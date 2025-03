Homem investigado por estupro de vulnerável é preso em operação conjunta entre polícias do Acre e Rondônia

Capturado em Jaci Paraná-RO, foragido era procurado pela Polícia Civil de Feijó-AC; delegado destaca importância da integração entre os estados para o sucesso da operação

Na manhã desta terça-feira, 18, um homem natural de Envira (AM) foi preso no município de Jaci Paraná (RO), em uma operação coordenada entre as Polícias Civis do Acre e de Rondônia. O investigado era procurado por sua suposta participação em um caso de estupro de vulnerável, crime que motivou a expedição de um mandado de prisão preventiva, acolhido pelo Poder Judiciário local.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil de Feijó (AC), município localizado a 360 km da capital Rio Branco. De acordo com o delegado Dr. Dione dos Anjos, responsável pelo caso, a prisão só foi possível graças ao intenso trabalho de investigação e à integração entre as forças de segurança dos dois estados. “O intercâmbio de informações entre as Polícias Civis do Acre e de Rondônia foi fundamental para o cumprimento da prisão do indivíduo”, destacou o delegado.

Após a captura, o preso foi encaminhado às autoridades competentes, onde permanecerá à disposição da Justiça para os trâmites legais. O caso reforça a importância da colaboração entre os órgãos de segurança pública no combate a crimes graves e na garantia da justiça.

