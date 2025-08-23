Homem monitorado por tornozeleira é preso com drogas durante Operação Saturação em Mâncio Lima

Exército e Polícia Militar apreendem entorpecentes, dinheiro e materiais de receptação no bairro Guarani

Durante a Operação Saturação Força Total, realizada nesta sexta-feira (22) em Mâncio Lima, interior do Acre, o Exército e a Polícia Militar prenderam no bairro Guarani um homem monitorado por tornozeleira eletrônica, identificado como F.F.S.D., que cumpria pena em regime semiaberto.

Com o suspeito foram encontradas porções de cocaína e maconha dentro de uma mochila, além de três balanças de precisão e a quantia de R$ 580 em espécie. Na residência dele, os policiais localizaram ainda materiais para embalar entorpecentes e objetos oriundos de receptação, obtidos por meio de troca com usuários.

Segundo a PM, o homem tentou fugir ao perceber a aproximação da guarnição, arremessando a mochila para dentro de casa. Ele foi abordado e reagiu à prisão, sendo necessário o uso de técnicas de contenção.

O acusado foi conduzido à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul. A operação foi desencadeada devido ao aumento nos índices de criminalidade relacionados ao tráfico de drogas e roubos. No total, 58 militares participaram da ação, realizando barreiras de contenção em pontos estratégicos de acesso ao município.

