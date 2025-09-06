Homem em situação de rua morre após agressão em Rio Branco

Marcelo foi atacado com golpes de ripa na cabeça e não resistiu aos ferimentos; Polícia Civil investiga o caso

Um homem em situação de rua, identificado apenas como Marcelo, morreu horas depois de ter sido agredido na madrugada deste sábado (6), em Rio Branco. A vítima sofreu golpes de ripa na cabeça e chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu.

Marcelo foi encontrado ferido na rua Visconde de Mauá, em frente ao Lojão dos Parafusos, no bairro José Augusto. Segundo o vigilante do estabelecimento, ele acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao perceber o sangramento intenso da vítima.

O homem foi encaminhado ao pronto-socorro, onde passou pela sala de trauma, mas morreu poucas horas depois. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exames cadavéricos para a devida identificação.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias e autoria do crime.

