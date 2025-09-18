Vítima foi localizada com as mãos amarradas; Polícia Civil investiga o caso

O homem identificado como Joca, encontrado morto nesta quinta-feira (18) em Cruzeiro do Sul, é apontado como o mesmo que teria roubado um açougue na noite anterior.

Segundo informações da Polícia Militar, Joca teria quebrado a porta de vidro do estabelecimento e levado frango, carne, cerveja e outros produtos. Câmeras de segurança registraram a ação criminosa. Parte dos itens foi localizada em uma área de mata próxima, incluindo dois baldes com carnes e bebidas.

Morador do Bairro Remanso, Joca foi encontrado sem vida em um beco do Mercado Beira Rio, com as mãos amarradas. A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do crime.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários