Cotidiano
Homem escapa por pouco de acidente grave com linha de pipa em via pública de Rio Branco
Vítima relatou que linha atingiu seu nariz enquanto pilotava moto na Av. Ceará; “Se pegasse no pescoço, era um defunto”, disse. Caso alerta para riscos do uso inadequado de linhas cortantes
Um motociclista escapou de ferimentos graves após ser atingido no rosto por uma linha de pipa enquanto trafegava pela Avenida Ceará, próximo à ponte que dá acesso ao bairro Amadeu Barbosa, em Rio Branco. Em vídeo gravado logo após o incidente, Édson Braga, pai de família, relatou o susto e alertou para o perigo de acidentes com linhas utilizadas em soltura de pipas – especialmente as preparadas com materiais cortantes.
“Se essa linha pega no meu pescoço, eu era um defunto”, afirmou Braga, destacando a sorte por ter saído ileso. O caso reacende o alerta para a prática irregular de soltar pipas próximo a vias movimentadas, o que coleta em risco tanto os condutores de veículos quanto as próprias crianças envolvidas na brincadeira.
Autoridades de trânsito e defensores de segurança viária reforçam a necessidade de conscientização sobre os perigos da utilização de linhas com cerol ou outros revestimentos cortantes, além da importância de brincar em locais afastados do tráfego de veículos.
Veja vídeo com (Contilnet):
Porto Walter (AC) recebe R$ 235 mil da Defesa Civil Nacional para recuperação após desastres naturais
Recursos, autorizados pelo Ministério da Integração, serão destinados a ações emergenciais após reconhecimento federal de situação de emergência. Município segue critérios como número de famílias afetadas e gravidade dos eventos
O município de Porto Walter, no interior do Acre, foi contemplado com R$ 234.957,00 em recursos federais para ações de resposta e recuperação diante de desastres naturais. A autorização do repasse foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (5), por meio de portaria do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), com base em análise técnica da Defesa Civil Nacional.
O valor leva em consideração critérios como a gravidade dos desastres ocorridos, o número de famílias desabrigadas ou desalojadas e o plano de trabalho apresentado pela prefeitura via Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Para acessar os recursos, o município precisou ter situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pela União.
Além do repasse financeiro, a Defesa Civil Nacional oferece capacitação a distância para agentes municipais e estaduais, com foco no uso do S2iD e em protocolos de atuação em emergências. Os cursos visam aumentar a eficiência na gestão de crises e na aplicação de recursos públicos em situações de desastre.
Criança de 2 anos morre atropelada em Manoel Urbano ao tentar correr atrás de cachorro
Catrine Bezerra morreu atropelada por uma caminhonete da Secretaria de Saúde de Manoel Urbano na noite dessa quinta-feira (4). Criança foi levada para o hospital, contudo, morreu antes de ser transferida para Rio Branco. Polícia Civil investiga o caso
A pequena Catrine Bezerra, de 2 anos, morreu atropelada por uma caminhonete da Secretaria de Saúde de Manoel Urbano, cidade do interior do Acre, na noite dessa quinta-feira (4). A criança foi atingida pelo veículo quando correu atrás do cachorro da família na rua.
A informação foi confirmada pela Polícia Militar e pela Saúde Municipal. O secretário de Saúde, Fransuar Sardes, disse que a família recebe todo suporte necessário, inclusive funerário. A gestão divulgou uma nota de pesar.
“Lamentamos profundamente a fatalidade. A condutora prestou socorro imediato e a Secretaria de Saúde tem dado todo o suporte necessário à família”, destacou o secretário.
Testemunhas informaram à Polícia Militar que a menina brincava em frente à casa antes do acidente. Ela correu em direção ao cachorro da família, que estava na rua e, nesse momento, a caminhonete que passava atingiu a criança.
Corrida contra o tempo
A motorista levou a menina para a Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano no veículo. Segundo Fransuar Sardes, o estado de saúde de Catrine era grave. Por isso, a equipe começou a se mobilizar para transferi-la para Rio Branco.
A cidade de Manoel Urbano fica a 230 quilômetros da capital acreana pela BR-364. Por isso, a secretaria tentou fazer a transferência da criança em um voo fretado.
“Entrei em contato com o secretário Pedro Pascoal, que se dispôs a ajudar. Tentamos também contato com a [Empresa Aérea] Ortiz para fretarmos um avião e foi cobrado R$ 20 mil. Iríamos pegar, mas a [Agência Nacional de Aviação Civil ] Anac não libera voo noturno pra cá”, lamentou.
O secretário destacou também que a empresa aérea se comprometeu a fazer a transferência da menina às 4h desta sexta. Contudo, Catrine morreu no hospital de Manoel Urbano.
Investigação
Os delegados Thiago Parente e Rivânia Franklin disseram que a motorista prestou socorro à criança. Ela foi até a polícia por conta própria, explicou o que aconteceu, deu depoimento e foi liberada..
“Ela, assim como todas as testemunhas foram ouvidas. Se apresentou voluntariamente para esclarecer os fatos e, aparentemente, foi realmente uma fatalidade”, informou Thiago.
Rivânia pontuou que já iniciou uma investigação sobre o caso. “Estamos instaurando procedimento para apurar a responsabilidade pela morte da criança. Só mais a frente será possível passar mais informações”, disse ela.
Nota de pesar
“A Secretaria Municipal de Saúde manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento da criança Catrine, ocorrido na tarde desta quinta-feira (04/09). Infelizmente, por volta das 17h45, um acidente envolvendo um veículo oficial da saúde vitimou a criança. A condutora prestou socorro imediato, conduzindo-a com a família até a Unidade Mista de Saúde, mas, apesar de todos os esforços, a criança não resistiu.
Neste momento de dor, a Secretaria se solidariza com os familiares e amigos, colocando-se à disposição para todo o apoio necessário.
Expressamos nossas mais sinceras condolências, rogando a Deus que conforte o coração de todos.
Sec Municipal de Saúde – Fransuar Sardes”
Nota de Esclarecimento
“A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano, informa que a equipe médica seguiu todos os protocolos estabelecidos e dedicou-se ao máximo no atendimento da criança de dois anos vítima de um grave atropelamento na tarde de quinta-feira, 4. Lamentavelmente, apesar dos esforços da equipe, a criança não sobreviveu.
A equipe lamenta profundamente a perda e reafirma seu compromisso com a saúde da população.
Hermerson Almeida, Gerente Geral , Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano”
Justiça mantém patente das canetas emagrecedoras Victoza e Saxenda
A farmacêutica Novo Nordisk informou nesta quinta-feira (4) que a Justiça Federal no Distrito Federal concedeu uma liminar para manter a patente da liraglutida, princípio ativo das canetas emagrecedoras Victoza e Saxenda, produzidas pela empresa.
De acordo com a decisão, a patente, que estava expirada, ficará mantida pelo prazo de 8 anos, 5 meses e um dia.
A decisão foi tomada após a Justiça reconhecer as alegações de demora na concessão da patente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que, segundo a empresa, demorou 13 anos para analisar o processo de registro de exclusividade.
Diante da demora, a Justiça decidiu recompor o prazo da patente para compensar o atraso.
Na avaliação da Novo Nordisk, a decisão representa segurança jurídica nos processos de patentes.
“Sem a garantia de que o direito à patente será respeitado e o exame ocorrerá em um prazo razoável, o Brasil corre o risco de ficar para trás no acesso a novas tecnologias em saúde”, declarou a empresa.
Após a decisão, a Novo Nordisk informou que também busca o mesmo entendimento para a patente da semaglutida, substância presente nos medicamentos injetáveis Wegovy e Ozempic, também produzidos pela farmacêutica.
Cabe recurso do INPI contra a decisão da Justiça Federal.
