Homem escapa por pouco de acidente grave com linha de pipa em via pública de Rio Branco

Vítima relatou que linha atingiu seu nariz enquanto pilotava moto na Av. Ceará; “Se pegasse no pescoço, era um defunto”, disse. Caso alerta para riscos do uso inadequado de linhas cortantes

Um motociclista escapou de ferimentos graves após ser atingido no rosto por uma linha de pipa enquanto trafegava pela Avenida Ceará, próximo à ponte que dá acesso ao bairro Amadeu Barbosa, em Rio Branco. Em vídeo gravado logo após o incidente, Édson Braga, pai de família, relatou o susto e alertou para o perigo de acidentes com linhas utilizadas em soltura de pipas – especialmente as preparadas com materiais cortantes.

“Se essa linha pega no meu pescoço, eu era um defunto”, afirmou Braga, destacando a sorte por ter saído ileso. O caso reacende o alerta para a prática irregular de soltar pipas próximo a vias movimentadas, o que coleta em risco tanto os condutores de veículos quanto as próprias crianças envolvidas na brincadeira.

Autoridades de trânsito e defensores de segurança viária reforçam a necessidade de conscientização sobre os perigos da utilização de linhas com cerol ou outros revestimentos cortantes, além da importância de brincar em locais afastados do tráfego de veículos.

Veja vídeo com (Contilnet):

