva, Rio Branco (AC)
Traje: Social
Informações e reservas: (68) 99216-3131
Realização
CONJOVE, ACISA e Federacre
Apoio:
PWS e Sans Films
Comentários
Extra
Ciclo da pecuária e exportações elevadas pressionam preço da carne no Acre
O aumento no preço da carne bovina no Acre tem sido resultado de uma combinação de fatores que envolvem o ciclo natural da pecuária e o crescimento das exportações do produto. A avaliação é do pecuarista e empresário do setor de carnes, que explicou que o fenômeno se repete em intervalos de quatro a seis anos, afetando diretamente a oferta de animais para abate.
Segundo ele, o chamado “ciclo pecuário” influencia tanto o preço dos bezerros quanto o ritmo de abate das fêmeas. “Há alguns anos, um bezerro chegou a custar R$ 2.500, enquanto uma vaca valia em torno de R$ 4.500. Com a escassez de bezerros, o produtor segurava as fêmeas, o que reduzia o número de abates. Depois, quando os preços caíram, começou o abate de vacas em larga escala, e isso agora vem gerando falta de animais no mercado”, explicou.
O empresário destacou que essa redução na oferta de gado para o abate gera impacto direto no preço da carne ao consumidor. “Existe um ciclo na pecuária que influencia a disponibilidade de matéria-prima. Quando há menos oferta, o custo de compra aumenta, e esse aumento chega inevitavelmente ao consumidor final”, afirmou.
Exportações recordes agravam cenário
Outro fator que tem contribuído para a alta é o aumento expressivo das exportações de carne bovina do Acre, que já superaram o volume total registrado em 2024. Segundo um empresário do setor, o mercado externo tem oferecido maior rentabilidade, o que tem atraído os produtores.
“A matéria-prima está indo para exportação porque o retorno financeiro é maior. Até o mês passado, o Acre já havia exportado mais bovinos do que durante todo o ano passado. Se o produto não fica aqui, há escassez no mercado interno, o que reduz a oferta e eleva os preços”, ressaltou.
Com menos carne disponível no estado, os empresários do setor enfrentam dificuldades para manter o abastecimento e atender à demanda local. “Nós, como comerciantes, sentimos a dificuldade de conseguir a matéria-prima e, consequentemente, não conseguimos atender plenamente nossos clientes”, concluiu o pecuarista.
Fonte: Café com Notícias
Você precisa fazer login para comentar.