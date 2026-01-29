Homem foge de suposta execução e dois suspeitos são presos pela PM em Cruzeiro do Sul

Vítima afirmou que seria levada ao “tribunal do crime” por integrantes de facção criminosa

Um homem de 27 anos correu em direção a uma guarnição da Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (28), na Vila Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul, ao fugir de três suspeitos apontados como integrantes de uma facção criminosa. Dois deles foram presos em flagrante durante a ação policial.

A guarnição realizava ponto de observação quando foi surpreendida pela vítima, que relatou estar sendo perseguida por indivíduos que pretendiam matá-la. Em seguida, os policiais visualizaram três suspeitos em bicicletas logo atrás do homem. Um deles conseguiu fugir, enquanto Jardel e Mardson foram alcançados e detidos.

Segundo relato da vítima, ele vinha sofrendo ameaças de integrantes de facção criminosa e, por volta das 17h, cerca de seis homens teriam ido até sua residência, cercando o imóvel com a intenção de levá-lo ao chamado “tribunal do crime”, onde, segundo ele, seria executado. O homem contou ainda que aproveitou o momento em que três suspeitos saíram para buscar armas para pular a janela e fugir, encontrando a guarnição cerca de 200 metros adiante.

A vítima reconheceu os dois detidos como integrantes do grupo que atentava contra sua vida. Os suspeitos negaram envolvimento no crime e afirmaram que trabalham como diaristas rurais. Apesar da versão apresentada, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul para os procedimentos legais.

