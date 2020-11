Na tarde deste sábado (28), um homem matou o sobrinho, Sérgio Costa da Silva 21 anos, no ramal das Bananeiras município de Rodrigues Alves, por volta das 13:30 da tarde.

Segundo informações o motivo teria sido ciúmes, o sobrinho estaria mantendo relação sexuais com a mulher do tio a um bom tempo, enciumado, o homem resolveu matar o sobrinho com uma facada no lado esquerdo da costela.

O corpo do jovem foi levado ao Instituo Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul para realização dos exames cadavéricos. Já o autor do crime encontra-se na delegacia e será encaminhado ao presídio.

Por JURUÁ INFORMATIVA

