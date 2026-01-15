Conecte-se conosco

Homem fica gravemente ferido após ser atropelado ao tentar atravessar avenida em Rio Branco

Publicado

11 minutos atrás

em

Acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Ceará com a Rua José de Melo; vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao Pronto-Socorro

O dependente químico Antônio Mendonça da Silveira, de 48 anos, conhecido como “Brasileirinho”, ficou gravemente ferido na noite desta quarta-feira (14) após ser atropelado por um veículo no cruzamento da Avenida Ceará com a Rua José de Melo, em frente à farmácia Pague Menos, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, o motorista de um Chevrolet Onix branco, placa QQQ-6E47, trafegava pela Rua José de Melo no sentido bairro–centro quando, ao tentar cruzar a Avenida Ceará, Antônio tentou atravessar a via e acabou sendo atingido.

Com o impacto, a vítima foi arremessada ao solo, sofrendo cortes na cabeça e fratura no braço esquerdo. Populares relataram à reportagem que o semáforo estava aberto para o condutor do veículo, porém ele estaria distraído com o celular e não percebeu o homem atravessando a rua.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou ao local duas ambulâncias, uma de suporte básico e outra avançada. A equipe médica realizou os primeiros atendimentos, estabilizou a vítima e a encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada com estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local, isolaram a área para os trabalhos periciais e, após a conclusão dos procedimentos, o veículo foi removido pelo próprio proprietário.

Geral

Idoso de 63 anos é vítima de tentativa de homicídio na Estrada da Floresta, em Rio Branco

Publicado

2 minutos atrás

em

15 de janeiro de 2026

Por

Vítima foi atingida por golpe de faca no abdômen e socorrida pelo Samu; suspeita fugiu e não foi localizada

O idoso Arlindo Balbino Bastos, de 63 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira (14), após ser atingido por um golpe de faca no abdômen em frente a um motel, na Estrada da Floresta, no bairro Floresta, em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas por populares, Arlindo estava acompanhado de uma mulher identificada apenas como Sandra, apontada como suposta usuária de entorpecentes. Ainda segundo testemunhas, a suspeita teria pedido dinheiro à vítima para comprar drogas e para que ele pagasse por um programa. Diante da recusa, a mulher teria sacado uma faca e desferido um golpe contra o idoso.

Mesmo ferido, Arlindo conseguiu correr até a frente de um motel localizado próximo ao local da agressão. Um sobrinho da vítima, ao perceber o ferimento, acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe realizou os primeiros atendimentos, estabilizou o idoso e o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo informações médicas, o estado de saúde da vítima é estável, porém ela deverá passar por procedimento cirúrgico.

Policiais do Tático do 1º Batalhão da Polícia Militar estiveram no local, colheram informações e realizaram diligências na tentativa de localizar a suspeita, que fugiu após o crime e ainda não foi encontrada. Até o momento, a mulher segue identificada apenas pelo primeiro nome.

O caso será investigado pelas autoridades competentes.

Geral

Prefeitura de Rio Branco lança editais do Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria 2026 com aumento histórico na premiação

Publicado

14 horas atrás

em

14 de janeiro de 2026

Por

O evento foi realizado no auditório da Prefeitura e marcou o anúncio do aumento significativo no valor total da premiação, que chega a R$ 45 mil, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura popular

A Prefeitura de Rio Branco lançou oficialmente, nessa terça-feira (13), os editais para os desfiles de Blocos Carnavalescos e para o concurso das Realezas do Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria 2026. O evento foi realizado no auditório da Prefeitura e marcou o anúncio do aumento significativo no valor total da premiação, que chega a R$ 45 mil, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura popular.

Durante a coletiva, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, destacou o retorno dos desfiles de blocos carnavalescos à Avenida Getúlio Vargas e ressaltou a importância do incentivo público aos fazedores da cultura.

O prefeito de Rio Branco destacou o retorno dos desfiles de blocos carnavalescos à Avenida Getúlio Vargas e ressaltou a importância do incentivo público aos fazedores da cultura.(Foto: Val Fernandes/Secom)

“O Carnaval é uma das maiores manifestações populares do país e, em Rio Branco, não é diferente. Resgatamos essa festa no centro da cidade e agora ampliamos o apoio aos blocos e às realezas. Esse aumento na premiação é uma forma de reconhecer o esforço e os custos que os blocos têm para se organizar. Quem faz a festa são eles e o poder público tem o dever de valorizar isso”, afirmou o prefeito.

O diretor-presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Klowsbey Viegas Pereira, explicou que os editais garantem legalidade, transparência e organização aos concursos, além de assegurarem a estrutura necessária para a realização do evento com segurança.

O diretor-presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Klowsbey Pereira, explicou que os editais garantem legalidade, transparência e organização aos concursos, além de assegurarem a estrutura necessária para a realização do evento com segurança. (Foto: Val Fernandes/Secom)

“Estamos cumprindo todas as exigências legais para dar início à nossa grande festa. O Carnaval 2026 trará novidades importantes, como o retorno dos desfiles à Avenida Getúlio Vargas, e será ainda mais bonito do que nas edições anteriores realizadas na Praça da Revolução”, destacou.

As inscrições para os concursos de blocos carnavalescos e das realezas começam nesta sexta-feira (16) e podem ser feitas presencialmente na sede da Fundação Garibaldi Brasil – que fica na rua Goldwasser Santos – Bosque.

O vice-prefeito Alysson Bestene ressaltou o impacto positivo do Carnaval na economia local e na convivência familiar. (Foto: Val Fernandes/Secom)

O vice-prefeito Alysson Bestene ressaltou o impacto positivo do Carnaval na economia local e na convivência familiar. “Eventos como esse fortalecem o comércio, geram renda, oportunidades de trabalho e proporcionam momentos de lazer para as famílias. O sucesso de eventos anteriores mostra que estamos no caminho certo, promovendo cultura, segurança e desenvolvimento econômico”, afirmou.

Representantes dos blocos carnavalescos também participaram do lançamento. As rainhas de bateria Karol Bombom, do bloco Sambase, e Andressa Pink, do bloco Unidos do Fuxico, destacaram a importância do Carnaval como expressão cultural, identidade e fortalecimento da participação feminina na festa.

“É algo que vem no sangue, significa força, também representa atividade, principalmente enquanto mulher. E estar ali representando uma figura feminina dentro do Carnaval, para mim, é algo muito importante”, enfatizou a rainha do bloco Sambase. (Foto: Val Fernandes/Secom)

“É algo que vem no sangue, significa força, também representa atividade, principalmente enquanto mulher. E estar ali representando uma figura feminina dentro do Carnaval, para mim, é algo muito importante e faz parte da minha vida. Não existe Karol Bombom sem Carnaval”, enfatizou a rainha do bloco Sambase, que afirmou ainda que não sabe se vai disputar como Rainha do Carnaval.

“Eu sou uma pessoa que eu gosto de viver de emoções, brasileira nata que deixa tudo para cima da hora, então ainda não foi decidido, mas pode acontecer”, completou Karol Bombom.

Andressa Pink, a rainha de bateria do bloco Unidos do Fuxico afirmou que ama estar à frente da bateria de seu bloco como rainha e, assim como sua colega não vai disputar para Rainha do Carnaval. (Foto: Val Fernandes/Secom)

Andressa Pink, a rainha de bateria do bloco Unidos do Fuxico afirmou que ama estar à frente da bateria de seu bloco como rainha e, assim como sua colega não vai disputar para Rainha do Carnaval.

“Carnaval para mim é uma coisa maravilhosa uma coisa que eu sempre gostei muito é um momento de se divertir de curtir bastante de se entregar 100%, dar o seu coração, para mim o carnaval é mais focado no desfile dos blocos, que eu foco muito, eu amo estar ali à frente do meu bloco amo estar à frente da minha bateria e é isso, é maravilhoso. É muito bom a prefeitura ter trazido novamente o carnaval aqui para o centro, que aí vem mais pessoas, que curtam bastante, são dias maravilhosos de muita curtição e muita alegria”, frisou Pink.

Programação do Carnaval da Família 2026

  • 13 de fevereiro: Escolha da Rainha do Carnaval e do Rei Momo
  • 14 de fevereiro: Escolha da Rainha Gay e da Rainha Trans
  • 15 de fevereiro: Desfile dos blocos Unidos do Fuxico e Sambase
  • 16 de fevereiro: Desfile dos blocos Sem Limites e Seis é Demais

Os desfiles terão início às 19h30, na Avenida Getúlio Vargas.

Premiação dos Blocos Carnavalescos

  • 1º lugar: R$ 20 mil
  • 2º lugar: R$ 10 mil
  • 3º lugar: R$ 6 mil
  • 4º lugar: R$ 5 mil
  • 5º lugar: R$ 4 mil

Total da premiação: R$ 45 mil

Premiação do Concurso das Realezas

  • 1º lugar: R$ 4.350,00
  • 2º lugar: R$ 2.550,00
  • 3º lugar: R$ 1.500,00

A Prefeitura de Rio Branco reafirma seu compromisso com a promoção da cultura, o fortalecimento da economia local e a valorização das manifestações populares que fazem parte da identidade do povo acreano.

Geral

Imunização de Assis Brasil é destaque no Alto Acre e celebra resultados em reunião de alinhamento para 2026

Publicado

14 horas atrás

em

14 de janeiro de 2026

Por

A Coordenação Municipal de Imunização de Assis Brasil realizou, nesta semana, uma importante reunião de agradecimento e alinhamento estratégico com a equipe de vacinadores e profissionais da rede municipal de saúde. O encontro marcou o encerramento do ciclo de ações de 2025 e deu início ao planejamento das estratégias de imunização para o ano de 2026.

O principal objetivo da reunião foi reconhecer o empenho e a dedicação dos profissionais que garantiram ao município o título de maior cobertura vacinal do Alto Acre em 2025, alcançando e, em diversos imunobiológicos, superando as metas estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Graças ao trabalho integrado da equipe, Assis Brasil obteve resultados expressivos em vacinas estratégicas do calendário nacional, como:

•BCG

•Pneumo 10

•Meningo C

•Tríplice viral (1ª dose)

•DTP

•Pólio VIP

•HPV

Esses avanços representam mais proteção à população, fortalecem a prevenção de surtos e garantem maior segurança sanitária para o município.

Durante a reunião, o Diretor Municipal de Imunização, Missias da Costa, destacou que os resultados alcançados são fruto de um trabalho que vai além da sala de vacina, contando com o apoio de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde. O diretor ressaltou o papel fundamental dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e das equipes que atuam diariamente nas unidades de saúde do município, contribuindo de forma direta para o alcance das metas.

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Assis Brasil, tem sido peça-chave nesse avanço, garantindo apoio institucional, planejamento estratégico e melhores condições de trabalho às equipes. O compromisso da gestão municipal com a saúde pública reflete-se nos investimentos contínuos em ações preventivas e na valorização dos profissionais, resultando em uma cobertura vacinal de excelência.

O encontro também foi um momento de alinhamento das metas para 2026, com foco no fortalecimento de estratégias como:

•Vacinação nas escolas, por meio do Programa Saúde na Escola (PSE);

•Ações extramuros;

•Busca ativa de faltosos;

•Intensificação da vacinação em áreas rurais;

•Ampliação da cobertura da vacina contra o HPV em adolescentes.

 

A reunião reforçou ainda o compromisso da gestão municipal com a valorização dos profissionais da imunização, reconhecendo que o sucesso do programa é resultado direto do trabalho técnico, humano e responsável de cada servidor.

