Homem monitorado pela justiça é preso com arma de fogo em Brasiléia

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu na tarde desta quinta-feira (19), Wellington Xavier, gerente regional de vendas da Samsung e Fábio Batista, representante da Fortinet, empresa especialista em cibersegurança.

Segundo o representante da Samsung, a parceria entre a prefeitura é muito promissora. Prova disso foi a inovação na educação, através de tablets com sistema de monitoramento. Wellington reafirmou o interesse da Samsung em continuar contribuindo com as melhorias da gestão. Pois, segundo ele, a capital caminha para um modelo de cidade inteligente.

“Hoje, Rio Branco tem uma das melhores e maiores malhas de fibra óptica conectando vários pontos da cidade com fibra própria e muitas cidades do país não tem essa infraestrutura. A Prefeitura de Rio Branco está realmente de parabéns”, disse o gerente regional de vendas do centro-oeste e norte da Samsung.

secretária municipal de Planejamento (Seplan) e Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), Neiva Tessinari, explicou que Rio Branco está em um momento favorável para seu desenvolvimento tecnológico, assim caminhando cada vez mais para um modelo de cidade inteligente. A secretária ainda enfatizou que a empresa pretende trazer parceiros para apoiar a gestão municipal, envolvendo a oferta de serviços com qualidade e modelos de inovação de tecnologia.

“Tivemos uma reunião em que tratamos de possíveis parcerias que envolvem sistema de monitoramento de segurança de LGPD e de sistemas integrados, além de outras inovações com relação a capacitação dos nossos servidores da DTI”, disse.

De acordo com o coronel Ezequiel Bino, a empresa Fortinet, parceira da Samsung, vem para mostrar alternativas de ampliação do projeto “Rio Branco Mais Segura”.

“A Samsung é uma líder mundial e nós aproveitamos a visita para tratar do projeto “Rio Branco Mais Segura” então eles já são parceiros da prefeitura de Rio Branco em outros projetos, mas não podemos perder a oportunidade de tê-los também nesse projeto”, enfatizou.

O representante da Fortinet, parabenizou a gestão pelo empenho em estar transformando Rio Branco uma cidade mais moderna e segura.

“A Prefeitura de Rio Branco está de parabéns. Já existe a ideia de poder elevar esse nível, garantir que vocês tenham acesso à internet de forma segura e obviamente os dados também sejam protegidos. Essa é a nossa missão”, falou.

O prefeito Tião Bocalom, se mostrou contente com a visita tendo em vista que a gestão busca implantar efetivamente um desenvolvimento tecnológico na capital.

“Nós estamos conversando com várias empresas, pois queremos fazer com que a nossa Rio Branco, especialmente a gestão, tenha o máximo de tecnologia de ponta e também de informatizar o máximo que puder as escolas e unidades de saúde, sempre buscando uma maior segurança das informações”, explicou.

